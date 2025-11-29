Kỷ lục: Hà Nội vừa thu hơn 120.000 tỷ đồng, vượt qua cả thời hoàng kim

Nhiều người dân chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành tại Ngã tư giao giữa Hùng Vương - Trần Phú (Hà Nội), dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: TTXVN

Theo thống kê mới đây của của Sở Du lịch Hà Nội, chỉ tính riêng tháng 11/2025, Hà Nội đón 2,5 triệu lượt khách. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 851.000 lượt, lần lượt tăng 15% và 25% so với cùng kỳ năm ngoái; khách nội địa ước đạt 1,65 triệu lượt, tăng 10% so với năm 2024. Tổng thu du lịch của Hà Nội trong tháng 11 đạt 11,36 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm ngoái.

Tính chung trong 11 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 30,94 triệu lượt (đạt 99,8% mục tiêu đề ra trong năm), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng ước đạt 120.600 tỷ đồng, đạt 93% mục tiêu năm, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024.

Với các số liệu thống kê phía trên của Sở Du lịch Hà Nội, chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đón lượng khách cao nhất lịch sử, vượt qua cả con số 29 triệu lượt khách của năm hoàng kim 2019.

Những con số này cho thấy hiệu quả từ việc đa dạng hóa sản phẩm, sự kiện và nâng chất lượng dịch vụ. cụ thể, công suất phòng trung bình của các cơ sở lưu trú tại Hà Nội đạt 73,4%, tăng 6,3 điểm phần trăm. Toàn TP hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng. Trong đó có 65 cơ sở được xếp hạng từ 1 đến 5 sao. Ngoài ra, Hà Nội còn có 58 cơ sở dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch ở các lĩnh vực ăn uống, mua sắm, vui chơi – giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Mặt khác, hoạt động lữ hành tiếp tục ổn định với 1.921 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 591 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 32 đơn vị vận chuyển du lịch, cùng với lực lượng hướng dẫn viên đông đảo gồm 6.898 hướng dẫn viên quốc tế và 2.620 hướng dẫn viên nội địa.

Theo các chuyên gia, sự kiện A80 năm nay được coi là lý do chính giúp ngành du lịch ở TP Hà Nội tăng trưởng vượt bậc. Theo đó, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Hà Nội đã đón gần 2,5 triệu khách, tăng gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái; tổng doanh thu đạt 4.500 tỷ đồng. Hơn nữa, theo số liệu từ các công ty lữ hành, hiệu ứng 80 năm Quốc khánh đã khiến khách du lịch đổ đến Hà Nội hoặc chọn các tour có Hà Nội trong lịch trình để có thể xem diễu binh.

Hà Nội có nhiều hoạt động hút khách du lịch trong tháng 12

Nhiều du khách quốc tế đến Hà Nội trong 11 tháng qua. Ảnh: VGP

Để tiếp tục thu hút khách du lịch trong tháng cuối cùng của năm 2025, TP Hà Nội có nhiều hoạt động quảng bá quy mô lớn như Liên hoan Ẩm thực và Du lịch Làng nghề, Phố nghề Hà Nội 2025, đồng thời kết hợp các xã xây dựng sản phẩm du lịch đêm, du lịch golf và du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm thực tế.

Trong thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã tiến hành phối hợp với các địa phương xây dựng và hoàn thiện sản phẩm du lịch mới. Trong đó, Sở đã phối hợp xã Phúc Lộc tổ chức hội nghị phát triển du lịch, ban hành định hướng nâng cao hiệu quả quản lý du lịch địa phương. Đồng thời tham gia gian hàng tại Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025; cũng như tổ chức đoàn công tác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhằm xúc tiến quảng bá hình ảnh Thủ đô; tham dự hội thảo về các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Quảng Ninh...

Ngoài ra, mới đây nhất, vào ngày 28/11, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND xã Thư Lâm tổ chức đoàn khảo sát và Hội nghị "Nâng cấp chất lượng dịch vụ và kết nối điểm đến du lịch của xã Thư Lâm với các doanh nghiệp lữ hành năm 2025". Thư Lâm hiện đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ khi hội tụ hệ thống di sản, lễ hội, làng nghề và nghệ thuật truyền thống đặc sắc, và được trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch Hà Nội.

Theo Viện trưởng Phát triển Du lịch châu Á Phạm Hải Quỳnh dự đoán, hết năm 2025, Hà Nội có thể đón từ 32 - 33 triệu lượt khách.