Kỳ lạ: Profile doanh nghiệp của nữ đại gia Hà Nội vừa xin làm "đại dự án" 67 tỷ USD

Đại diện của Công ty TNHH Việt Nam 3000 phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Doanh nghiệp này là Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Đây cũng chính là một trong 5 doanh nghiệp vừa dự cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam (tổng vốn đầu tư khoảng 67 tỷ USD), ngày 27/11. Cuộc họp này do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì.

5 doanh nghiệp có mặt tại cuộc họp bao gồm: Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam, CTCP Tập đoàn Discovery, CTCP Vận tải đường sắt Việt Nam, CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và CTCP Đầu tư và phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam nhấn mạnh đường sắt cao tốc Bắc - Nam là dự án lớn, đòi hỏi sự phối hợp giữa Chính phủ và các nhà đầu tư, đặc biệt là trong vấn đề huy động vốn.

Do đó, doanh nghiệp này xin được làm dự án, đồng thời mong muốn lựa chọn hình thức hợp tác đầu tư theo đối tác công - tư (PPP) dưới góc độ "cùng phối hợp, cùng hỗ trợ", vì có nhiều rủi ro tiềm ẩn. Ngoài ra, đại diện của Công ty TNHH Việt Nam 3000 cho biết sẽ đi huy động và mang vốn về cho dự án, cũng như kêu gọi chuyên gia giỏi trong lĩnh vực để thực hiện dự án.

Dù mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác công tư, tuy nhiên, khi được hỏi về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác công tư, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu, năng lực và các căn cứ pháp lý, cũng như cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn…, thì đại diện doanh nghiệp này đã không trả lời được. Hơn nữa, một số ý trả lời không đúng theo nội dung câu hỏi.

Bộ Xây dựng nhận xét hồ sơ của của Công ty TNHH Việt Nam 3000 chưa có tài liệu để chứng minh năng lực tài chính rõ ràng, đồng thời các đề xuất về tiến độ cũng rất mơ hồ. Tương tự, Ngân hàng Nhà nước đề nghị doanh nghiệp này công khai cụ thể về nguồn lực tài chính của hệ sinh thái mà doanh nghiệp nhắc đến, thay vì những lời hứa hẹn chung chung về việc "mang 100% vốn về Việt Nam".

Công ty TNHH Việt Nam 3000 có quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam được thành lập tháng 12/2020. Doanh nghiệp này đăng ký tới 84 ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm. Doanh nghiệp này còn đăng ký hoạt động lĩnh vực xây dựng, bao gồm cả xây dựng công trình đường sắt lẫn nhà ở.

Công ty TNHH Việt Nam 3000 có vốn điều lệ là 369 tỷ đồng, do bà Ngô Thị Thắng (SN 1954, địa chỉ đăng ký thường trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Trong phần tự giới thiệu, doanh nghiệp này còn cho biết họ được thành lập để hiện thực hóa một phần chương trình "Thế giới 3000" tại Việt Nam, cũng như chương trình phát triển kinh tế thế giới và nhân quyền.

Doanh nghiệp còn giới thiệu 3 pháp nhân trực thuộc, bao gồm: CTCP Năng lượng và nước 3000 Việt Nam, CTCP AGR.3000 Việt Nam và Công ty TNHH Việt Nam 3000.

Công ty TNHH Việt Nam 3000 – Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam đang đầu tư nhiều lĩnh vực, nhưng lại có rất ít danh mục dự án. Đáng chú ý, về dự án công nghệ, công ty này giới thiệu duy nhất dịch vụ là thiết kế powerpoint. Về dự án thương mại và sản xuất, doanh nghiệp này đưa ra dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập.

Tại cuộc làm việc vào ngày 27/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá tại buổi làm việc, có những doanh nghiệp tại cuộc họp này làm việc với tinh thần rất nghiêm túc, báo cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu. Tuy nhiên, cũng có doanh nghiệp báo cáo còn sơ sài, ý tưởng chưa rõ ràng, có doanh nghiệp quy mô nhân sự chỉ có 70 người, tổng vốn khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của dự án.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây không phải là cuộc để lựa chọn, quyết định nhà đầu tư. Trên cơ sở các tài liệu đã có và thông tin các doanh nghiệp cung cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất phương thức đầu tư và các cơ chế chính sách đi kèm để trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến, đồng thời đề nghị các bộ, ngành tích cực có ý kiến đóng góp đối với báo cáo.

Theo Phó Thủ tướng, đây sẽ là cơ sở quan trọng để Chính phủ thảo luận, đánh giá trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.