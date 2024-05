Ngay trong tối nay 29/5, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình và UBND thành phố Thái Bình về vụ việc trẻ mầm non tử vong do bị để quên trên xe ô tô gây xôn xao dư luận.

Báo Thái Bình dẫn thông tin từ báo cáo của Công an thành phố xác định diễn biến vụ việc như sau: Hồi 6 giờ 20 phút ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

Chiếc xe được xác định chở nạn nhân. Ảnh: TPO

Đến 17h cùng ngày, khi người nhà của bé H đến trường để đón cháu về nhưng không thấy, họ đã thông báo sự việc với nhà trường và tổ chức tìm kiếm. Sau đó, bé H được tìm thấy trên xe đưa đón của trường nhưng đã không qua khỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc và tiến hành khởi tố theo đúng quy định của pháp luật vào tối 29/5, đồng thời làm rõ trách nhiệm của nhà trường cùng các quy định về việc đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của trường.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, đặt tại lô 2021, khu 26ha, xã Phú Xuân, TP Thái Bình. Xe ô tô 36 chỗ ngồi màu đỏ thuộc Trường Mầm non Hồng Nhung có biển số kiểm soát 17F - 000.91.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: BTB

Một phụ huynh cũng có con đang học tại trường này cho biết trên Tiền Phong rằng họ phải phá cửa của chiếc xe đưa đón thì mới đưa được em bé đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi.

“Khi chiếc cửa xe bị đập nghiêng ra, cô giáo lách vào trong rồi bế cháu bé ra. Nhìn qua tôi thấy cháu bé trắng bệch và tím hết chân tay rồi”, một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ với VTC News.

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Phú Xuân, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho hay đến 20h30 tối nay, công an vẫn đang khoanh vùng hiện trường và làm việc với Trường mầm non Hồng Nhung về vụ việc nghiêm trọng này.

