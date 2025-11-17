Nóng: Phát hiện 33 loại đĩa, bát, cốc,...làm từ tre và các vật liệu sinh học "xanh" có chứa chất độc Melamine

Đây là phát hiện đáng báo động từ các nhà nghiên cứu tại Đại học Hóa học và Công nghệ (UCT) ở Praha, CH Séc khi họ phát hiện chất gây ô nhiễm đáng lo ngại nhất - melamine - xuất hiện trong 32% các sản phẩm (chủ yếu) làm từ tre được phân tích.

Trong nghiên cứu về 33 loại đĩa, bát, cốc và bộ đồ ăn làm từ tre và các loại vật liệu sinh học khác từ các thị trường Anh, Trung Quốc và Séc, họ tìm thấy một số dư lượng thuốc trừ sâu và một số chất chuyển hóa thứ cấp của thực vật.

Các kỹ thuật phân tích tiên tiến của họ đã phát hiện ra 6 sản phẩm tre không đạt tiêu chuẩn, vượt quá giới hạn melamine theo quy định của Liên minh Châu Âu.

Giáo sư Jana Hajslova, nhà nghiên cứu dinh dưỡng và phân tích thực phẩm tại UCT, tác giả nghiên cứu, cho biết trong một tuyên bố: "Những phát hiện của chúng tôi là lời cảnh báo quan trọng cho những người tiêu dùng lựa chọn đồ dùng ăn uống làm từ vật liệu sinh học vì tin rằng đây là lựa chọn an toàn hơn và bền vững hơn".

Những sản phẩm đĩa, bát,...được quảng cáo làm từ chất liệu thân thiện với môi trường - Ảnh: Getty

"Nhãn hiệu 'tự nhiên' có thể gây hiểu lầm nghiêm trọng. Nhiều sản phẩm này về cơ bản là đĩa nhựa làm từ nhựa melamine-formaldehyde có chứa chất độn tre. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự kết hợp này có thể đẩy nhanh quá trình phân hủy polymer và làm tăng sự xâm nhập của các chất độc hại như melamine, đặc biệt là vào thực phẩm và đồ uống nóng hoặc có tính axit", Giáo sư Jana Hajslova nhấn mạnh thêm.

Đáng chú ý, các tác giả nghiên cứu giải thích rằng, những sản phẩm này thường dành cho trẻ em vì chúng thường được in họa tiết hoặc hình ảnh nhiều màu sắc. "Bộ đồ ăn bằng tre thường bị 'gắn nhãn sai' là 'phân hủy sinh học', 'tự nhiên' hoặc '100% tre', và sợi tre thường không phải là vật liệu duy nhất được sử dụng", họ viết trong bài báo.

Nghiên cứu sâu hơn cho thấy melamine cũng được phát hiện di chuyển ở nồng độ thấp vào trà chanh nóng và nước cam, làm nổi bật con đường trực tiếp dẫn đến khả năng tiêu thụ. Trong khi chỉ có chất khử trùng được tìm thấy trong các món ăn làm từ tre, việc sàng lọc có mục tiêu 443 loại thuốc trừ sâu cho thấy số lượng dư lượng cao nhất trong các món ăn làm từ ngũ cốc.

Nghiên cứu kêu gọi tăng cường cảnh giác và giám sát thị trường để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các sản phẩm nguy hiểm và được tiếp thị bất hợp pháp.

Việc sử dụng tre làm chất phụ gia trong đồ dùng ăn uống bằng nhựa đã bị cấm ở EU từ năm 2021 do các loại rủi ro được nêu bật trong nghiên cứu này, mặc dù nghiên cứu này dường như cho thấy những mặt hàng này vẫn có sẵn để mua.

Melamine có thể gây tổn hại đến cơ quan sinh sản, bàng quang, hoặc gây sạn thận và có thể đưa đến ung thư bàng quang. Melamine có nhiều khả năng gây ngộ độc mạn tính do tính chất khó hòa tan trong nước tiểu để được bài tiết ra ngoài.

Theo Newsweek