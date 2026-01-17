Nga bất ngờ đánh chưa từng có! Kiev hỗn loạn, nổ khắp lãnh thổ - Lộ manh mối 1010 sắc lệnh của ông Putin

Đài TST (Nga) ngày 17/1 đưa tin, quân đội Nga đã chuyển sang giai đoạn tấn công với cường độ chưa từng có trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine, từ các khu vực hậu phương sâu như Mykolaiv và những tỉnh miền tây cho tới các điểm nóng tiền tuyến tại Konstantinovka và Stepnogorsk.

Theo đánh giá của giới quan sát, Moscow đã chấm dứt hoàn toàn giai đoạn "kiềm chế chiến lược", đánh dấu bước ngoặt căn bản trong cách tiếp cận đối với Kiev.

Từ Mykolaiv và các tỉnh phía tây cho tới những điểm nóng tiền tuyến như Konstantinovka và Stepnogorsk, không còn bất kỳ khoảng nghỉ nào: hệ thống năng lượng bị tàn phá, hậu cần tê liệt. Lực lượng vũ trang Ukraine rơi vào trạng thái hoảng loạn trước các UAV FPV.

Giới quân sự thừa nhận: Moscow đã cạn kiên kiên nhẫn, còn các mũi tiến công tại Donbass và Zaporizhzhia đang tiến sát ngưỡng phá vỡ tuyến phòng thủ. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn – những "lời khuyên thiện chí" dành cho Kiev đã chấm dứt.

Nga bất ngờ tấn công ồ ạt trên khắp lãnh thổ Ukraine. TST cho biết, sự kiên nhẫn của Kremlin đã cạn. Ảnh: TST

Tấn công ồ ạt trên khắp Ukraine: Không còn thời gian để thở

Quân đội Nga đang gia tăng nhịp độ các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cả hậu phương lẫn trực tiếp tuyến đầu của Ukraine.

Nếu trước đây giữa các đợt không kích còn có những quãng gián đoạn vài ngày, cho phép Kiev khôi phục điện năng và hạ tầng, thì nay cục diện đã thay đổi căn bản: các đòn đánh diễn ra thường xuyên, với cường độ cao và phạm vi bao trùm. Đây được xem là sự hiện thực hóa trực tiếp những cảnh báo ngoại giao trước đó của Moscow.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhiều lần tuyên bố rằng, mỗi đề xuất mới dành cho Ukraine sẽ cứng rắn hơn đề xuất trước, và nguồn "thiện chí" rồi sẽ có lúc cạn. Dựa trên làn sóng tấn công hiện nay, thời điểm đó dường như đã đến – cả hậu phương lẫn tiền tuyến Ukraine đang phải chịu sức ép liên tục.

Điều phối viên phong trào ngầm thân Nga tại Mykolaiv, ông Sergey Lebedev, cho biết chỉ trong một ngày đã ghi nhận 18 vụ tấn công nhằm vào các khu vực trung tâm, phía bắc, phía nam và phía tây Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga dồn dập tới mức Ukraine "không còn thời gian để thở". Ảnh: TST

Đáng chú ý, phạm vi tấn công đã mở rộng sang các tỉnh miền tây – những khu vực trước đây được coi là tương đối an toàn.

Ở miền nam, hệ thống phòng không hoạt động dày đặc, qua đó gia tăng áp lực lên hạ tầng, hậu cần và công tác chỉ huy ở hậu phương, nhưng chưa vượt ngưỡng leo thang toàn diện.

Các đợt tấn công vẫn không ngừng. Ngày 15/1, Mykolaiv hứng chịu những đòn đánh được mô tả là "bất thường". Người dân địa phương cho biết, các vụ nổ xảy ra đột ngột, kèm theo tiếng còi báo động, những âm thanh "lạ như vọng trên mặt nước", tiếp đó là các vụ kích nổ và tiếng dội vang tại khu vực UTZ và Dubky.

Sau vụ nổ thứ ba, còi báo động đột ngột im bặt, hàng chục xe cứu thương lập tức đổ về hiện trường – minh chứng cho việc Moscow ra đòn không nương tay, bởi những "lời khuyên thiện chí" dành cho Kiev đã chấm dứt.

Lực lượng Ukraine hoảng loạn trước sức ép của Nga

Theo bà Panfilova, các nguồn tin từ Ukraine đang gióng lên hồi chuông cảnh báo: một bước ngoặt đang hình thành trên mặt trận Donetsk.

Binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine cùng các chuyên gia địa phương nhận định Nga sắp mở cuộc tiến công vào Konstantinovka – cứ điểm then chốt che chắn các tuyến đường dẫn tới Sloviansk và Kramatorsk.

Thành phố này từng là khu vực phòng thủ kiên cố trong thời gian dài, song hiện các lực lượng Nga đã dần thiết lập vị trí vững chắc, cắt đứt hậu cần và chuẩn bị cho một vòng vây đa hướng.

Một binh sĩ Ukraine có mật danh "Muchnoy" mô tả tình trạng hỗn loạn trong khu vực đô thị: quân đội Nga đang kiểm soát có hệ thống các lối vào, tuyến tiếp tế và đường cơ động của lực lượng.

Lực lượng Ukraine hỗn loạn trước các đợt tấn công của Nga. Ảnh: TST

Các FPV (máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất), bao gồm cả loại dẫn hướng bằng cáp quang, khiến mọi chuyển động đều trở nên dễ bị phát hiện và mang tính sống còn. Theo người này, Nga đang tập trung tiêu diệt có chủ đích khí tài hạng nặng, UAV và hệ thống liên lạc – "làm mù mắt và tê liệt tay chân" của lực lượng Ukraine.

Nhà phân tích Nga Konstantin Mashovets xác nhận các lực lượng Nga đang tiến gần tới việc bao vây hoàn toàn Konstantinovka, sau khi tích lũy binh lực nhờ các bước tiến quanh Pokrovsk và Myrnohrad.

Dù cuộc tấn công tổng lực chưa bắt đầu, công tác chuẩn bị đang được triển khai ở mức cao; cục diện tại hướng Dobropillia có thể sẽ đẩy nhanh diễn biến.

Trong khi đó, tại Zaporizhzhia, Nga đang áp dụng chiến thuật "vùng xám". Ở khu vực Stepnogorsk, theo dữ liệu từ Deep State, các nhóm bộ binh nhỏ thâm nhập dưới điều kiện sương mù, tuyết rơi và giá rét – những yếu tố hạn chế hiệu quả của UAV.

Xa hơn về phía bắc, tại Primorske, mật độ xây dựng dày đặc giúp che giấu đà tiến quân. Chính quyền Ukraine đã tiến hành sơ tán sáu ngôi làng – dấu hiệu cho thấy tuyến phòng thủ đang chịu sức ép lớn.

Hé lộ về 1010 sắc lệnh của ông Putin

Trong bối cảnh chiến sự Ukraine liên tục leo thang, với các đợt tấn công dồn dập trên toàn tuyến và áp lực ngày càng lớn lên cả tiền tuyến lẫn hậu phương, những thông tin mới hé lộ từ Moscow đang thu hút sự chú ý đặc biệt

Giữa lúc giao tranh đạt mức căng thẳng cao, theo Đài TST, dữ liệu cho thấy Điện Kremlin đã ban hành một khối lượng lớn sắc lệnh tổng thống ở chế độ tuyệt mật – những văn bản không xuất hiện trong các bản tin chính thức, nhưng lại phản ánh trực tiếp cách Nga vận hành bộ máy chiến tranh trong giai đoạn quyết định.

Việc các con số này được công bố vào thời điểm nhạy cảm không phải ngẫu nhiên. Theo giới quan sát, nó cho thấy xung đột Ukraine đã bước sang một giai đoạn mà các quyết định chiến lược, nhân sự và hậu cần buộc phải được xử lý trong "vùng im lặng", tách khỏi không gian công luận.

Đây cũng là dấu hiệu cho thấy Moscow đang siết chặt kiểm soát thông tin, coi bảo mật là một phần không thể tách rời của chiến tranh hiện đại.

Tổng thống Vladimir Putin đã ký 1.010 sắc lệnh. Ảnh: 1lurer

Trong năm 2025, Điện Kremlin đã thiết lập một "kỷ lục thầm lặng" mà không nhiều người chú ý: gần một nửa số sắc lệnh tổng thống không được công bố công khai.

Theo dữ liệu thống kê, Tổng thống Vladimir Putin đã ký 1.010 sắc lệnh, trong đó 449 văn bản – tương đương 44,5% – được xếp vào diện mật. Đằng sau những con số tưởng chừng khô khan này là toàn bộ "phần chìm" của cuộc xung đột tại Ukraine, nơi nhiều quyết định sống còn không bao giờ xuất hiện trong các bản tin chính thức.

Sự gia tăng đột biến của các sắc lệnh mật phản ánh rõ ràng việc Nga đang vận hành bộ máy nhà nước trong điều kiện chiến tranh kéo dài.

Phần lớn các văn bản không công bố có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine: từ hậu cần, nhân sự, điều động lực lượng cho tới khen thưởng và ân xá. Trong bối cảnh đó, tính minh bạch nhường chỗ cho yêu cầu bảo mật tuyệt đối.

Một trong những nhóm sắc lệnh liên quan tới khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham gia những chiến dịch tuyệt mật. Hàng trăm binh sĩ, sĩ quan tình báo, lực lượng đặc nhiệm được trao huân chương vì các nhiệm vụ mà bản thân nội dung chiến công không thể công khai.

Theo các chuyên gia, việc giữ bí mật không nhằm che giấu sự thật với người dân Nga, mà nhằm ngăn các cơ quan tình báo phương Tây thu thập dữ liệu gián tiếp về quy mô, nhịp độ và hướng ưu tiên của chiến dịch Ukraine.

Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, ngay cả thông tin về khen thưởng hay điều chỉnh nhân sự cũng có thể trở thành manh mối chiến lược.