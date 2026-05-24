Nồi chiên không dầu sạch bong kin kít khi được vệ sinh bằng thứ này - không phải cọ rửa mạnh

Nồi chiên không dầu đã trở thành thiết bị nhà bếp quen thuộc trong rất nhiều gia đình nhờ giúp nấu ăn nhanh hơn, dễ hơn và tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, nếu không được vệ sinh đúng cách, hiệu suất của thiết bị có thể giảm sút — đặc biệt là khi dầu mỡ và cặn thức ăn tích tụ lâu ngày.

Để xử lý những vết bẩn cứng đầu, chuyên gia vệ sinh và TikToker Anna Louisa đã tiết lộ một số mẹo cô học được trên mạng xã hội.

Trong số đó có một cách cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả để làm sạch giỏ nồi chiên không dầu bị bám dầu mỡ lâu ngày. Thay vì cần nhiều loại chất tẩy rửa, bạn chỉ cần một viên rửa bát và nước sôi.

Dù nồi chiên không dầu lý tưởng nhất nên được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng, nhưng trên thực tế nhiều người thường trì hoãn việc này.

Anna Louisa nói: “Đây là 5 mẹo dọn dẹp tôi học được trên mạng và nghĩ rằng mọi người cũng sẽ thấy hữu ích.”

Cô tiếp tục: “Là một người chắc chắn từng nhiều lần để nồi chiên bẩn lâu ngày, tôi thấy viên rửa bát có thể đánh bay toàn bộ lớp dầu mỡ tích tụ rất dễ dàng.”

Sử dụng viên rửa bát cùng nước nóng có thể giúp vệ sinh nồi chiên không dầu hiệu quả.