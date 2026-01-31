Nóng: Xuất hiện 1 ca tử vong do virus truyền nhiễm từ động vật sang người sau đúng 8 ngày có triệu chứng

Đài Loan (Trung Quốc) vừa ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên trong năm do nhiễm virus Hanta, một bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người. Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài 70 tuổi, sống tại quận Đại An, thành phố Đài Bắc. Đáng chú ý, từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên đến lúc không qua khỏi chỉ vỏn vẹn 8 ngày, cho thấy mức độ nguy hiểm và diễn tiến nhanh của căn bệnh này nếu không được phát hiện sớm.

Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Đài Bắc, ngày 6/1, người đàn ông bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như ho, khó thở, tụt huyết áp. Hai ngày sau, tình trạng không cải thiện, ông phải nhập viện lần thứ hai và được chuyển thẳng vào khoa hồi sức tích cực. Đến ngày 13/1, bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan kèm viêm phổi. Kết quả xét nghiệm công bố ngày 22/1 xác nhận bệnh nhân dương tính với virus Hanta.

Nghi ngờ nguồn lây từ chuột quanh khu dân cư

Điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân không có tiền sử đi nước ngoài, phạm vi sinh hoạt chủ yếu xoay quanh nơi ở. Tuy nhiên, khu vực xung quanh nhà ông thường xuyên xuất hiện chuột. Trước đó, vào ngày 8/1, bệnh nhân từng tái khám vì các triệu chứng tiêu hóa, rét run và sốt, nhưng diễn tiến bệnh sau đó rất nhanh và nặng.

Ngay sau khi ca bệnh được xác nhận, Sở Y tế và Cục Bảo vệ Môi trường thành phố Đài Bắc đã tiến hành bắt chuột, phun khử trùng môi trường, truy tìm nguồn lây và tuyên truyền phòng dịch cho người dân xung quanh. Ngày 27/1, các thành viên sống cùng nhà với bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, rất may kết quả đều âm tính.

Cơ quan Phòng chống Dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, trong quá trình bắt chuột tại khu vực sinh sống và nơi bệnh nhân thường lui tới, lực lượng chức năng đã bắt được 4 con chuột, trong đó 2 con được xác nhận mang virus Hanta. Sau đó, phạm vi bán kính 200 mét quanh nhà bệnh nhân tiếp tục được xử lý môi trường, diệt chuột và loại bỏ các ổ sinh sản tiềm ẩn.

Virus Hanta là bệnh lây từ động vật sang người

Ngành y tế cảnh báo, hội chứng nhiễm virus Hanta là bệnh truyền nhiễm lây từ động vật sang người, chủ yếu qua chuột và các loài gặm nhấm. Con người có thể bị nhiễm khi hít phải không khí có chứa virus từ phân, nước tiểu hoặc nước bọt của chuột; tiếp xúc với bề mặt bị nhiễm virus; hoặc bị chuột mang mầm bệnh cắn.

Cơ quan Phòng chống Dịch bệnh Đài Loan (Trung Quốc) nhấn mạnh, biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất là không để chuột xâm nhập, không tạo điều kiện cho chuột sinh sống và không để chuột có nguồn thức ăn. Người dân cần chú ý các khu vực chuột thường ẩn náu như hẻm kỹ thuật, cống rãnh, nắp thoát nước, đống đồ cũ, chân tường… và tăng cường diệt chuột định kỳ.

Khi phát hiện phân chuột, việc dọn dẹp cần thực hiện đúng quy trình an toàn: đeo khẩu trang và găng tay cao su, mở cửa sổ thông gió; pha dung dịch khử trùng bằng cách trộn 100 ml nước tẩy chứa clo với 1 lít nước sạch; rắc dung dịch này lên khu vực nghi ngờ ô nhiễm, chờ khoảng 30 phút rồi mới dùng giấy lau dùng một lần, giẻ cũ hoặc báo để thu gom và cho vào túi rác buộc kín.

Ngành y tế đặc biệt lưu ý không sử dụng chổi, máy hút bụi hay cây lau nhà để dọn phân chuột, vì có thể làm virus phát tán trong không khí, tăng nguy cơ hít phải mầm bệnh.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, chóng mặt, xuất huyết bất thường, người dân cần đi khám sớm và chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử tiếp xúc với động vật hoặc môi trường có chuột. Virus Hanta hiếm gặp nhưng không hề nhẹ, và sự chủ quan trong sinh hoạt hằng ngày có thể phải trả giá bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng.

