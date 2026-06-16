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Nóng: Bộ Y tế thu hồi 45 mỹ phẩm nổi tiếng, có cả kem chống nắng Anessa, sữa rửa mặt Hadalabo

Tuấn Khôi
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Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 45 mỹ phẩm nhập khẩu vi phạm quy định, trong đó có nhiều sản phẩm của Hadalabo, Anessa và Aquafresh.

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Kem chống nắng Anessa. Ảnh minh hoạ

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức sản phẩm. Trong danh sách có nhiều thương hiệu quen thuộc như Hadalabo, Anessa, Aquafresh cùng nhiều sản phẩm chăm sóc da và tóc khác.

Theo quyết định ban hành ngày 15/6, các doanh nghiệp liên quan phải hoàn tất việc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7.

Động thái này được đưa ra sau đợt kiểm tra thực tế đối với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 3/2026.

Vi phạm hồ sơ và công thức sản phẩm

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thu hồi quy mô lớn là nhiều doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) theo quy định. Bên cạnh đó, một số sản phẩm bị phát hiện có công thức thực tế không phù hợp với nội dung đã công bố với cơ quan quản lý.

Trong số các đơn vị bị xử lý, Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) có số lượng sản phẩm bị thu hồi nhiều nhất với 20 mặt hàng. Đáng chú ý có sữa rửa mặt Hadalabo Foaming Facial Cleanser, các dòng kem chống nắng Anessa và kem đánh răng Aquafresh.

Một số sản phẩm tiêu biểu thuộc danh sách thu hồi gồm:

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Ngoài Công ty TNHH Alice Cao, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm (Hà Nội) cũng phải thu hồi 9 sản phẩm thuộc thương hiệu ReiHaku Hatomugi của Nhật Bản, gồm nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm.

Tại TP HCM, Công ty TNHH IWON Việt Nam bị yêu cầu thu hồi 10 sản phẩm thuộc thương hiệu TIA’M như sữa rửa mặt Snail & Azulene Low pH Cleanser, tinh chất Pore Minimizing 21 Serum và kem dưỡng Deep Hydration Glow Cream. Riêng sản phẩm Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus bị xác định có công thức không phù hợp với hồ sơ đã công bố.

Cùng đợt này, Công ty TNHH X.C.G.G phải thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có tinh chất TIA’M Vita A Bakuchiol Youth Serum và kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation do vi phạm về hồ sơ công bố.

Khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng

Theo các chuyên gia, việc công thức thực tế của sản phẩm không khớp với hồ sơ công bố có thể ảnh hưởng đến chất lượng, làm gia tăng nguy cơ kích ứng, dị ứng hoặc các tác dụng không mong muốn đối với người sử dụng. Trong khi đó, việc thiếu Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) gây khó khăn cho công tác kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu và đánh giá mức độ an toàn của sản phẩm.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng các sản phẩm nằm trong danh mục thu hồi để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Danh sách mỹ phẩm bị thu hồi:﻿

STT
Tên sản phẩm
Số tiếp nhận PCB sản phẩm mỹ phẩm
Ngày cấp
1
Propolinse Matcha
277031/25/CBMP-QLD
26/05/2025
2
Bigen Cream Tone.3G
270567/25/CBMP-QLD
30/03/2025
3
Bigen Cream Tone.4G
270414/25/CBMP-QLD
30/03/2025
4
Bigen Cream Tone.5G
270581/25/CBMP-QLD
30/03/2025
5
Bigen Cream Tone.6G
270568/25/CBMP-QLD
30/03/2025
6
Bigen Cream Tone.7G
270415/25/CBMP-QLD
30/03/2025
7
Meishoku Bigan Medicated Skin Lotion
270559/25/CBMP-QLD
30/03/2025
8
Hadalabo Foaming Facial Cleanser
270618/25/CBMP-QLD
01/04/2025
9
Waki Guard
270576/25/CBMP-QLD
30/03/2025
10
Rosette Gommage Clear Peel
270594/25/CBMP-QLD
30/03/2025
11
Rosette Gommage Bright Peel
270587/25/CBMP-QLD
30/03/2025
12
Propolinse Sakura
277030/25/CBMP-QLD
26/05/2025
13
Menâ€™s Bigen One Push 5 Natural
271051/25/CBMP-QLD
05/04/2025
14
Menâ€™s Bigen One Push 6S Natural Shadow
271056/25/CBMP-QLD
05/04/2025
15
Anessa Sunscreen Lotion for Oil-Controlling Skin
270563/25/CBMP-QLD
30/03/2025
16
Anessa Whitening Sunscreen Milk
271055/25/CBMP-QLD
05/04/2025
17
Anessa Perfect UV Sunscreen
270578/25/CBMP-QLD
30/03/2025
18
Baby Powder (Pressed) (Medicated)
270566/25/CBMP-QLD
30/03/2025
19
Aquafresh Clear Mint
271049/25/CBMP-QLD
05/04/2025
20
Aquafresh Soft Mint
270579/25/CBMP-QLD
30/03/2025
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Tags

Bộ Y tế

kem chống nắng

thu hồi mỹ phẩm

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