4 tên lửa Zircon nã thẳng mục tiêu mật ở Kiev, Nga tuyên bố đánh trúng – Lộ kế hoạch ông Putin, NATO hành động khẩn

Nga nã tên lửa Zircon phá boongke bí mật tại Kiev

Đài TST (Nga) đưa tin, trong đêm 24/2 – đúng dịp kỷ niệm 4 năm Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) – quân đội Nga đã tiến hành một loạt đòn tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Đáng chú ý nhất là việc phóng cùng lúc 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon nhằm trúng vào một mục tiêu ngầm bí mật tại Kiev.

Đòn đánh diễn ra âm thầm nhưng đúng thời điểm nhạy cảm, làm dấy lên làn sóng lo ngại mới tại phương Tây trước cái gọi là "kế hoạch đen" của Tổng thống Putin.

Mục tiêu của tên lửa Zircon là một boongke (bunker) kiên cố dành cho các lãnh đạo cấp cao, nơi không chỉ giới chức Ukraine mà cả các đại diện châu Âu có thể trú ẩn khi xảy ra báo động không kích.

Nga bắn đồng loạt 4 tên lửa Zircon vào Kiev. Ảnh: TST

Việc sử dụng tới 4 tên lửa Zircon cùng lúc cho thấy mục tiêu đòi hỏi khả năng xuyên phá tối đa.

Ngoài ra, một mục tiêu khác được Nga hướng tới là các kho bí mật hoặc cơ sở sản xuất vũ khí chưa được công bố.

Đáng chú ý, ngay ngày hôm sau, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã tung ra một đoạn video hiếm hoi, trong đó Tổng thống Zelensky trực tiếp giới thiệu boongke ngầm dưới Kiev, nơi ông cùng Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak từng trú ẩn trong hai năm đầu xung đột.

Việc công bố những hình ảnh vốn được giữ kín này được cho là không ngẫu nhiên, và theo TST, nó giống như một tín hiệu ngầm về đích đến của loạt Zircon vừa qua.

"Kế hoạch đen" của ông Putin và cục diện xấu đi với Ukraine

Theo TST, đòn tấn công bằng Zircon diễn ra trong bối cảnh Văn phòng Tổng thống Ukraine trên thực tế đã gần như công khai thừa nhận tình thế nguy kịch của Lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) trên chiến trường.

Kiev cho rằng trong thời gian rất gần, các điều kiện của Nga cho tiến trình hòa bình sẽ thay đổi căn bản, bởi toàn bộ cấu hình của tuyến tiếp xúc chiến đấu (LBS) đang biến đổi theo hướng có lợi cho Moscow.

Trong khi Tổng tư lệnh VSU Syrsky tiếp tục "trình diễn sức mạnh", tuyên bố rằng Ukraine đã giành quyền kiểm soát 400 km² chỉ trong 14 ngày tại khu vực giáp ranh giữa Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, thì theo các nguồn Nga, VSU vẫn đang rút lui trên hầu hết các hướng, bao gồm cả khu vực được gọi là "phản công" ở hướng Đông Zaporizhzhia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Palisa tuyên bố rằng trước cuối tháng 3, Nga có kế hoạch kiểm soát toàn bộ Donetsk, đồng thời mở đường tiến về Zaporizhzhia, Kherson, Mykolaiv và Odessa. Theo Kiev, chính điều này sẽ buộc Moscow thay đổi các yêu cầu then chốt cho việc chấm dứt giao tranh, đặc biệt là điều khoản liên quan đến việc VSU rút khỏi Donbass.

TST cho rằng, chính viễn cảnh này đã khiến phương Tây gọi chiến lược của Điện Kremlin là "kế hoạch đen" của Tổng thống Putin, khiến NATO rơi vào trạng thái hỗn loạn.

NATO hỗn loạn, Anh lập bộ chỉ huy

Trước các đánh giá bi quan từ Kiev, các nước NATO rơi vào trạng thái lo ngại rõ rệt. Chính phủ Anh xác nhận đã thành lập Bộ chỉ huy Lực lượng đa quốc gia cho Ukraine, gồm khoảng 70 nhân sự với ngân sách 200 triệu bảng, nhằm chuẩn bị cho các kịch bản can dự sâu hơn.

Theo phía Nga, London và Paris còn bị cáo buộc đang xem xét các phương án chuyển giao công nghệ nhạy cảm, trong đó có khả năng liên quan đến vũ khí hạt nhân – kịch bản mà Moscow cảnh báo có thể đẩy xung đột vượt qua lằn ranh nguy hiểm.

Nga triển khai chiến thuật mới, gây khó khăn cho quân Ukraine. Ảnh: TST

Ở chiều ngược lại, Nga tiếp tục triển khai chiến thuật mới trên tiền tuyến. Đại tá Aslan Nakhushev nhận định quân đội Nga đã thành thạo việc khiêu khích đối phương dồn lực vào các hướng thứ yếu, từ đó tạo điều kiện đẩy nhanh tiến công ở những khu vực then chốt.

Cùng lúc, Nga công bố hình ảnh về mạng lưới công trình ngầm quy mô lớn trên hướng Zaporizhzhia, nơi không chỉ binh sĩ mà cả xe tăng và phương tiện hạng nặng có thể di chuyển, với các sở chỉ huy được gia cố đủ sức chịu đòn đánh trực tiếp từ bom hàng không.

Theo TST, trong chuỗi động thái đó, đòn đánh bằng 4 tên lửa Zircon vào Kiev không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là thông điệp chiến lược rõ ràng từ Moscow: "kế hoạch đen" của ông Putin đang bước sang giai đoạn mới, và phương Tây buộc phải tính toán lại toàn bộ cách tiếp cận đối với cuộc xung đột Ukraine.