Nổ Leopard! Nga đánh lớn, nghi bắn tên lửa 1000km – Ông Zelensky tới gấp Davos sau câu nói của ông Trump

Nổ tung Leopard! Nga tấn công lớn vào Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/1 ra tuyên bố cho biết, quân đội Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công tổng hợp quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng trên lãnh thổ Ukraine, khiến Kiev phải chịu những tổn thất đáng kể.

Theo thông báo, các lực lượng Nga đã đánh trúng nhiều cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp – quốc phòng, năng lượng, hậu cần và các điểm triển khai lực lượng của phía Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các xưởng sản xuất UAV tầm xa cùng nhiều kho đạn đã bị phá hủy.

"Trên các hướng chiến sự, hơn 1.240 quân nhân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến, cùng với nhiều khí tài có nguồn gốc nước ngoài bị phá hủy, gồm xe tăng Leopard do Đức sản xuất, hệ thống pháo phản lực Vampire của Séc và pháo tự hành Paladin của Anh.

Tổng cộng, phía Ukraine mất 3 xe tăng, 14 xe bọc thép và 6 hệ thống pháo. Ngoài ra, 2 radar, 7 trạm tác chiến điện tử và 15 kho chứa cũng bị đánh trúng" – Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine (Ảnh: ABC News)

Cơ quan này cho biết thêm rằng, kíp lái trực thăng tấn công Mi-28NM của Nga đã ngăn chặn thành công kế hoạch luân chuyển lực lượng của phía Ukraine bằng các đòn phóng rocket từ trên không, đồng thời rút lui an toàn nhờ sử dụng mồi bẫy nhiệt để tránh hỏa lực đáp trả.

Các đơn vị vận hành UAV của Nga cũng tăng cường hoạt động trên nhiều hướng, buộc Ukraine phải rút lui trước sức ép từ các hệ thống không người lái. UAV được sử dụng để tấn công các vị trí ngụy trang, nhân lực và phương tiện, bao gồm cả các tổ hợp robot mặt đất và UAV của Ukraine, đồng thời cản trở việc luân chuyển lực lượng.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các lực lượng Nga tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, tiến hành các đòn đánh vào tiềm lực quân sự của Ukraine, trong bối cảnh tình hình tiền tuyến diễn biến bất lợi đối với Kiev.

Đáng lưu ý, theo trang tin The War Zone (Mỹ), trong cuộc tấn công gần đây, Nga đã lần đầu sử dụng biến thể tên lửa cải tiến mang tên Iskander-1000. Loại tên lửa này có tầm bắn công bố lên tới 1.000 km, với hệ thống dẫn đường kết hợp quán tính và GLONASS, sai số mục tiêu khoảng 5 mét.

The War Zone cho biết, 4 tên lửa đã được phóng từ khu vực gần Taganrog, vượt quãng đường hơn 600 km để đánh trúng mục tiêu gần Vinnytsia.

Bài viết nhận định việc xuất hiện hệ thống này có liên quan trực tiếp đến việc Hiệp ước INF chấm dứt hiệu lực năm 2019, khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận và sau đó Nga cũng đình chỉ thực thi, qua đó dỡ bỏ các hạn chế đối với tên lửa mặt đất tầm trung từng tồn tại hơn 30 năm.

Một cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Ảnh: Financial Times

Ukraine pháo kích ồ ạt vào khu vực do Nga kiểm soát

Trong khi đó, Ukraine cũng không ngồi yên. Chỉ trong vòng 24 giờ, các đơn vị tác chiến của Ukraine đã tiến hành 39 loạt pháo kích nhằm vào phần khu vực Kherson do Nga kiểm soát.

Các đợt pháo kích nhắm chủ yếu vào 8 khu định cư, gồm Aleshki, Gornostayevka, Dnepryany, Malaya Lepetikha, Malokakhovka, Nova Kakhovka, Kakhovka và Kazachyi Lagera.

Ban ngày gồm 21 loạt bắn vào các khu vực bờ trái sông Dnipro, ban đêm có thêm 18 loạt pháo kích nữa.

Hãng thông tấn UNIAN (Ukraine) đồng thời cáo buộc Nga đã tiến hành đòn tấn công kết hợp bằng tên lửa và UAV vào thành phố Kryvyi Rih – quê nhà ông Zelensky.

Ông Oleksandr Vilkul – người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng Kryvyi Rih cho biết, cuộc tấn công đã gây hư hại nghiêm trọng cho một tòa nhà dân cư hai tầng, cùng nhiều nhà ở khu dân cư tư nhân, các tòa nhà hành chính, công trình hạ tầng và một cơ sở văn hóa.

"Khoảng 10.000 hộ dân đang bị mất điện. Chúng tôi đang cố gắng khởi động lại các lò sưởi trung tâm lớn, nhưng nhiệt độ nước làm mát sẽ giảm. Hệ thống cấp nước thành phố đã chuyển một phần sang sử dụng máy phát điện.

Nước vẫn sẽ được cung cấp, nhưng áp lực sẽ thấp hơn. Tất cả các dịch vụ vận hành và tiện ích đang hoạt động" - vị quan chức cho hay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Axios

Ông Zelensky khẩn cấp tới Davos sau câu nói của ông Trump

Tiếp nối những diễn biến căng thẳng trên chiến trường, mặt trận ngoại giao cũng đồng thời nóng lên khi ông Zelensky xuất hiện tại Davos sau một phát biểu công khai của ông Donald Trump.

Theo TST, cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra theo một kịch bản khá bất ngờ. Ban đầu, ông Zelensky dự định tham dự diễn đàn tại Thụy Sĩ, nhưng sau khi biết trọng tâm chú ý không tập trung vào Ukraine mà xoay quanh vấn đề Greenland, ông đã thay đổi kế hoạch và ở lại Kiev.

Trước đó, tạp chí Politico nhận định các nhà lãnh đạo châu Âu muốn tận dụng tuần lễ này để đặt vấn đề Ukraine làm trọng tâm thảo luận, đồng thời tranh thủ cuộc gặp với ông Trump nhằm tìm kiếm cam kết về đảm bảo an ninh cho Ukraine thời hậu chiến.

Tuy nhiên, sự thay đổi ưu tiên ngoại giao khiến Kiev có nguy cơ bị lu mờ tại diễn đàn.

Diễn biến thay đổi nhanh sau khi ông Trump trong bài phát biểu tại Davos tuyên bố tin rằng ông Zelensky có mặt trong khán phòng và bày tỏ mong muốn gặp trực tiếp.

Theo phóng viên Nga Yuri Podolyaka, chính phát biểu này đã khiến phía Ukraine lập tức kích hoạt kế hoạch tới Davos. Ông Zelensky rời Kiev bằng tàu hỏa, sau đó lên máy bay tại Ba Lan để tới Thụy Sĩ.

Bài viết dẫn lại thông tin từ các nguồn Mỹ cho rằng một "thỏa thuận" đang ở rất gần, chỉ còn "một vấn đề" cần giải quyết. Podolyaka nhận định nội dung này liên quan tới yêu cầu Ukraine rút lực lượng khỏi Donbass — điều Nga từng nêu như điều kiện cho lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, Podolyaka cho rằng ông Zelensky sẽ không chấp nhận điều kiện này. Theo ông, giai đoạn sức ép chính trị nội bộ gay gắt nhất đã qua, và việc đồng ý với yêu cầu đó sẽ bị xem như một bước nhượng bộ lớn. Ông cũng cho biết Anh không ủng hộ một thỏa hiệp như vậy.

Podolyaka nhận định những diễn biến trong thời gian rất gần tới đây — kể cả việc có hay không có thông tin mới về cuộc gặp — đều sẽ là chỉ dấu quan trọng cho hướng phát triển tiếp theo của tình hình.