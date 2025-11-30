Nóng "cuộc đua" làm dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Cam kết và phương án của Vinspeed và THACO khác nhau ra sao?

Tại cuộc họp mới đây do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì về dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, có 6 doanh nghiệp mới đến làm việc nhưng chỉ có 5 doanh nghiệp có mặt.

5 doanh nghiệp có mặt bao gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Trong đó, phần trình bày về các dự định tham gia đầu tư đối với dự án, các phương án về tài chính, công nghệ, hình thức đầu tư khi tham gia dự án của hai "ông lớn" Vinspeed (Vingroup), THACO đáng chú ý nhất. Dưới đây là bảng so sánh về phương án và cam kết đưa ra của 2 doanh nghiệp trên.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Phó Tổng Giám đốc THACO cho biết thêm, về phấn vốn, ngoài vốn tự có, nguồn lực tài chính của mình, Tập đoàn Trường Hải sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế để triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, THACO mong muốn Chính phủ sớm ban hành các cơ chế chính sách, khung tiêu chuẩn đối với dự án để doanh nghiệp nghiên cứu, tham gia triển khai thực hiện.

Đại diện VinSpeed, ông Nguyễn Việt Quang, Tổng giám đốc Vingroup cho rằng, nếu VinSpeed đầu tư trực tiếp thì nhà nước và xã hội được lợi ở 5 điểm chính.

Thứ nhất, nhà nước chỉ cần cho vay 80% thay vì tự trả 100% tổng mức đầu tư. Thứ hai, nhà nước thu hồi 80% vốn cho vay sau 30 năm thay vì chờ hoàn vốn sau 140 năm, thậm chí lâu hơn. Thứ ba, hệ thống được đưa vào vận hành sau 5 năm thay vì sau 10 năm. Điều này sẽ tạo động lực cho kinh tế đất nước phát triển, giao thông tiện lợi, chi phí di chuyển của nhân dân giảm, đời sống của nhân dân các vùng dọc tuyến được cải thiện. Thứ tư, nhà nước không lo bị đội vốn và bị kéo dài tiến độ. Thứ năm, nhà nước có được ngành công nghiệp đường sắt cao tốc mà không phải bỏ vốn đầu tư.

Có thể thấy, về quy mô hệ sinh thái, Vinspeed được hậu thuẫn bởi Vingroup và hệ sinh thái với các thành viên chủ lực như VinFast (công nghiệp ô tô), Vinhomes (bất động sản nhà ở, bất động sản công nghiệp), Vincom Retail (bất động sản bán lẻ), Vinpearl (du lịch nghỉ dưỡng), VinSchool/VinUni (giáo dục), Vinmec (Y tế)... và các công ty liên kết khác như GSM, GF trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, cho thuê xe.

VinFast hiện niêm yết tại Mỹ, trong khi Vingroup, Vinhomes, Vincom, Vinpearl niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE). Tổng giá trị vốn của của hệ sinh thái này vào khoảng 40 tỷ USD.

Về phía Thaco, Thaco cũng hoạt động đa ngành với 6 công ty thành viên chủ lực là Thaco Auto (ô tô), Thaco Agri (nông nghiệp), Thaco Industries (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), Thilogi (giao nhận vận chuyển), Thadico Đại Quang Minh (đầu tư, xây dựng) và Thiso (thương mại bán lẻ).

Ngoài công ty HAGL Agrico (Mã: HNG) mua lại từ HAGL của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), hệ sinh thái Thaco chưa có doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.