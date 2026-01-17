Sputnik: Việt Nam chốt thỏa thuận với Nga, cánh cửa chính thức mở từ 2026

Việt Nam - Nga ký thỏa thuận

Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ được tiếp cận tất cả các tiêu chuẩn của Nga ngay trong năm 2026, hai nước đã ký thỏa thuận tương ứng. Thông tin này được ông Anton Shalayev, người đứng đầu Rosstandart, chia sẻ với hãng tin Sputnik.

"Chúng tôi kỳ vọng rằng Việt Nam, quốc gia đã ký các thỏa thuận liên quan với chúng tôi, sẽ tiếp cận tất cả các tiêu chuẩn của Nga để áp dụng trực tiếp vào đầu năm 2026" - ông Shalayev nói.

Hợp tác Việt-Nga thêm một bước tiến mới. Ảnh: IT

Trước đó, vào tháng 9/2025, tại Moscow, đoàn công tác của Bộ Xây dựng Việt Nam do Thứ trưởng Phạm Minh Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với Rosstandart – cơ quan phụ trách tiêu chuẩn kỹ thuật và đo lường của Nga.

Tham gia buổi làm việc, phía Việt Nam gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực tiêu chuẩn – quy chuẩn, cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Về phía Rosstandart, có sự góp mặt của ông Anton Shalaev – Giám đốc điều hành; ông Andrei Kopytin – chuyên gia tiêu chuẩn trong lĩnh vực xây dựng; ông Denis Pavlov – chuyên gia tiêu chuẩn xây dựng cho ngành hạt nhân, cùng bà Arina Phedorovskaia – phụ trách công tác đối ngoại.

Rosstandart được thành lập từ năm 1925, ban đầu mang tên Ủy ban Tiêu chuẩn hóa trực thuộc Hội đồng Lao động và Quốc phòng Liên Xô. Đến năm 2004, cơ quan này được tổ chức lại và từ năm 2010 chính thức hoạt động với tên gọi Rosstandart.

Hiện nay, Rosstandart giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tiêu chuẩn và đo lường quốc gia của Nga, với nhiệm vụ xây dựng và quản lý các tiêu chuẩn quốc gia (GOST, GOST R); thẩm định dự thảo tiêu chuẩn và giám sát việc tuân thủ các quy định kỹ thuật bắt buộc. Cơ quan này đồng thời quản lý các dịch vụ quốc gia về đo lường, thời gian – tần số, hệ chuẩn tham chiếu vật lý và vật chất, cũng như duy trì kho dữ liệu tiêu chuẩn và kỹ thuật cấp liên bang.

Ngoài ra, Rosstandart còn đại diện cho Nga tham gia các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực như ISO, IEC và EASC.

Tại buổi làm việc, Giám đốc điều hành Anton Shalaev đã giới thiệu tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của Rosstandart, đồng thời đề xuất nhiều hướng hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam và Bộ Xây dựng trong công tác đào tạo chuyên gia, chuyển giao tài liệu tiêu chuẩn, cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn của Nga.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà cảm ơn Rosstandart vì những thông tin chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự quan tâm tới kinh nghiệm, thuận lợi và những thách thức trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn quốc tế để hài hòa với tiêu chuẩn của Nga.

Cơ hội cho Việt Nam

Theo phía Rosstandart, để đưa tiêu chuẩn nước ngoài vào áp dụng tại Nga – không chỉ riêng lĩnh vực xây dựng – trước hết toàn bộ tài liệu phải được dịch sang tiếng Nga, sau đó trình hội đồng gồm các chuyên gia hàng đầu xem xét, đánh giá và đối chiếu với hệ thống tiêu chí kỹ thuật hiện hành.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà đề nghị Rosstandart cung cấp đầu mối kết nối với các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải, nhằm tạo điều kiện cho Việt Nam trao đổi chuyên sâu và triển khai việc áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả hơn.

Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phạm Minh Hà làm trưởng đoàn và các lãnh đạo, nhân viên Rosstandart - Cục Tiêu chuẩn kỹ thuật và Đo lường Nga.

Thứ trưởng Phạm Minh Hà cũng đánh giá cao các đề xuất hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, chuyên gia và nhà khoa học Việt Nam, thông qua việc phối hợp với các trường đại học và viện nghiên cứu để tổ chức các khóa đào tạo tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn Nga một cách bài bản.

Đại diện Rosstandart khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình tiếp cận và áp dụng hệ thống tiêu chuẩn của Nga, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Cơ quan này cũng đề xuất thành lập một ủy ban hoặc đầu mối liên lạc gồm các chuyên gia từ trường đại học và viện nghiên cứu nhằm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và tháo gỡ các vướng mắc khi vận dụng tiêu chuẩn quốc tế vào điều kiện thực tiễn.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Minh Hà cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Rosstandart, đồng thời giao Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng làm đầu mối nghiên cứu, liên hệ với phía Nga và sớm phản hồi các nội dung liên quan.

Thứ trưởng cũng đề nghị Rosstandart tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật ở những lĩnh vực liên quan trong thời gian tới.