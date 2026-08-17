Nội soi tiêu hóa gây mê không đau: Giải pháp phát hiện sớm bệnh lý tiêu hóa

Nhiều bệnh lý đường tiêu hóa như viêm loét dạ dày, polyp đại trực tràng hay ung thư tiêu hóa thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài và chỉ bộc lộ triệu chứng khi bệnh đã tiến triển.

Trong khi đó, tâm lý e ngại cảm giác đau, buồn nôn hoặc khó chịu khi nội soi khiến không ít người trì hoãn thăm khám, bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Nội soi tiêu hóa gây mê là giải pháp giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Nội soi tiêu hóa gây mê là gì? Vì sao nên nội soi tiêu hóa định kỳ?

Trong nhiều năm, không ít người trì hoãn nội soi tiêu hóa vì lo sợ cảm giác đau, buồn nôn hoặc khó chịu khi đưa ống nội soi vào cơ thể. Chính tâm lý này khiến nhiều trường hợp chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã tiến triển nặng, làm mất đi cơ hội điều trị hiệu quả.

Thực tế, với sự phát triển của gây mê hiện đại, nội soi tiêu hóa ngày nay đã trở nên nhẹ nhàng và an toàn hơn rất nhiều. Trong quá trình thực hiện, người bệnh được gây mê ngắn nên gần như không cảm nhận được cảm giác đau hay khó chịu. Sau khi kết thúc thủ thuật, người bệnh tỉnh lại nhanh chóng và có thể nghỉ ngơi trong thời gian ngắn trước khi được bác sĩ tư vấn kết quả.

Nội soi tiêu hóa giúp bác sĩ quan sát trực tiếp toàn bộ niêm mạc thực quản, dạ dày, tá tràng và đại trực tràng, từ đó phát hiện sớm nhiều bệnh lý như:

- Viêm thực quản, viêm dạ dày, viêm đại tràng.

- Loét dạ dày – tá tràng.

- Nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP).

- Polyp đại trực tràng.

- Xuất huyết tiêu hóa.

- Tổn thương tiền ung thư.

- Ung thư thực quản, dạ dày và đại trực tràng ở giai đoạn sớm.

Đặc biệt, nội soi không chỉ giúp phát hiện polyp mà còn có thể cắt bỏ ngay trong quá trình thực hiện, góp phần ngăn ngừa nguy cơ tiến triển thành ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo nên chủ động nội soi tiêu hóa khi có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đầy hơi, khó tiêu, nuốt nghẹn, sụt cân không rõ nguyên nhân, đại tiện ra máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện. Ngoài ra, người từ 40 tuổi trở lên hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đường tiêu hóa cũng nên tầm soát định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec: Thực hiện nội soi theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Là một trong những chuyên khoa mũi nhọn của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec), Trung tâm Tiêu hóa được đầu tư đồng bộ về đội ngũ chuyên gia, công nghệ và quy trình chuyên môn nhằm mang đến giải pháp thăm khám, tầm soát và điều trị toàn diện các bệnh lý tiêu hóa, từ các bệnh lý thường gặp đến những trường hợp chuyên sâu.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Tại Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec, người bệnh được trực tiếp thăm khám và nội soi bởi đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm trong chẩn đoán, tầm soát và điều trị các bệnh lý tiêu hóa. Với thao tác nội soi nhẹ nhàng, chính xác cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ nội soi, bác sĩ gây mê và các chuyên khoa liên quan, quá trình thăm khám diễn ra an toàn, giúp người bệnh an tâm và hạn chế tối đa cảm giác khó chịu.

Đặc biệt, đối với các trường hợp phát hiện tổn thương nghi ngờ, đội ngũ chuyên gia sẽ phối hợp cùng bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh và Ung bướu để đánh giá toàn diện, từ đó xây dựng phác đồ theo dõi hoặc điều trị phù hợp. Mô hình phối hợp đa chuyên khoa không chỉ góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán mà còn giúp người bệnh được tiếp cận phương án điều trị tối ưu ngay từ giai đoạn sớm.

Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên đầu ngành trực tiếp thăm khám, tư vấn điều trị cá thể hóa cho người bệnh

Công nghệ nội soi hiện đại theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec được đầu tư hệ thống nội soi thế hệ mới Olympus EVIS X1 CV-1500 và Olympus CV-190, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại trong chẩn đoán và tầm soát bệnh lý tiêu hóa. Hệ thống tích hợp công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến cùng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ bác sĩ phân tích hình ảnh nội soi theo thời gian thực, góp phần nhận diện chính xác các bất thường nhỏ trên bề mặt niêm mạc, nâng cao tỷ lệ phát hiện tổn thương và giảm nguy cơ bỏ sót các dấu hiệu bệnh lý.

Đặc biệt, công nghệ nội soi ánh sáng dải hẹp (Narrow Band Imaging – NBI) cho phép tăng cường độ tương phản của hệ thống vi mạch và cấu trúc bề mặt niêm mạc với hình ảnh độ phân giải cao. Nhờ đó, bác sĩ có thể phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm cũng như đánh giá chính xác ranh giới tổn thương, tạo tiền đề cho việc can thiệp điều trị kịp thời và hiệu quả, đồng thời giảm xâm lấn và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Trung tâm cũng làm chủ nhiều kỹ thuật nội soi chuyên sâu theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Khi phát hiện vùng nghi ngờ, bác sĩ sẽ tiến hành sinh thiết để thực hiện giải phẫu bệnh, xác định chính xác bản chất tổn thương và xây dựng phác đồ xử trí phù hợp. Trong những trường hợp cần đánh giá sâu hơn, người bệnh được chỉ định chụp CT nhằm xác định mức độ xâm lấn hoặc khả năng di căn, giúp hoàn thiện quy trình chẩn đoán.

Hệ thống nội soi tiên tiến tích hợp công nghệ AI cho hình ảnh sắc nét

Gây mê TCI cá thể hóa

Một trong những điểm khác biệt tại PhenikaaMec là quy trình nội soi gây mê được thực hiện bằng hệ thống Target Controlled Infusion (TCI). Khác với phương pháp đưa thuốc mê theo liều ước tính, công nghệ TCI sử dụng máy kiểm soát nồng độ thuốc mê theo "nồng độ đích", cho phép bác sĩ gây mê điều chỉnh lượng thuốc phù hợp với từng người bệnh trong suốt quá trình thực hiện thủ thuật.

Nhờ kiểm soát độ mê chính xác, người bệnh duy trì trạng thái ngủ ổn định, hạn chế dao động huyết động, đồng thời giảm thiểu các tác dụng không mong muốn như buồn nôn, nôn, chóng mặt hay mệt mỏi kéo dài sau nội soi. Thời gian hồi tỉnh nhanh hơn, giúp người bệnh có trải nghiệm nhẹ nhàng và an tâm khi thăm khám.

Áp dụng phương pháp gây mê TCI cá thể hóa giúp giảm tác dụng phụ của thuốc gây mê

Quy trình khép kín – Đồng hành từ chẩn đoán đến điều trị

Không chỉ đầu tư về công nghệ, Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec còn xây dựng quy trình khám chữa bệnh khép kín. Người bệnh được hướng dẫn xuyên suốt từ khám lâm sàng, nội soi, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh đến tư vấn kết quả trong cùng một hệ thống.

Khi phát hiện bất thường, các bác sĩ tiêu hóa sẽ phối hợp với chuyên gia giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh và các chuyên khoa liên quan để đưa ra phương án điều trị phù hợp ngay từ giai đoạn sớm, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và tối ưu hiệu quả chăm sóc.

Đồng hành cùng triết lý "Đổi mới – Kiến tạo – Bền vững" của Tập đoàn Phenikaa, PhenikaaMec ứng dụng công nghệ tiên tiến hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh lý, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người dân.

Để được tư vấn về dịch vụ nội soi tiêu hóa gây mê, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Tiêu hóa PhenikaaMec

Địa chỉ: Tầng B, tòa B, Tổ 5 Hòe Thị, phường Xuân Phương, Hà Nội

Hotline: 1900 2262

Website: https://phenikaamec.com/

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