Sputnik: Một chỉ số vọt lên cao nhất ASEAN, Việt Nam chạm thời khắc vươn lên như một cường quốc

Hãng tin Nga Sputnik (phiên bản tiếng Việt) đăng bài viết có tiêu đề "Thời khắc Việt Nam vươn lên như một cường quốc".

Bài viết dẫn nhận định của giới học giả quốc tế cho rằng, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn mang tính bước ngoặt, được xem là "thập kỷ quyết định", có thể làm thay đổi vị thế kinh tế của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên phạm vi rộng hơn của châu Á.

Bất chấp những khó khăn liên quan đến thuế quan, Việt Nam vẫn nổi lên như một nền kinh tế mới đang tăng trưởng mạnh.

Tái định hình trật tự kinh tế

Theo Sputnik, trong bối cảnh Đảng Cộng sản Việt Nam bước vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 5 năm, khởi động từ đầu tuần, giới phân tích quốc tế đặc biệt nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của Việt Nam.

Theo họ, Việt Nam đang dần trở thành một động lực kinh tế quan trọng không chỉ của Đông Nam Á mà còn của khu vực rộng lớn hơn, dù môi trường thương mại toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Trong năm 2025, GDP của Việt Nam tăng 8,02% – mức cao nhất trong ASEAN và nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Việt Nam đang dần trở thành một động lực kinh tế quan trọng không chỉ của Đông Nam Á mà còn của khu vực rộng lớn hơn. Ảnh: IT

"Việc nền kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 8% trong năm 2025 là một cột mốc rất đáng chú ý" - ông Burkhard Schrage, quyền Trưởng khoa Quản trị thuộc Trường Kinh doanh Đại học RMIT Việt Nam, nhận định trên China Daily, đồng thời đánh giá Việt Nam là "một điểm sáng nổi bật trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động".

Theo ông Schrage, trong thời gian Đại hội diễn ra, Việt Nam nhiều khả năng sẽ phát đi tín hiệu rõ ràng về sự dịch chuyển sang một "mô hình tăng trưởng mới", trong đó ưu tiên chiều sâu phát triển, tính bền vững và khả năng làm chủ công nghệ, thay cho cách tiếp cận mở rộng quy mô truyền thống.

Ông cho rằng định hướng này đã được phản ánh rõ nét trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội – văn kiện mang tính định hướng chiến lược cho giai đoạn 5 năm tiếp theo – khi lần đầu tiên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác lập là trụ cột trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia.

"Đại hội lần này được nhìn nhận rộng rãi như một dấu mốc lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới với nền tảng tự cường và nội lực vững chắc hơn của đất nước" - vị chuyên gia khẳng định.

TS. Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp thuộc Chương trình Nghiên cứu Việt Nam và Chương trình Nghiên cứu Chiến lược – Chính trị Khu vực tại Viện ISEAS – Yusof Ishak (Singapore), nhận định rằng đà tăng trưởng của Việt Nam đến từ nhiều động lực then chốt, bao gồm sự phục hồi mạnh của xuất khẩu, dòng vốn FDI gia tăng, đầu tư hạ tầng được thúc đẩy, cùng các chính sách linh hoạt nhằm kích thích tiêu dùng và củng cố quan hệ với các đối tác thương mại truyền thống.

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn mang tính bước ngoặt, được xem là "thập kỷ quyết định". Ảnh: plenglish

Mặc dù chịu tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ kể từ tháng 8, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong quý IV vẫn tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, nâng mức tăng trưởng cả năm lên 17%, đạt 475 tỷ USD.

Đồng thời, vốn FDI giải ngân đạt 27,6 tỷ USD, tăng 9% so với năm trước và là mức cao nhất trong 5 năm, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

"Đến năm 2026, chúng ta sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về tác động tổng thể của các chính sách thuế đối với xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam" - ông Hiệp nhận định.

Theo ông, Chính phủ Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó, nổi bật là chiến lược đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng hiện diện tại các thị trường tiềm năng nhằm giảm thiểu rủi ro phụ thuộc.

Thập kỷ mang tính "định hình"

Liên quan đến xu hướng tăng cường hợp tác phát triển hạ tầng song song với việc thúc đẩy đầu tư trong nước, TS. Hiệp cho rằng việc kết nối hạ tầng của Việt Nam với các mạng lưới khu vực là bước đi hợp lý và mang tính chiến lược.

"Nếu các dự án hạ tầng mới của Việt Nam được kết nối hiệu quả với hạ tầng khu vực, hiệu quả kinh tế và khả năng lan tỏa của các dự án này đối với tăng trưởng chung sẽ được nâng cao đáng kể" - ông nhận xét.

Sputnik dẫn thêm một bài bình luận gần đây của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, những đột phá về hạ tầng được xem là "trụ cột nền tảng" giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026.

"Tôi cho rằng Việt Nam đang bước vào một 'thập kỷ mang tính định hình', giai đoạn có thể làm thay đổi tương quan kinh tế trong khu vực Đông Nam Á" - ông Schrage nhận định, đồng thời cho rằng Việt Nam đang tiến gần mục tiêu vượt Thái Lan để trở thành nền kinh tế lớn thứ ba ASEAN trong giai đoạn 2026–2027.

Hướng tới năm 2030, các chuyên gia cho rằng vị thế kinh tế của Việt Nam sẽ được khẳng định rõ nét hơn thông qua tiến trình chuyển đổi sang nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, dựa trên nền tảng tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và hội nhập ngày càng sâu rộng.