Nói thật: 3 loại rau củ không để trong tủ lạnh, nhanh hỏng còn dễ sinh ra chất có hại

Nhiều gia đình hiện đại có thói quen đóng gói tất cả các loại thực phẩm mới mua từ chợ về và nhét thẳng vào tủ lạnh. Chúng ta mặc định coi tủ lạnh giống như một chiếc “két sắt bảo hiểm” thần kỳ giúp bảo quản và kéo dài tuổi thọ cho thực phẩm. Thế nhưng, việc lạm dụng thiết bị làm lạnh một cách mù quáng đối với một số nhóm rau củ đôi khi lại mang đến những tác dụng ngược cực kỳ tai hại.

Dưới góc độ y học lâm sàng, mỗi loại thực phẩm đều có một "ngưỡng nhiệt độ sinh học" riêng biệt. Một số loại rau củ hoàn toàn "chống chỉ định" với môi trường lạnh và độ ẩm cao. Việc cưỡng ép các loại rau củ này ở trong ngăn mát tủ lạnh không chỉ đẩy nhanh quá trình phân hủy, làm biến đổi hoàn toàn cấu trúc tế bào hay phá hủy các liên kết chất dinh dưỡng. Nguy hiểm hơn, các phản ứng hóa học phát sinh dưới tác động của nhiệt độ thấp sẽ biến nhóm rau củ nhạy cảm này thành những "sát thủ thầm lặng" sản sinh ra độc tố gây ung thư.

Nếu trong bếp nhà bạn đang có 3 loại rau củ dưới đây, đừng bỏ nó vào tủ lạnh nhé:

1. Khoai tây

Khoai tây là loại rau củ chứa hàm lượng tinh bột phức hợp rất cao. Khi bị đặt vào môi trường nhiệt độ thấp của ngăn mát tủ lạnh, một phản ứng hóa học mang tên "đường hóa do lạnh" (low-temperature sweetening) sẽ lập tức bị kích hoạt. Quá trình này ép toàn bộ lượng tinh bột trong củ chuyển hóa ngược thành đường tự do. Hệ quả là nhóm rau củ này vốn mềm xốp, ngon miệng sẽ trở nên quá ngọt hoặc có vị hơi đắng chát, kết cấu chuyển sang dai, cứng và sần sùi sau khi nấu chín.

Đáng lo ngại hơn, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về mặt bệnh lý đối với loại rau củ này. Khi chúng ta đem khoai tây đã bị biến đổi đường do làm lạnh đi chế biến ở nhiệt độ cao như chiên hoặc nướng, lượng đường khử này sẽ phản ứng với axit amin asparagine. Phản ứng này sản sinh ra một hàm lượng lớn acrylamide – một chất hóa học độc tính cao được phân loại vào nhóm có khả năng tàn phá cấu trúc tế bào và kích hoạt các gene gây ung thư mạnh mẽ.

Ngoài ra, độ ẩm cao trong tủ lạnh còn kích thích các túi mầm của loại rau củ này phát triển. Khi khoai tây nảy mầm, chúng sẽ tích tụ một lượng lớn solanine. Đây là một loại alkaloid cực độc, có thể gây ngộ độc cấp tính, hủy hoại niêm mạc đường tiêu hóa và tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương của người ăn.

2. Húng quế

Húng quế là loại rau gia vị thuộc nhóm thảo mộc non, có cấu trúc lá mỏng, chứa mật độ tinh dầu thơm đặc trưng và cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Nhiều người thường xếp chung nó với các loại rau củ khác để làm lạnh, nhưng thực tế húng quế hoàn toàn không có khả năng chống chịu dung sai nhiệt độ thấp trong tủ lạnh.

Nhiệt độ dao động từ 4 đến 6 độ C của ngăn mát tủ lạnh sẽ làm đông đá các phân tử nước trong tế bào mô lá. Khi các tế bào này bị vỡ, húng quế sẽ lập tức bị úa vàng, thâm đen và héo rũ do quá trình oxy hóa diễn ra quá nhanh.

Sự tổn thương cấu trúc này không chỉ làm bay hơi toàn bộ lượng tinh dầu thơm tạo nên giá trị của rau, mà quan trọng hơn, các hợp chất flavonoid và chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ cơ thể khỏi gốc tự do có trong loại rau củ gia vị này cũng bị phân hủy hoàn toàn. Việc này biến một loại rau bổ dưỡng thành một mớ lá úa thối rữa, không còn bất kỳ giá trị sinh học nào đối với sức khỏe.

3. Hành tây

Khác với các loại hành lá hay hành tây non cần bảo quản lạnh, các loại hành tây già như hành vàng, trắng và đỏ lại sở hữu cơ chế sinh học đặc thù của nhóm rau củ chứa rễ. Hành tây cần một môi trường hoàn toàn khô ráo, thông thoáng để duy trì trạng thái ngủ đông của các mô tế bào.

Khi bạn bỏ loại rau củ này vào tủ lạnh, chúng sẽ liên tục hút hơi nước từ môi trường có độ ẩm cao bên trong. Độ ẩm này nhanh chóng phá vỡ lớp vỏ sáp bảo vệ bên ngoài, khiến các lớp thịt hành bị mọng nước, mềm nhũn và bắt đầu quá trình thối rữa từ lõi ra ngoài. Các thí nghiệm y tế từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đã chứng minh, hành tây được bảo quản trong tủ lạnh 7 ngày sẽ có tốc độ thối rữa và phân hủy nhanh gấp ba lần so với việc bảo quản loại rau củ này ở nhiệt độ phòng.

Nguy hiểm hơn, không gian kín và ẩm của tủ lạnh chính là môi trường lý tưởng cho bào tử nấm mốc phát triển. Việc ăn phải rau củ nhiễm nấm mốc sẽ sản sinh ra các độc tố vi nấm (mycotoxin), tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa, gây suy giảm chức năng gan và tăng nguy cơ nhiễm độc tế bào trường diễn.

Hướng dẫn bảo quản 3 loại rau củ "không ưa" tủ lạnh

Để bảo vệ sức khỏe gia đình và giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của thực phẩm, các chuyên gia khuyến cáo bạn nên thiết lập quy trình bảo quản nhóm rau củ trên ở nhiệt độ phòng theo đúng các nguyên tắc sau:

- Khoai tây: Tuyệt đối tách biệt loại rau củ này khỏi môi trường ẩm. Bạn nên xếp khoai tây vào hộp carton hoặc các vật chứa thoáng khí như túi lưới, rổ treo. Bảo quản chúng ở những khu vực khô ráo, thoáng mát và có bóng tối nhằm ngăn chặn quá trình quang hợp kích thích nảy mầm sinh độc tố.

- Hành tây: Nên đặt hành tây trong túi giấy hoặc túi lưới treo ở nơi có dòng không khí lưu thông liên tục. Một lưu ý y khoa quan trọng là tuyệt đối không bảo quản chung hành tây và khoai tây sát nhau. Hành tây trong quá trình tự nhiên sẽ giải phóng khí ethylene, là một loại hormone thực vật kích thích loại rau củ bên cạnh đẩy nhanh tốc độ nảy mầm và sinh độc tố lên gấp nhiều lần.

- Húng quế: Hãy áp dụng phương pháp thủy canh cơ bản để kéo dài tuổi thọ cho loại rau này thay vì xếp chung với rau củ trong tủ lạnh. Cắt tỉa nhẹ phần gốc cành, sau đó cắm bó húng quế vào một chai thủy tinh chứa nước sạch ở nhiệt độ phòng giống như cắm một bó hoa tươi. Đặt chai ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và lưu ý không để phần lá chạm nước để tránh hiện tượng thối rữa cục bộ. Thay nước định kỳ vài ngày một lần để rau luôn xanh tốt.

Ngoài 3 loại trên, các loại rau củ và thực phẩm như tỏi, cà chua, cà tím, ớt chuông, dưa chuột, bí ngô, bí đao và mướp đắng cũng không nên bảo quản trong tủ lạnh. Bởi vì nhiệt độ thấp và độ ẩm cao sẽ làm vỡ cấu trúc tế bào, gây đốm đông lạnh, mất vitamin C hoặc khiến chúng nhanh chóng bị biến chất, mọc nấm mốc độc hại.

Nguồn và ảnh: The Paper, Eat This, World Journal