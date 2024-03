Nồng độ cồn nội sinh là gì?

Trao đổi với Vietnamnet, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết trong hệ tiêu hóa con người luôn có các vi sinh vật chuyển hóa đường bột thành cồn. Ngoài ra chính cơ thể chúng ta cũng chuyển hóa tạo ra một lượng cồn nhỏ, cơ thể hấp thụ lượng cồn này gọi là cồn nội sinh.

Nói về sự khác nhau giữa cồn nội sinh và cồn do bia rượu, trao đổi với VnExpress bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm Oxy cao áp Việt - Nga, Bộ Quốc Phòng cho biết, cồn nội sinh và cồn do bia rượu đều là cồn ethanol. Cồn nội sinh là cồn do cơ thể tự sinh ra, không có nồng có bất kỳ tác động khác bên ngoài.

Thông thường một số trường hợp có nồng độ cồn nội sinh, hoặc nồng độ cồn phát sinh sau ăn một số loại thực phẩm thông thường, kể cả trái cây, uống rượu bia, đều giống nhau.

Chỉ những máy siêu nhạy mới có thể phát hiện được nồng độ cồn nội sinh

Có phát hiện được nồng độ cồn nội sinh?

Theo bác sĩ Cấp, tùy phân bổ hệ vi sinh đường ruột của từng người khác nhau mà lượng cồn nội sinh sẽ khác nhau ở mỗi người.

Diễn giải cụ thể hơn, vị chuyên gia cho biết, nồng độ alcohol (cồn) nội sinh trong máu khoảng 0.26-0.75mg/lít (rất thấp). Nồng độ cồn trong hơi thở bằng khoảng 1/2.100 trong máu. Tức là nồng độ cồn nội sinh trong hơi thở khoảng 0.00012-0,00036 mg/lít khí thở (khoảng 1-3 phần triệu gram trong mỗi lít khí thở).

Đây là nồng độ rất nhỏ cần các phương tiện siêu nhạy mới phát hiện dương tính được, còn phương tiện thông thường không đủ để phát hiện vì độ nhạy thấp. Vì thế người dân không nên quá lo lắng.

Trên đây là những thông tin giải đáp về nồng độ cồn nội sinh là gì. Chỉ các phương tiện chuyên dụng, siêu nhạy mới phát hiện dương tính được, còn phương tiện thông thường không đủ để phát hiện.

Bởi vậy, bạn không nên quá lo ngại về nồng độ cồn nội sinh. Bộ Y tế cũng cho biết tình huống này rất hy hữu, do bệnh lý hoặc cơ địa của từng người, chỉ gặp ở một số người có bệnh lý tiêu hóa, ngưỡng cũng rất nhỏ.