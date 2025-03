[NYT] Công bố tình tiết chưa từng biết đến trong vụ tấn công cầu Crimea: Vì sao Mỹ đột ngột rút lui?

Tờ New York Times (Mỹ) ngày 30/3 đăng bài viết tiết lộ, các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) nhằm vào Cầu Crimea đêm 16/8/2024 bằng tên lửa ATACMS đã được lên kế hoạch và thực hiện với sự tham gia của các chuyên gia quân sự Mỹ và Anh.

"Nhà Trắng đã ủy quyền cho quân đội và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bí mật hợp tác với Ukraine và Anh để xây dựng kế hoạch tấn công nhằm phá hủy cây cầu: ATACMS được dùng để làm suy yếu các điểm yếu ở phần trên của cầu, trong khi drone mặt nước sẽ đánh bom vào các trụ cầu" - NYT cho hay.

Tờ báo lưu ý rằng vào năm 2022, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden coi cây cầu và các khu vực tiếp cận từ Crimea là "lằn ranh đỏ" nhưng sau đó đã thay đổi quan điểm.

Theo The New York Times, trong khi kế hoạch được soạn thảo, hệ thống phòng thủ của cầu Crimea đã được tăng cường, do đó phía Ukraine đề xuất tấn công bằng ATACMS.

Mỹ đã phản đối vì cho rằng Mỹ đã phản đối vì cho rằng chỉ riêng hệ thống này thì không đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Washington cũng được cho là đã đề nghị Kiev hủy bỏ cuộc tấn công hoặc chờ đợi thêm.

"Cuối cùng, phía Mỹ đã rút lui, và vào giữa tháng 8 <...>, Ukraine đã phóng một loạt tên lửa ATACMS nhằm vào cây cầu" - Bài báo trên NYT viết, nhưng không nêu rõ ngày tấn công cụ thể.

Trước đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 16/8/2024, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn thành công đợt tấn công tập thể của AFU bằng 12 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất nhằm vào Cầu Crimea, tất cả đều bị đánh chặn.

Ngoài ra, quân đội Nga cũng phá hủy tổng cộng 10 drone mặt nước của Ukraine đang hướng về bán đảo Crimea trong ngày hôm đó.