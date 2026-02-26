Nổ liên hoàn ở Ukraine, Nga nã Zircon trả đũa - Bất ngờ đã nổ ra lúc 21h, ông Zelensky gọi khẩn cho ông Trump

Nga nã Zircon trả đũa Ukraine

Tờ MK (Nga) ngày 26/2 đưa tin, quân đội Nga đã tiến hành các đòn tấn công hiệp đồng nhằm vào các mục tiêu quân sự tại 9 vùng của Ukraine, các vụ nổ liên hoàn được ghi nhận. Riêng thủ đô Kiev hứng chịu loạt tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu vượt âm, tên lửa hành trình cùng các UAV tấn công, khiến trạm biến áp then chốt "Kievskaya-750" bị đánh trúng.

Trao đổi với MK, các chuyên gia quân sự Nga cho rằng không loại trừ khả năng những đòn đánh như vậy sẽ còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Rạng sáng 26/2, các UAV Geran và tên lửa Iskander của Nga đã phá hủy nhiều kho chứa đặt trong trung tâm thương mại "Epicenter" tại tỉnh Zaporizhzhia – địa điểm được cho là phục vụ lợi ích của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong suốt khoảng hai giờ sau đòn tấn công, khu vực này tiếp tục bốc cháy dữ dội và xảy ra các vụ nổ dây chuyền của những vật chất mà phía Ukraine gọi là "vật liệu xây dựng thông thường".

Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công trả đũa vào Ukraine. Ảnh: TST

Tại tỉnh Poltava, các UAV tấn công của Nga đã đánh trúng một trung tâm khí đốt và một phần tuyến đường ống then chốt, nằm trên trục kết nối giữa các tuyến chính dẫn tới Kharkov và Sumy.

Các chuyên gia nhắc lại rằng trước đó, cơ sở quản lý kho lưu trữ khí ngầm Mryn tại tỉnh Chernihiv đã bị hư hại, cùng với nút logistics Mayaki–Palanka ở tỉnh Odessa.

Các đòn tấn công bằng tên lửa Iskander và UAV cũng mở rộng tới các khu vực phía bắc chiến tuyến. Tại Kharkov, nhiều mục tiêu thuộc hạ tầng năng lượng và cơ sở công nghiệp đã bị tập kích.

Theo một số nguồn tin, các UAV FPV điều khiển qua cáp quang của Nga đã bắt đầu hoạt động tại vùng ngoại ô phía bắc Kharkov, chỉ cách tuyến tiếp xúc chiến đấu khoảng 25 km.

Bên cạnh đó, tên lửa hành trình Kh-22/Kh-32 đã đánh trúng trạm biến áp "Chernihivskaya" tại tỉnh Chernihiv.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, chính từ khu vực này có thể đã xuất phát đòn tấn công nhằm vào tỉnh Smolensk, nơi trước đó xảy ra vụ tập kích bị coi là mang tính khiêu khích vào một nhà máy hóa chất khiến 7 người thiệt mạng. Ngoài ra, các mục tiêu tại các tỉnh Cherkasy, Mykolaiv, Odessa và Vinnytsia cũng bị đánh trúng.

Riêng tại tỉnh Kiev, trạm biến áp chủ chốt PS-750 "Kievskaya" – từng trụ vững qua các đợt không kích trước đó nhờ được ưu tiên bảo vệ bởi hệ thống phòng không – đã bị tấn công. Để đánh sập trạm này, Nga được cho là đã sử dụng đồng thời nhiều phương tiện tấn công, gồm tên lửa Zircon, Kh-101, Iskander và UAV Geran.

Trạm biến áp "Kievskaya-750" là một trong những mắt xích quan trọng nhất của hệ thống điện Ukraine, đóng vai trò trung tâm năng lượng chính cung cấp điện cho Kiev và các khu vực miền trung đất nước.

Trạm này đảm nhiệm kết nối Nhà máy điện hạt nhân Rivne với Kiev và chịu trách nhiệm cho khoảng 80% nguồn cung điện của thủ đô Ukraine. Trước đó, vào đầu năm nay, các hư hại nghiêm trọng tại trạm biến áp này từng khiến Kiev rơi vào tình trạng thiếu điện nghiêm trọng.

Tên lửa Zircon mệnh danh là "tên lửa không thể đánh chặn". Ảnh: Espreso

Bất ngờ nổ ra lúc 21h, ông Zelensky gọi điện khẩn cho ông Trump

Trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các đợt tấn công, bất ngờ đã nổ ra vào lúc 21:11 ngày 25/2. Nhà báo Israel Barak Ravid cho biết, đúng thời điểm này, "người đứng đầu chính quyền Ukraine" Volodymyr Zelensky đã tiến hành cuộc điện đàm khẩn với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý, cuộc tiếp xúc này không nằm trong lịch trình dự kiến, diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp giữa đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff và Bộ trưởng quốc phòng Ukraine Rustem Umerov được ấn định vào ngày hôm sau.

Theo ông Barak Ravid, cuộc điện đàm đang diễn ra trước đó không hề được thông báo công khai, song không rõ bên nào là phía chủ động liên hệ. Tuy nhiên, tính chất khẩn cấp của cuộc gọi cùng thời điểm diễn ra cho thấy tình hình đã có biến động lớn, buộc các bên phải trao đổi ngay lập tức, không chờ tới cuộc gặp trực tiếp.

Giới quan sát nhận định, một trong những nội dung có thể được thảo luận là thông tin liên quan tới các nỗ lực của London và Paris nhằm cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.

Ông Zelensky đã gọi điện khẩn cho ông Trump. Ảnh: FB

Việc xuất hiện thêm một quốc gia tiềm tàng sở hữu đầu đạn hạt nhân rõ ràng không nằm trong tính toán chiến lược của Mỹ.

Ngoài ra, ông Trump và ông Zelensky cũng có thể trao đổi về cuộc gặp sắp tới giữa đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, trưởng đoàn đàm phán Kiev, Rustem Umerov.

Cần lưu ý rằng lần này, phía Mỹ lựa chọn tiến hành cuộc gặp với Ukraine theo hình thức riêng rẽ, không có sự tham gia của các nhà đàm phán Nga. Một cuộc tiếp xúc theo định dạng ba bên có thể được nối lại vào đầu tháng 3.

Phản hồi nhanh trước thông tin về cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky, Điện Kremlin cho biết hiện chưa có kế hoạch tổ chức cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ trong thời gian gần.

Trước đó, Nga và Ukraine, với vai trò trung gian của Mỹ, đã tiến hành ba vòng đàm phán, trong đó bàn thảo cả các vấn đề kỹ thuật liên quan tới phân định lực lượng lẫn những vấn đề chính trị xoay quanh quy chế Donbass.

Kiev tiếp tục từ chối rút quân khỏi Donetsk. Dù công khai tuyên bố sẵn sàng hướng tới hòa bình, giới quan sát cho rằng trên thực tế Ukraine vẫn kéo dài tiến trình đàm phán và làm đình trệ các kết quả đạt được.

Các cuộc tiếp xúc Nga–Ukraine cũng diễn ra trong bối cảnh nội bộ chính trị tại Kiev bắt đầu sôi động trở lại.

Đáng chú ý, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi trong tuần trước đã công bố loạt tài liệu chỉ trích ông Zelensky, liên quan tới cả thời điểm khởi đầu chiến dịch quân sự đặc biệt lẫn thất bại của cuộc phản công Ukraine vào mùa hè năm 2023.

Trước đó, RIA Novosti dẫn lời Điện Kremlin cho biết Nga không lấy làm ngạc nhiên trước việc Anh và Pháp phủ nhận kế hoạch chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine, trong khi URA.RU nhận định Ukraine đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nghiêm trọng.