Nóng: Vừa nhậm chức, ông Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế thế giới WHO

Reuters đưa tin, vào ngày thứ 2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng nước Mỹ sẽ rời khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo đó, ngày 20/1, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới.

Theo ông Trump, cơ quan y tế toàn cầu này đã không xử lý tốt khủng hoảng đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng y tế quốc tế khác.

Ông Trump cũng cho biết, WHO đã không hành động độc lập, chịu "ảnh hưởng chính trị không phù hợp của các quốc gia thành viên WHO" và yêu cầu "các khoản thanh toán không công bằng" từ Mỹ không tương xứng với số tiền do các quốc gia lớn hơn khác cung cấp.

Động thái này có nghĩa là Mỹ sẽ rời khỏi cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc trong vòng 12 tháng và ngừng mọi đóng góp tài chính cho công việc của cơ quan này. Trên thực tế, Mỹ là nước tài trợ lớn nhất cho WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí. Ngân sách hai năm gần đây nhất của WHO, cho giai đoạn 2024-2025, là 6,8 tỷ USD.

Việc ông Trump ký lệnh rút Mỹ khỏi WHO không phải là điều bất ngờ. Ông đã có những bước đi để rời khỏi tổ chức này vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình với tư cách là tổng thống.

