Liên quan đến vụ bé 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình ngày 29/5, khuya cùng ngày, Công an TP.Thái Bình cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người".

Trước đó, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, ông Nguyễn Khắc Thận - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình và UBND thành phố Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra vụ việc.

Theo báo cáo của Công an thành phố Thái Bình, 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L. và cô giáo P.Q.A. có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), trong đó có bé trai T.G.H. (5 tuổi, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

17 giờ cùng ngày, người thân của bé H đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường đồng thời tìm kiếm cháu H và phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu H đã tử vong.

Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết trên TTXVN, mẹ cháu H đi lao động ở nước ngoài, cháu hiện ở với bà ngoại.

Phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình và UBND thành phố Thái Bình, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong tối ngày 29/5.

UBND thành phố Thái Bình cũng phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường.

Đồng thời, các sở, ngành liên quan và UBND thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu T.G.H.

Trước vụ việc trên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam Các bị can thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.