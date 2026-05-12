NÓNG: Nghi phạm vụ thảm án ở Tây Ninh đã tử vong

Nguyễn Tiến
|

Nghi phạm gây ra vụ thảm án sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện

Ngày 12-5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An xác nhận Nguyễn Tấn Phú (37 tuổi; ngụ xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) - nghi phạm trong vụ sát hại vợ và con nhỏ gây rúng động dư luận - đã tử vong sau thời gian điều trị.

Trưa cùng ngày, trao đổi với Phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công an tỉnh Tây Ninh xác nhận nghi phạm Phú đã tử vong.

Nghi phạm thảm án Tây Ninh đã tử vong sau thời gian điều trị tại bệnh viện - Ảnh 1.

Nghi phạm sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh tử vong tại bệnh viện. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo thông tin ban đầu, Phú tử vong do suy đa tạng diễn tiến nặng. Trước đó, nghi phạm bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ để điều tra về hành vi giết người. Trong quá trình bị khống chế, Phú có biểu hiện bất thường về sức khỏe nên được đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Vụ thảm án xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 3-5 tại căn nhà cấp 4 ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công. Theo điều tra ban đầu, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ nhà Phú nên chạy đến kiểm tra.

Tại hiện trường, Phú dùng dao tấn công vợ là chị Đ.T.T và con trai mới 2 tháng tuổi khiến cả hai tử vong tại chỗ. Cha mẹ ruột của nghi phạm vào can ngăn cũng bị chém trọng thương.

Theo người dân địa phương, Phú làm nghề thợ bạc, sống hiền lành, chưa có tiền án tiền sự và trước đây rất thương yêu vợ con.

Tuy nhiên, trước thời điểm gây án vài giờ, nghi phạm được cho là có biểu hiện hoang tưởng. Phú từng gọi bạn đến "bắt rắn", nhưng khi mọi người tới nơi thì chỉ thấy một tàu lá dừa khô nằm bên đường. Dù vậy, Phú vẫn khẳng định đó là "rắn hổ".

