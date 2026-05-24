NSND Xuân Bắc nhìn chằm chằm, chỉ thẳng mặt nói một câu lại khiến vợ thích thú, đăng ngay status khoe

Mới đây, chị Nguyễn Hồng Nhung – bà xã của NSND Xuân Bắc – thu hút sự chú ý khi chia sẻ một dòng trạng thái ngắn nhưng đầy hài hước về ông xã trên trang cá nhân.

Cụ thể, vợ nam nghệ sĩ viết: “Chồng em vừa nhìn chằm chằm, chỉ thẳng mặt: ‘Em gầy đấy nhé’. Ôi cái điệu bộ này em thích”.

Dù chỉ là một chia sẻ ngắn, bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ bạn bè và cộng đồng mạng. Nhiều người ngưỡng mộ trước sự quan tâm của NSND Xuân Bắc dành cho vợ. Dù bận rộn công việc đi sớm về muộn nhưng anh vẫn phát hiện ra sự thay đổi của vợ. Điều đó chứng minh tình cảm sâu đậm nam nghệ sĩ dành cho người bạn đời của mình.

Tuy nhiên dù trong mắt Xuân Bắc vợ bị gầy đi thì với chị Hồng Nhung đó lại là một lời khen vì phần lớn phụ nữ đều muốn sở hữu dáng người mỏng manh.

"Mình cũng thích bị mắng thẳng như thế"; "Ông Bắc thở thôi cũng hài"; "Phụ nữ chỉ mong mình gầy. Các ông là đàn ông các ông không hiểu được đâu chị nhỉ"; "Ôi! Chồng em cũng chỉ thẳng tay và nói: Mẹ mày như cái cối xay gió rồi đấy"... là một số chia sẻ vui vẻ từ cư dân mạng dưới status của vợ Xuân Bắc.

Gia đình hạnh phúc của Xuân Bắc.

NSND Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung kết hôn từ năm 2006, hiện có tổ ấm hạnh phúc bên ba con trai. Suốt nhiều năm qua, cặp đôi được nhiều khán giả yêu mến bởi cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng gần gũi, thường xuyên có những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội.

Dù bận rộn với công việc nghệ thuật và quản lý, Xuân Bắc vẫn nhiều lần khiến khán giả thích thú bởi hình ảnh người chồng, người cha gần gũi, vui tính trong gia đình.