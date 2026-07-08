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Nội Bài triển khai kiosk mới, xác thực hành khách trong khoảng 10 giây

PV
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Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đưa vào vận hành kiosk sinh trắc học tại Nhà ga T1, giúp hành khách hoàn tất xác thực chỉ trong khoảng 10 giây.

- Ảnh 1.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa đưa vào khai thác hệ thống kiosk sinh trắc học tại nhà ga T1, giúp hành khách đi các chuyến bay nội địa hoàn tất xác thực chỉ trong khoảng 10 giây với ba thao tác đơn giản, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực tại khu vực check-in trong giai đoạn cao điểm vận tải hè.

Theo đó hành khách chỉ cần thực hiện 3 bước gồm: Quét thẻ lên máy bay, quét căn cước công dân gắn chip và nhìn thẳng vào camera để hệ thống nhận diện khuôn mặt. Sau khi hoàn tất xác thực, dữ liệu sinh trắc học sẽ được đồng bộ trên hệ thống, giúp hành khách sử dụng các làn tự động tại khu vực kiểm tra an ninh và cửa lên máy bay mà không cần thực hiện lại các bước xác minh hay xếp hàng như trước.

Để hỗ trợ hành khách làm quen với công nghệ mới trong giai đoạn cao điểm hè, Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã bố trí từ 2 - 3 đoàn viên thường trực tại khu vực kiosk sinh trắc học. Các tình nguyện viên hướng dẫn trực tiếp từng thao tác, đặc biệt hỗ trợ người cao tuổi và những hành khách lần đầu sử dụng hình thức xác thực này.

Theo thống kê của đơn vị khai thác, mỗi ngày hệ thống kiosk sinh trắc học phục vụ thành công khoảng 2.000 - 3.000 lượt hành khách, góp phần giảm áp lực tại khu vực làm thủ tục và nâng cao tốc độ thông quan hành khách trong nhà ga.

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Ngoài việc xác thực tại kiosk ở nhà ga, hành khách có thể chủ động thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng VNeID hoặc ứng dụng của các hãng hàng không ngay tại nhà ga.

Trong giai đoạn đầu triển khai, hệ thống chưa áp dụng đối với hành khách nước ngoài, trẻ em dưới 16 tuổi hoặc hành khách chỉ sử dụng tài khoản VNeID tại sân bay.

Đối với những hành khách chưa quen sử dụng công nghệ hoặc có nhu cầu được hỗ trợ trực tiếp, các quầy làm thủ tục truyền thống tại nhà ga T1 vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, bảo đảm phục vụ mọi hành khách.

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sinh trắc học

Nội Bài

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