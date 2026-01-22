Nga tấn công lớn Ukraine, nghi trúng hầm có sĩ quan NATO – Mọi thứ ấn định vào 17h57, ông Putin ra tuyên bố

Nga tấn công lớn, nghi đánh trúng hầm có sĩ quan NATO

Tờ Argumenty i Fakty (AIF) – một trong những tờ báo lớn và lâu đời của Nga - ngày 22/1 đưa tin, quân đội Nga vừa tiến hành các đòn tấn công mạnh vào hậu phương Ukraine, bất chấp những nhận định trước đó từ phía Kiev cho rằng Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tên lửa.

AIF dẫn lời ông Sergey Lebedev - điều phối viên phong trào ngầm tại Nikolaev cho biết, tên lửa Kh-22 của Nga đã đánh trúng khu vực Galitsynovo, gần nhà máy alumin.

Địa điểm này trước đó cũng từng bị tên lửa Iskander tập kích vào ngày 20/1. Theo ông Lebedev, trong những năm gần đây, nhà máy alumin không chỉ phục vụ mục đích công nghiệp, mà được sử dụng làm nơi huấn luyện và triển khai lực lượng, trong đó có các hoạt động liên quan đến lực lượng đặc nhiệm nước ngoài.

Các đoàn xe địa hình nhiều lần di chuyển về phía nhà máy, kéo theo các xuồng cao su tấn công loại lớn, cho thấy nơi đây được sử dụng cho huấn luyện tác chiến đường biển.

Truyền thông Nga cho biết tên lửa đã đánh trúng một hầm ngầm kiên cố có sự hiện diện của các sĩ quan NATO. Ảnh: TST

Đáng chú ý, tại khu vực nhà máy tồn tại một hầm ngầm kiên cố, nơi các đơn vị lính thủy đánh bộ Ukraine thảo luận kế hoạch tác chiến cùng với các sĩ quan thuộc NATO, trong đó chủ yếu là sĩ quan Anh, đôi khi có sự hiện diện của sĩ quan Canada.

Ngay sau vụ tấn công, người dân địa phương ghi nhận nhiều xe cứu thương, trong đó có xe quân sự, nhanh chóng được điều động tới hiện trường.

Ngoài ra, theo ông Lebedev, Nga cũng tiến hành nhiều đòn tấn công tại thành phố Krivoy Rog. Nhân chứng tại chỗ cho biết các UAV tấn công đã được sử dụng, đồng thời xuất hiện dấu hiệu của các vụ phóng tên lửa Iskander-M. Các vụ tấn công diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau trong thành phố, cho thấy quy mô phân tán và cường độ đáng kể.

Về phía Ukraine, các tờ báo lớn như TSN, Ukrinform và 24 Kanal đồng loạt đưa tin, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm 20 rạng sáng 21/1, sử dụng kết hợp tên lửa và máy bay không người lái, nhằm vào nhiều khu vực trên khắp lãnh thổ Ukraine.

Các đợt không kích tập trung vào hạ tầng năng lượng, giao thông và một số mục tiêu quân sự, khiến nhiều địa phương phải ban bố cảnh báo không kích kéo dài.

Lực lượng phòng không Ukraine được cho là đã hoạt động tích cực, đánh chặn nhiều UAV và một phần tên lửa, song vẫn ghi nhận thiệt hại đối với hệ thống điện, sưởi ấm và cơ sở hạ tầng dân sự tại một số khu vực.

Bản tin của Ukraine không nêu chi tiết từng loại vũ khí hay từng mục tiêu cụ thể bị đánh trúng, nhưng xác nhận quy mô và cường độ tấn công lớn, trải rộng trên nhiều tỉnh, cho thấy Nga tiếp tục duy trì chiến dịch gây sức ép mạnh vào hậu phương Ukraine trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky kêu gọi xây dựng quân đội 3 triệu binh sĩ để "nắn gân" Nga

Trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng gia tang, theo tờ Euromaidanpress (Ukraine), Tổng thống Zelensky mới đây kêu gọi, châu Âu cần chuẩn bị một cơ chế phòng thủ tập thể đủ mạnh, nhấn mạnh yêu cầu hình thành lực lượng vũ trang thống nhất của châu Âu với quy mô tối thiểu 3 triệu quân nhân.

Ông Zelensky cho biết, ý tưởng về một lực lượng quân sự chung của châu Âu đã được ông trình bày với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu từ khoảng một năm trước, song đến nay vẫn chưa có động thái cụ thể nào để triển khai. Tuy vậy, theo ông, tình hình an ninh hiện tại có thể buộc châu Âu phải xem xét nghiêm túc hơn đề xuất này.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảnh báo rằng Nga đang hướng tới mục tiêu xây dựng một quân đội có quân số từ 2 đến 2,5 triệu binh sĩ vào năm 2030, do đó châu Âu cần sẵn sàng đối phó.

Ông lập luận rằng, dù mỗi quốc gia vẫn duy trì lực lượng vũ trang riêng, châu Âu vẫn cần một cấu trúc quân sự chung, có khả năng phản ứng nhanh và đủ lớn, với quy mô ít nhất 3 triệu quân, dựa trên những kinh nghiệm và thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt.

Ông Zelensky cho biết đã từng nêu đề xuất này tại một diễn đàn quốc tế lớn trong năm ngoái, có thể là Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hoặc Hội nghị An ninh Munich. Khi đó, ông nhấn mạnh rằng không quốc gia đơn lẻ nào ở châu Âu có thể tự mình đối phó với ưu thế quân số của Nga, và vì vậy cần một lực lượng vũ trang mang tính toàn châu lục.

Theo ông, sau một năm kể từ khi ý tưởng được đưa ra, châu Âu vẫn chưa có bước tiến thực chất nào. Tuy nhiên, với những biến động hiện nay, ông bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ cân nhắc đề xuất này một cách nghiêm túc hơn.

Tổng thống Ukraine cũng làm rõ rằng lực lượng quân sự chung của châu Âu không nhằm thay thế quân đội quốc gia, mà sẽ tồn tại song song với các lực lượng hiện có. Ông khẳng định mục tiêu không phải là thách thức vai trò của Mỹ hay làm suy yếu NATO.

"Việc hình thành một lực lượng vũ trang châu Âu không đồng nghĩa với cạnh tranh với Mỹ, cũng không có nghĩa NATO phải bị giải thể. Đây là một cấu trúc quân sự riêng biệt của châu Âu, xuất phát từ mối đe dọa rõ ràng từ Nga" - ông nhấn mạnh.

Ông Zelensky cho biết thêm, nếu ý tưởng này nhận được sự ủng hộ, Ukraine sẵn sàng trở thành một trong những trụ cột đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang chung của châu Âu.

Ông Putin ra tuyên bố gửi tới "tất cả các cấp chính quyền" Nga. Ảnh: ABC News

Mọi thứ thay đổi vào 17h57 phút: Ông Putin ra tuyên bố quan trọng

Trong bối cảnh các đòn tấn công vào hậu phương Ukraine đang được Nga đẩy mạnh và mở rộng trên thực địa, Điện Kremlin đồng thời phát đi những tín hiệu cứng rắn về điều hành và ưu tiên trong nước.

"Mọi thứ ấn định vào 17h57, ông Putin ra tuyên bố" – TST cho hay.

Theo đó, vào đúng 17 giờ 57 phút ngày 21/1, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra một tuyên bố quan trọng gửi tới "tất cả các cấp chính quyền" Nga, yêu cầu bộ máy nhà nước nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc hiệu quả và thực chất ngay từ đầu năm 2026.

Phát biểu được ông Putin đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên Chính phủ, tập trung vào việc xử lý các vấn đề dân sinh, năng lượng, hạ tầng và đảm bảo ổn định đời sống xã hội, đặc biệt tại các khu vực nằm gần tuyến tiếp xúc chiến sự.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng các kiến nghị của người dân – được ghi nhận trong chương trình "Đường dây trực tiếp" cuối năm 2025 – không chỉ là thước đo phản ánh những điểm nghẽn trong quản lý, mà còn là chỉ thị hành động trực tiếp đối với chính quyền liên bang, khu vực và địa phương.

Ông yêu cầu toàn bộ hệ thống chính quyền phải bước vào năm mới với tinh thần làm việc khẩn trương, chủ động và có trách nhiệm, trong bối cảnh nước Nga đang đồng thời đối mặt với sức ép quân sự bên ngoài và những thách thức nội tại cần được xử lý kịp thời.