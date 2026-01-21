NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Theo Tạp chí Tri thức, ngày 20/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố. Quyết định được đưa ra căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP, Nghị định 124/2021/NĐ-CP, Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm và kết quả kiểm tra của Cục Quản lý Dược.

77 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi

Nguyên nhân thu hồi là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định pháp luật. Quyết định cũng thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm của công ty này.

Danh sách 77 mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố vừa Bộ Y tế ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: thông báo các cơ sở kinh doanh, ngừng lưu hành, sử dụng sản phẩm, tiến hành thu hồi và tiêu hủy theo quy định; đồng thời giám sát, kiểm tra và xử lý các đơn vị vi phạm.

Các sản phẩm bị thu hồi lần này của Công ty TNHH Ucanrely gồm 77 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, trải dài nhiều nhóm mỹ phẩm, từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, kem dưỡng da, kem chống nắng, đến chăm sóc răng miệng. Các thương hiệu nổi tiếng như Ichikami, Hatomugi, Shiseido, Pantene, Softymo, Rosette, Fino, Tsubaki, Skin Aqua, Arau Baby, Aquafresh.

Sản phẩm Shiseido Urea 10% Cream Jar bị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: Girlbehindglasses.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm thuộc dòng chăm sóc da và tóc Nhật Bản như Hatomugi The Tone Up UV Milky Gel, Ichikami Smooth Care Shampoo & Conditioner, Softymo Deep Cleansing Oil vốn được nhiều người tiêu dùng Việt sử dụng. Ngoài ra, các sản phẩm dành cho trẻ em như Arau Baby Foam Full Body Soap, Lion Children’s Toothpaste cũng nằm trong diện thu hồi.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm trên, đồng thời các sản phẩm phải được thu hồi và tiêu hủy toàn bộ. Thời hạn báo cáo kết quả thực hiện cho Cục Quản lý Dược là trước ngày 25/01/2026.

Công ty TNHH Ucanrely có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý để thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Sản phẩm Tsubaki Premium Volume & Repair do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố bị thu hồi, tiêu hủy. Ảnh chụp màn hình.

Thu hồi giấy phép Dược phẩm Hà Nội, phạt Pharmedic

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng vừa ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic do vi phạm chất lượng trong sản xuất thuốc Diclofen (Diclofenac natri 50 mg), số lô 0040724, ngày sản xuất 26/7/2024, hạn sử dụng 26/7/2027.

Từ đầu tháng 1 đến nay, hàng loạt mỹ phẩm kém chất lượng, chứa các chất cấm hoặc chất không được công bố trong thành phần, không có số đăng ký... bị Cục Quản lý Dược thu hồi và tiêu hủy. Hôm 20/1, ba loại nước rửa tay, kem rửa mặt bán phổ biến trên thị trường bị thu hồi do chứa natri benzoate không có trong thành phần công thức sản phẩm. Tuần trước, 8 sản phẩm mỹ phẩmcũng bị thu hồi do chứa Miconazole, hoạt chất kháng nấm đã bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Thuốc Diclofen (Diclofenac natri 50 mg).

Trong bối cảnh cận Tết, nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tăng cao, các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra đơn vị kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm và kiểm soát thị trường để đảm bảo an toàn về chất lượng.

Công ty Pharmedic có trụ sở chính tại 367 Nguyễn Trãi, TP.HCM, do ông Lê Việt Hùng, Tổng Giám đốc, làm đại diện theo pháp luật. Lô thuốc Diclofen vi phạm chất lượng mức độ 2, được xác định theo quy định pháp luật.

Ngoài phạt tiền, Cục Quản lý Dược buộc công ty tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm, mọi chi phí do doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Công ty phải nộp số tiền phạt 70 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước khu vực I trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, hoặc sẽ bị cưỡng chế và tính thêm 0,05% mỗi ngày trên số tiền chưa nộp.

Quyết định cũng nêu rõ công ty có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định pháp luật. Cục Quản lý Dược giao Phòng Quản lý Chất lượng thuốc và Sở Y tế TP.HCM phối hợp giám sát việc thực hiện.

Cơ quan này cũng vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 793/ĐKKDD-BYT, cấp ngày 3/1/2023 cho Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội.

Theo quyết định, doanh nghiệp có trụ sở chính tại số 170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội. Địa điểm kinh doanh đặt tại lô 15, khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội. Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là ông Nguyễn Phú Bình, dược sĩ đại học, có chứng chỉ hành nghề dược số 01576/HNO-CCHND do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 25/11/2013.

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với loại hình xuất khẩu, nhập khẩu thuốc. Tuy nhiên, tại Công văn số 115/CV-DPHN ngày 1/12/2025, doanh nghiệp đã chủ động đề nghị thu hồi giấy chứng nhận do không tiếp tục hoạt động kinh doanh dược trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tại địa điểm đăng ký.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nêu trên. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, đồng thời Quyết định số 01/QĐ-BYT ngày 3/1/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận cho Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội cũng hết hiệu lực.