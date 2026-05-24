Số phận bi thương của huyền thoại nghèo nhất Việt Nam: Qua đời ở tuổi 29, chưa trả hết tiền trọ

Hoa Bay
Hàng chục nghìn người dân Sài Gòn đổ ra đường tiễn biệt huyền thoại nghèo nhất Việt Nam khi anh qua đời ở tuổi 29.

Trong dòng chảy rực rỡ của điện ảnh Việt Nam những năm đầu thập niên 1990, cái tên Lê Công Tuấn Anh đã trở thành một hiện tượng, một biểu tượng của tài hoa bùng nổ nhưng cũng là nỗi xót xa lớn nhất về một số phận đoản mệnh.

Bước ra từ tuổi thơ cơ cực, lang thang bụi đời để kiếm sống, anh nhanh chóng vươn lên đỉnh cao vinh quang ngay từ vai diễn bác sĩ Quang "Đông ki sốt" trong bộ phim huyền thoại "Vị đắng tình yêu". Diện mạo lãng tử, ánh mắt đượm buồn cùng lối diễn xuất nội tâm chân thật đã giúp anh trở thành ngôi sao hạng A được săn đón bậc nhất, liên tục thống trị phòng vé và nhận hàng loạt giải thưởng danh giá thời bấy giờ.

Lê Công Tuấn Anh là huyền thoại màn ảnh Việt.

Người ta thấy anh xuất hiện dày đặc trong gần 70 bộ phim lớn nhỏ, nhận mức cát-xê cao ngất ngưởng mà bất kỳ diễn viên nào cũng ao ước. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang lấp lánh của một "vua phòng vé", cuộc sống đời thực của Lê Công Tuấn Anh lại là một gam màu trầm buồn đến khắc nghiệt.

Đạo diễn Trọng Hải từng nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi chưa thấy ngôi sao nào lại nghèo như… Lê Công Tuấn Anh", nguồn Thế giới điện ảnh.

Trong khi các đồng nghiệp cùng thời sớm tích lũy được nhà lầu, xe hơi, anh vẫn chọn cho mình một lối sống vô tư, giản dị và chẳng mảy may màng đến vật chất. Có bao nhiêu tiền cát-xê, anh đều mang đi bao bạn bè, giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ hoặc ai xin là cho sạch túi mà không hề suy tính.

Sự lương thiện và thói quen cất giữ tiền bạc một cách hờ hững, lộn xộn của anh giống như cách một người đi qua giông bão chỉ muốn mang lại niềm vui cho cuộc đời hơn là giữ lại cho riêng mình. Anh cứ sống cuộc đời của một người lữ hành tử tế, cống hiến hết mình cho nghệ thuật rồi trở về căn phòng trọ nhỏ bé, chật hẹp chưa đầy 30 mét vuông.

Chính sự hào sảng và quên đi bản thân ấy đã dẫn đến một sự thật đau lòng khi anh đột ngột ra đi vào ngày 17 tháng 10 năm 1996 ở tuổi 29. Giữa lúc cả bờ cõi showbiz chấn động trước tin nam tài tử tự tử bằng thuốc sốt rét, những người bạn thân thiết và cơ quan chức năng khi đến dọn dẹp căn phòng trọ của anh mới bàng hoàng nhận ra gia sản của một ngôi sao lớn gần như là con số không tròn trĩnh.

Hàng vạn người tiễn đưa Lê Công Tuấn Anh về nơi vĩnh hằng.

Nhiều năm qua những người bạn thân thiết vẫn đến mộ thắp hương cho nam nghệ sĩ bạc mệnh

Ngoài vài bộ quần áo sờn cũ và những món đồ cá nhân rẻ tiền, anh thậm chí còn ra đi khi khoản tiền thuê nhà của tháng đó vẫn chưa kịp chi trả. Cái nghèo của anh không phải vì không làm ra tiền mà vì trái tim anh quá rộng lớn còn thế giới vật chất đối với anh lại quá nhỏ bé.

Sự ra đi trong nghèo khó và cô đơn của Lê Công Tuấn Anh đã để lại một đám tang lịch sử với hàng chục nghìn người dân Sài Gòn đổ ra đường tiễn biệt. Nhiều thập kỷ đã trôi qua, người ta vẫn nhắc về anh như một huyền thoại đoản mệnh, một người nghệ sĩ nghèo tiền bạc nhưng giàu lòng trắc ẩn. Đến tận ngày nay, cứ vào dịp giỗ anh, những người bạn đồng nghiệp thân thiết như MC Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Trịnh Kim Chi, Phước Sang... vẫn tụ họp bên ngôi mộ, mang theo những món ăn anh thích để cùng ôn lại ký ức về chàng tài tử có nụ cười hiền hậu và ánh mắt phảng phất nỗi buồn nhân thế.

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

