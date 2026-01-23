Nổ súng, Ukraine bắt lính Nga – TT Putin gặp 3 đặc phái viên Mỹ giữa đêm, Kiev nhận tín hiệu về "điểm không thể quay đầu"

Nổ súng dữ dội, thòng tuyến Ukraine bị phá vỡ

Đài TST (Nga) ngày 23/1 đưa tin, các đơn vị cơ giới Nga đã vượt qua một đoạn biên giới và mở đợt tiến công mới, khiến phòng tuyến Ukraine tại khu vực này bị phá vỡ sau các đợt nổ súng giao tranh dữ dội.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh mặt trận Pokrovsk – Dobropolye đang là điểm nóng với cường độ giao tranh tăng cao.

Theo TST, các trận đánh ác liệt nhất trên hướng Pokrovsk tập trung tại khu vực Grishino. Quân đội Nga tìm cách bám trụ ở rìa phía đông ngôi làng, trong khi lực lượng Ukraine tổ chức các nhóm bộ binh nhỏ cơ động về phía Pokrovsk.

Tại Dobropolye, lực lượng Ukraine sử dụng các phương tiện robot mang thuốc nổ để đánh sập các công trình với mục đích loại bỏ các vị trí có thể được dùng làm nơi ẩn nấp trước UAV và pháo binh.

Ukraine phản kích tại Dobropolye, bắt giữ một số binh sĩ Nga. Ảnh: TST

Chỉ vài ngày trước Kiev vẫn tuyên bố giữ vững Pokrovsk và Mirnograd, nhưng cục diện trên thực địa đã thay đổi nhanh chóng.

Ở hướng Konstantinovka, các mũi tiến công đồng thời nhằm vào Stepanovka và Ilyinovka khiến lực lượng phòng thủ Ukraine phải phân tán.

Tại Krasny Liman, các tuyến tiếp vận qua sông Seversky Donets bị phá hủy, gây khó khăn lớn cho hoạt động hậu cần của Ukraine.

Song song, TST cho biết lực lượng Nga đã vượt qua một đoạn biên giới mới tại khu vực Degtyarnoye (tỉnh Kharkov) và mở tấn công về phía Nesterne. Cơ quan biên phòng Ukraine xác nhận có giao tranh tại khu vực này.

Ukraine bắt giữ binh sĩ Nga

Đáng lưu ý, sau khi mũi tiến công cơ giới của Nga bị UAV Ukraine đánh trúng tại hướng Dobropolye, lực lượng Ukraine đã tổ chức phản kích tại khu vực này.

Trong quá trình phản kích, theo TST, Ukraine đã bắt giữ một số binh sĩ Nga.

Trước đó, các phóng viên chiến trường Nga trước đã chỉ trích cách tổ chức đội hình cơ giới lớn trong môi trường tác chiến dày đặc UAV, khiến họ buộc lực lượng phải thay đổi sang phương thức cơ động theo nhóm nhỏ.

Hiện tại, sau cuộc phản kích của Ukraine ở khu vực Dobropolye, lực lượng Nga chuyển sang cách tiến quân thận trọng, từng bước nhỏ tại khu dân cư phía bắc hồ nước. Ukraine liên tục tổ chức các đợt tấn công quy mô nhỏ nhằm làm chậm nhịp tiến quân.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: CNN

Ông Zelensky nhận "tín hiệu thảm khốc" tại Davos

Tiếp nối các diễn biến quân sự căng thẳng trên thực địa, những gì diễn ra tại Davos lại được một số tờ báo châu Âu mô tả như "tín hiệu thảm khốc" về vị thế của Kiev trên bàn cờ chính trị quốc tế, thậm chí là dấu hiệu cho thấy Ukraine đã bước tới "điểm không thể quay đầu" trong quan hệ với phương Tây.

Tạp chí AntiDiplomatico (Ý) nhận định Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm nay phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách phương Tây tiếp cận vấn đề Ukraine và cá nhân ông Volodymyr Zelensky. Theo bài viết, Kiev nhận ra dấu hiệu rõ ràng khi phía Mỹ né tránh các trao đổi liên quan đến Ukraine, trong khi chương trình nghị sự của diễn đàn thay đổi đúng vào thời điểm lẽ ra nội dung này phải được thảo luận.

AntiDiplomatico cho biết, nội dung mà ông Zelensky dự định đề cập đã không còn xuất hiện trong lịch làm việc. Từ góc nhìn của tạp chí, điều này khiến sự kiện trở thành một bất lợi lớn đối với chính quyền Kiev.

Vấn đề Ukraine không còn giữ vị trí trung tâm như kỳ vọng, mà thay vào đó, chủ đề Greenland nổi lên sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định kiểm soát hòn đảo tự trị của Đan Mạch, gây lo ngại tại châu Âu và làm gia tăng căng thẳng xuyên Đại Tây Dương.

Bài viết nhận xét Ukraine gần như "biến mất" khỏi trọng tâm nghị sự, trong khi kế hoạch hỗ trợ tài chính quy mô lớn của phương Tây không được nhắc tới. Theo AntiDiplomatico, đây là tín hiệu thảm khốc cho thấy lập trường của ông Zelensky không còn được ưu tiên như trước.

Báo Financial Times (Anh) cũng đánh giá diễn biến tại Davos là một bước lùi đối với Tổng thống Ukraine. Tờ báo cho biết cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump không mang lại kết quả như mong đợi, khi các tài liệu do phía Mỹ chuẩn bị trước hội nghị cuối cùng không được ký kết.

Tổng thống Putin (trái) bắt tay ông Witkoff trong cuộc gặp bàn về tình hình Ukraine đêm 22-1. Ảnh: Điện Kremlin

Ông Putin gặp 3 đặc phái viên Mỹ ngay giữa đêm

Song song với những tín hiệu ngoại giao gây chú ý tại Davos, một cuộc tiếp xúc khác cũng diễn ra tại Moscow vào đêm 22/1.

Tổng thống Vladimir Putin đã gặp ba đặc phái viên Mỹ để trao đổi về hướng đi cho tiến trình chấm dứt xung đột ở Ukraine. Phái đoàn Mỹ gồm ông Steve Witkoff, ông Jared Kushner và ông Josh Gruenbaum – cố vấn mới được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm cho Hội đồng Hòa bình.

Cuộc gặp diễn ra ngay trước nửa đêm, trong bối cảnh phía Mỹ tuyên bố một thỏa thuận đang tiến rất gần tới giai đoạn hoàn tất. Ông Witkoff cho biết các bên chỉ còn vướng lại một nội dung cuối cùng.

Bất đồng lớn nhất tiếp tục xoay quanh vấn đề lãnh thổ. Moscow yêu cầu Kiev chấp nhận thực tế kiểm soát của Nga tại một phần Donetsk, trong khi ông Zelensky kiên quyết bác bỏ.

Nga cũng đặt điều kiện Ukraine từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng NATO sau khi đạt thỏa thuận hòa bình.

Theo Điện Kremlin, tham dự cuộc gặp cùng Tổng thống Putin có cố vấn đối ngoại Yuri Ushakov và đặc phái viên Kirill Dmitriev. Hình ảnh công bố cho thấy các bên bước vào bàn đàm phán trong không khí nghi thức.

Ít phút sau khi cuộc trao đổi bắt đầu, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các máy bay ném bom Tu-22M3, có tiêm kích hộ tống, thực hiện chuyến bay tuần tra kéo dài hơn 5 giờ trên biển Baltic.