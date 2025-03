Cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra một căn nhà không số, tạm giữ đôi nam nữ

Ngày 30/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Trảng Dài, TP Biên Hòa vừa chuyển hồ sơ vụ việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đến Cơ quan cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh) để điều tra xử lý theo quy định.

Đối tượng Tuấn cùng bạn gái và vật chứng liên quan (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, sáng ngày 26/3, Công an phường Trảng Dài tổ chức kiểm tra hành chính căn nhà không số tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa do Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi), thường trú tại Hà Nội cùng T.T.T (25 tuổi, bạn gái Tuấn) thuê để ở.

Qua đó, cảnh sát phát hiện và tạm giữ nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Trong đó, có 1 cuốn sổ ghi chép cho vay tiền trả góp lãi suất trung bình từ 25% đến 35% mỗi tháng.

Từ ngày 28/7/2024 đến ngày 25/3/2025, Tuấn cho 254 lượt người vay với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, thu lợi 750 triệu đồng. Người vay phải thế chấp thẻ CCCD, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn khi vay tiền của Tuấn.

Qua đây, khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe theo lời mồi chài, dụ dỗ, quảng cáo, giới thiệu của các đối tượng có liên quan đến cho vay trả góp, lãi suất cao. Nếu có nhu cầu vay tiền phải tìm hiểu kỹ và lựa chọn tổ chức tín dụng uy tín, được cấp phép theo quy định của pháp luật.