NÓNG: Phát hiện, tiêu hủy hơn 300 túi chân gà rút xương, 100 túi gà ủ muối “trôi nổi” suýt lên bàn ăn!

Trang Đào |

300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zíp và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã được hút chân không “trôi nổi” trên thị trường vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu.

Ngày 22/1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin, vừa qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện và xử lý một vụ vận chuyển, kinh doanh số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng vi phạm

Cụ thể, ngày 20/1, tại khu vực phường Bách Quang (tỉnh Thái Nguyên), Đoàn Liên ngành phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 đã phát hiện xe ô tô tải đang dừng đỗ có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua xác minh người điều khiển phương tiện kiêm chủ hàng là ông T.V.T. (trú tại xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên), chở trên thùng xe các thùng xốp loại lớn bên trong có chứa 300 túi chân gà rút xương được đựng trong túi zíp và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã được hút chân không.

Toàn bộ hàng hóa này được mua "trôi nổi".

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.V.T. thừa nhận toàn bộ số hàng hóa trên được mua "trôi nổi" từ một số cá nhân bán hàng lưu động không rõ địa chỉ tại thị trường TP Hà Nội, sau đó vận chuyển về Thái Nguyên để bán lẻ kiếm lời. Toàn bộ số thực phẩm này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.T về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định của pháp luật.

