Nổ tung HIMARS! Nga đánh sập 158 sở chỉ huy Kiev – TT Putin im lặng bất thường, chuyên gia vào cuộc lý giải

Nga đánh sập 158 sở chỉ huy Ukraine

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 20/1 đưa tin, Lực lượng Vũ trang Nga đã phá hủy sở chỉ huy của một đơn vị biên phòng Ukraine mang tên "Biên giới Thép", trực thuộc Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine (GPSU), tại tỉnh Sumy.

Theo các nguồn tin mà TASS dẫn lại, trên hướng Sumy, bằng đòn tấn công hỏa lực tổng hợp nhằm vào khu dân cư Stetskovka, sở chỉ huy của trạm biên phòng số 2 thuộc Lữ đoàn biên phòng cơ động số 15 "Biên giới Thép" của Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine đã bị tiêu diệt. Cuộc tấn công được cho là đã gây tổn thất cho phía Ukraine về trang thiết bị quân sự cũng như đội ngũ sĩ quan.

Nga vừa tấn công quy mô lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Cũng trong ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã tiến hành một loạt đòn tấn công quy mô lớn trong đêm, sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái tấn công, nhằm đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Ukraine vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Theo thông báo này, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ hoạt động quân sự, cùng với các kho đạn và trung tâm sản xuất UAV tầm xa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong khuôn khổ chiến dịch trên, quân đội Nga đã đánh sập 158 sở chỉ huy được lực lượng Ukraine và các tay súng nước ngoài sử dụng. Hệ thống phòng không Nga được cho là đã bắn hạ 5 quả đạn HIMARS cùng 254 máy bay không người lái.

Về thiệt hại, phía Nga ước tính quân đội Ukraine có khoảng 1.240 binh sĩ thương vong, bao gồm cả số bị tiêu diệt và bị thương, trong các đợt giao tranh và không kích nói trên.

Ukraine tuyên bố nhận lô tên lửa quan trọng

Trong khi đó, Tổng thống Volodymir Zelensky tuyên bố, Ukraine đã tiếp nhận một lô tên lửa phòng không quan trọng chỉ một ngày trước khi Nga tiến hành đợt tấn công quy mô lớn trong đêm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đòn tấn công diễn ra vào đêm 19/1, rạng sáng 20/1, với sự tham gia của số lượng lớn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, cùng hơn 300 máy bay không người lái.

Theo truyền thông Ukraine, tên lửa đạn đạo và UAV của Nga đã tấn công Kiev, khiến hơn 5.600 tòa nhà cao tầng rơi vào tình trạng không có hệ thống sưởi trong bối cảnh lực lượng khẩn cấp đang làm việc giữa thời tiết giá lạnh.

Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev, Dnipro, Vinnytsia, Chornomorsk và nhiều khu vực khác.

Sự im lặng của ông Putin đang khiến Kiev lo sợ. Ảnh: Reuters

Ông Putin im lặng bất thường, Kiev lo sợ

Đáng lưu ý, trong bối cảnh các đòn tấn công quân sự của Nga gia tăng cường độ và mở rộng quy mô trên nhiều hướng, diễn biến trên mặt trận chiến trường đang dần kéo theo những chuyển động đáng chú ý ở cấp độ chính trị – ngoại giao, đặc biệt liên quan đến vị thế của Ukraine trong các tính toán chiến lược lớn hơn.

Điều khiến Kiev đặc biệt bất an không chỉ nằm ở sức ép quân sự ngày càng lớn, mà còn ở sự im lặng bất thường của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước những biến động địa chính trị gần đây, trong đó có cuộc khủng hoảng Greenland và các động thái cứng rắn của Washington.

Trong nhiều năm qua, Nga hiếm khi đứng ngoài các vấn đề quốc tế liên quan trực tiếp đến lợi ích chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, lần này, Điện Kremlin hầu như không đưa ra phản ứng công khai đáng kể nào.

Theo đánh giá của một số nhà phân tích phương Tây, sự im lặng này không mang tính thụ động mà phản ánh tính toán có chủ đích của Moscow.

Từ góc nhìn Nga, Greenland không phải ưu tiên chiến lược trước mắt, trong khi Ukraine mới là bàn cờ then chốt. Việc tránh đối đầu trực diện với Mỹ về Greenland có thể giúp Nga giữ dư địa cho các thỏa hiệp lớn hơn liên quan đến xung đột Ukraine.

Một số chuyên gia phân tích cho rằng Greenland chỉ là "màn dạo đầu" cho khả năng hình thành một thỏa thuận song phương Nga–Mỹ, trong đó vấn đề Ukraine được đưa lên bàn đàm phán trực tiếp giữa Washington và Moscow, không có vai trò thực chất của Kiev hay các thủ đô châu Âu.

Chính khả năng đó khiến sự im lặng của ông Putin trở nên đặc biệt đáng lo đối với Kiev. Không phải vì Nga mất tiếng nói, mà bởi Moscow có thể đang chờ đợi những nhượng bộ chiến lược, trong bối cảnh châu Âu bộc lộ rõ sự bất lực cả về quân sự lẫn chính trị.

Khi Liên minh châu Âu không đủ sức bảo vệ ngay cả lợi ích của chính mình trong cuộc khủng hoảng Greenland, mức độ cam kết lâu dài của châu Âu đối với Ukraine ngày càng bị đặt dấu hỏi.

Nhìn chung, trong lúc giao tranh trên thực địa tiếp tục leo thang và Ukraine nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ của phương Tây, thì sự im lặng có tính toán của ông Putin đang được nhìn nhận như một tín hiệu cho thấy trọng tâm quyết định về tương lai xung đột có thể đang dịch chuyển – theo hướng bất lợi cho chính quyền Kiev.