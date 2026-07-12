NS Việt Hương và chồng Hoài Phương kỷ niệm 20 năm ngày cưới

Nhạc sĩ Hoài Phương và nghệ sĩ Việt Hương bén duyên vào năm 2005 rồi quyết định về chung một nhà.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày cưới, nghệ sĩ Việt Hương đã chia sẻ bộ ảnh mới thực hiện cùng ông xã Hoài Phương trên trang cá nhân. Loạt khoảnh khắc này của cặp đôi đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Kèm theo bộ ảnh, Việt Hương viết: "20 năm trước cưới là mặc áo dài đỏ, 20 năm sau mặc áo soiree hơi bỡ ngỡ. Cám ơn anh đã bên em 20 năm. Nơi chụp là nơi mình sinh ra (Quận 10 cũ)". Cả hai thực hiện nhiều khung hình mang phong cách đời thường, ghi lại dấu mốc hai thập kỷ đồng hành trong hôn nhân.

NS Việt Hương đăng tải hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày cưới bên ông xã Hoài Phương. Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, bộ ảnh được chụp tại nơi cô sinh ra ở Quận 10 cũ, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Hoài Phương và nghệ sĩ Việt Hương bén duyên vào năm 2005, trong một chuyến lưu diễn của nữ nghệ sĩ tại Mỹ. Việt Hương từng chia sẻ rằng ở lần gặp đầu tiên, cô còn lầm tưởng Hoài Phương là người nước ngoài vì sở hữu ngoại hình cao lớn và phong thái lịch lãm. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định về chung một nhà vào năm 2007.

Sau khi kết hôn, Việt Hương từng tạm gác nhiều hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam để sang Mỹ sinh sống cùng chồng. Trong khi đó, Hoài Phương cũng điều chỉnh công việc để dành nhiều thời gian chăm lo cho gia đình và đồng hành cùng vợ trong cuộc sống. Sau này, khi Việt Hương trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, cả hai có giai đoạn phải sống xa nhau nhưng vẫn duy trì cuộc hôn nhân bền chặt trước khi Hoài Phương quyết định trở về nước đoàn tụ cùng gia đình.

Chia sẻ về chồng, Việt Hương từng bộc bạch: "Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng tôi có sự tin tưởng và thấu hiểu tuyệt đối. Các dự án kinh doanh mỹ phẩm hay nhà hàng của tôi đều có anh đứng phía sau hỗ trợ, từ giấy tờ, thương lượng đối tác đến việc chọn mua nguyên liệu. Nhiều khi tôi vẫn đùa rằng, nếu thiếu anh, chắc tôi chẳng biết xoay sở thế nào".

Nhạc sĩ Hoài Phương và nghệ sĩ Việt Hương bén duyên vào năm 2005. Ảnh: Tổng hợp

Cả hai đã có chung một con gái tên Elyza Nguyễn Phương Vy. Ảnh: FBNV

Việt Hương sinh năm 1976, là một trong những nghệ sĩ hài quen thuộc của làng giải trí Việt với nhiều vai diễn trên sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Từng có giai đoạn Việt Hương phải đi hát ở quán ăn, diễn tỉnh, làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống. Sau đó, cô thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM và bắt đầu hành trình chuyên nghiệp với hài kịch.

Từ đầu những năm 2000, Việt Hương trở thành gương mặt quen thuộc trên các sân khấu lớn và chương trình truyền hình, đặc biệt là Gala Cười, nơi cô khẳng định phong cách biểu diễn duyên dáng, tiết tấu nhanh và giàu cảm xúc. Không chỉ dừng lại ở hài, Việt Hương còn mở rộng sang phim điện ảnh, phim truyền hình, gameshow và được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, đảm nhiệm nhiều vai trò từ diễn viên, MC đến giám khảo.