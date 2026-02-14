Trường Giang: “Chỉ cần chén mắm đó mà cả gia đình sống sót”

Chiều ngày 13/2, đoàn làm phim “Nhà ba tôi một phòng” đã có buổi công chiếu sớm dành cho báo giới tại TPHCM. Sự kiện cũng quy tụ dàn sao Việt đình đám như: Hồng Ánh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thuý Ngân, Lâm Vỹ Dạ, Diệu Nhi, Trương Quỳnh Anh, Midu, Mie, Ngọc Thanh Tâm, Minh Tú, Song Luân, Ngô Kiến Huy, Gil Lê, Mạc Văn Khoa, Khả Như, Liên Bỉnh Phát, Chế Nguyễn Quỳnh Châu,..

Diễn xuất của dàn diễn viên được xem là một trong những điểm sáng của phim. Trường Giang mang đến hình ảnh người cha đơn thân với lối thể hiện nội tâm tiết chế khác lạ so với những vai diễn trước đây. Bộ đôi trẻ Anh Tú Atus và Đoàn Minh Anh mang đến màu sắc tươi sáng cho câu chuyện.

Bên cạnh tuyến chính, Lê Khánh và Như Vân mang đến hai gam màu phụ nữ khác biệt, góp phần mở rộng chiều sâu cho câu chuyện gia đình. Nếu Lê Khánh giữ vai trò kết nối, mang lại sự ấm áp và cân bằng giữa các thế hệ, thì Như Vân cho thấy khả năng diễn xuất ở những phân đoạn nội tâm, gợi mở lớp ký ức nhiều day dứt.

Ngoài ra, “Nhà ba tôi một phòng” còn dung hòa giữa giá trị truyền thống và hơi thở đương đại. Hình ảnh nghề mắm, không gian chung cư cũ song hành cùng thế giới thiết kế thời trang, âm nhạc và môn thể thao pickleball tạo nên bức tranh gia đình mang tính thời đại.

Sau buổi công chiếu, đạo diễn, nhà sản xuất Trường Giang cũng như dàn diễn viên đã có những chia sẻ chân thành về quá trình làm phim. Khi được hỏi về món ăn mắm trộn đặc trưng của người miền Trung được nam nghệ sĩ hài đưa vào phim, Trường Giang chia sẻ:

“Cái món mắm trộn đó là món ăn nhà quê, giờ thì thành đặc sản. Đó là món ăn từ những ngày nghèo khó của tôi. Không có gì ăn thì ra sau vườn hái đu đủ trộn với mắm đó. Ngày xưa mắm đó rất man mặn chứ không được ngọt như món bán ở nhà hàng của tôi đâu. Chỉ cần chén mắm đó mà cả gia đình sống sót nguyên một mùa không đi biển.

Tôi thấy đó là ký ức đẹp không chỉ của tôi mà còn của bà con miền Trung. Nếu có cơ hội làm phim khác, tôi sẽ tiếp tục đưa vào vài món ăn đặc sản của Việt Nam mình nữa chứ không chỉ là món mắm. Bởi vì, lịch sử, văn hóa, ẩm thực luôn đồng hành cùng nhau”.

“Nhà ba tôi một phòng” dự kiến ra rạp mùng 1 Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các cụm rạp trên toàn quốc.