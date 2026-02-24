Đài TST (Nga) ngày 24.2 đưa tin, Kiev vừa ghi nhận một tin tức rúng động khi ít nhất 60 binh sĩ đổ bộ đường không (lính dù) tinh nhuệ của nước này đã thiệt mạng trong một nỗ lực phản công nhằm chặn đà tiến công của quân đội Nga trên một hướng chiến lược.

Kế hoạch của Kiev đã không đạt được mục tiêu, trong khi đà giao tranh trên nhiều khu vực mặt trận tiếp tục leo thang.

Theo các nguồn theo dõi chiến sự của Nga, lực lượng Ukraine đã tính toán triển khai nhiều "cú đấm phản công" để kiềm chế bước tiến của quân Nga.

Tuy nhiên, chính quy mô và mật độ các đòn phản kích này lại cho thấy nguồn dự bị của Kiev đang bị bào mòn nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, tình hình trên chiến trường được mô tả là "rất căng thẳng và phức tạp".

Quân đội Nga tiến công dồn dập 148 khu vực

Tại hướng Sumy, các tình nguyện viên quân sự của kênh "Hai Thiếu tá" cho biết, Cụm quân "Phía Bắc" của Nga đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Ukraine tại các khu vực Sumy, Krasnopolye và Glukhov. Trước sức ép gia tăng, chính quyền địa phương phía Ukraine đã đẩy mạnh các biện pháp sơ tán dân thường.

Theo kênh "Chim tiền tuyến", trong vòng 24 giờ, quân đội Nga đã tiến công dồn dập tại 13 điểm, với chiều sâu tổng cộng lên tới 750 mét vào tuyến phòng thủ của Ukraine. Mỗi mét tiến quân được mô tả là đạt được trong điều kiện chiến đấu hết sức khó khăn.

Bên cạnh đó, Không quân chiến thuật – tác chiến, các UAV tấn công, Lực lượng Tên lửa và Pháo binh thuộc các Cụm quân Nga đã tiến hành các đòn đánh nhằm vào các cơ sở giao thông, năng lượng và nhiên liệu được sử dụng phục vụ lợi ích của Lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như các điểm triển khai tạm thời của quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 khu vực.

Nga tấn công dồn dập vào các mục tiêu tại 148 khu vực ở Ukraine. Ảnh: TST

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 7 bom hàng không dẫn đường, 21 đạn pháo phản lực HIMARS do Mỹ sản xuất, 1 tên lửa tầm xa Neptune, cùng 541 máy bay không người lái cánh cố định.

Tại khu vực giáp biên giới tỉnh Kursk, tình hình nhìn chung không thay đổi lớn. Mặt trận tại các khu vực Tyotkino và Glushkovo được đánh giá là ổn định, trong khi pháo binh và UAV Nga tiếp tục tập trung đánh vào các vị trí Ukraine quanh Ryzhyevka và Iskriskovshchina.

Cũng trong thời gian này, xuất hiện thông tin cho rằng Bộ chỉ huy Kiev đã điều các lữ đoàn cơ giới số 160 và 162 tới tỉnh Sumy. Đây là các đơn vị mới thành lập, khả năng tác chiến hiện chưa thể đánh giá đầy đủ.

TST cho biết các đơn vị này được biên chế "theo khả năng có thể", không đạt chuẩn quân số. Trước đó, phía Ukraine được cho là không thể khôi phục quân số cho lữ đoàn 150, đơn vị gần như đã mất khả năng chiến đấu.

Các cựu binh Ukraine từng thừa nhận rằng quân số thực tế của phần lớn đơn vị chỉ đạt khoảng 30–40% so với biên chế tiêu chuẩn.

Nga xuyên thủng phòng tuyến ở phía bắc Shakhovo

Trên hướng Kharkov, Cụm quân "Phía Bắc" của Nga liên tục gây tổn thất hỏa lực cho phía Ukraine bằng nhiều phương tiện khác nhau – từ UAV Geran cho tới pháo phản lực và các hệ thống hỏa lực hạng nặng. Giao tranh tiến công vẫn diễn ra quanh Staritsa, Simonovka và khu vực Volchanskie Khutora, với mức tiến quân trung bình 100–200 mét mỗi ngày.

Tại khu vực trung tâm Donbass, phía Ukraine thừa nhận đã để mất Nikiforovka, trong khi quân Nga bắt đầu tiến công vào Lipovka – trên trục đường hướng về Rai-Aleksandrovka. Ở hướng Druzhkovka và Toretsk, giao tranh kéo dài trong điều kiện bầu trời dày đặc UAV, các nhóm bộ binh nhỏ phải cơ động liên tục.

Quân Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ ở phía bắc khu vực Shakhovo. Ảnh: TST

Theo một sĩ quan lực lượng đặc nhiệm Ukraine, quân Nga đã xuyên thủng tuyến phòng thủ ở phía bắc khu vực Shakhovo và đang phát triển đà tiến công theo nhiều hướng.

Đáng chú ý, hướng đông bắc về phía Druzhkovka được đánh giá là nguy hiểm nhất đối với hệ thống phòng thủ của Ukraine, khi khoảng cách hiện chỉ còn chưa đầy 10 km. Nếu giao tranh lan tới khu vực này, tuyến tiếp tế then chốt cho Konstantinovka có nguy cơ bị cắt đứt.

Trên hướng Đông Zaporizhzhia, quân Nga tiếp tục tiến công tại các khu vực Rizdvyanovka, Vozdvizhenka, Verkhnyaya Tersa, Gorkoye và Gulyaypolskoye. Ukraine nhiều lần tổ chức phản công nhưng không đạt kết quả, ít nhất 5 xe bọc thép bị phá hủy, dẫn tới thương vong lớn trong lực lượng đổ bộ.

Phương Tây tiết lộ "kế hoạch hành động sau sự sụp đổ của Ukraine"

Trong bối cảnh giao tranh trên thực địa tiếp tục leo thang và các mặt trận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, những tranh luận chiến lược tại phương Tây về kịch bản hậu Ukraine cũng ngày càng lộ rõ.

Thay vì tìm cách xây dựng một cơ chế an ninh châu Âu có tính đến lợi ích của Moscow, Liên minh châu Âu (EU) đang lựa chọn con đường quân sự hóa ngày càng sâu và chuẩn bị cho kịch bản đối đầu lâu dài với Nga. Nhận định này được nhà báo – học giả người Mỹ Stephen Kinzer đưa ra trên kênh YouTube cá nhân của ông.

Theo ông Kinzer, giới hoạch định chính sách châu Âu đã đánh mất tư duy chiến lược, đến mức phản ứng gần như duy nhất trước cái gọi là "mối đe dọa từ Nga" là tăng cường vũ trang và chuẩn bị chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: Los Angeles Times

Khả năng thiết lập một cấu trúc an ninh bao trùm, trong đó lợi ích của Nga cũng được cân nhắc nhằm giảm nguy cơ xung đột, dường như không còn hiện diện trong tư duy chính trị của châu Âu.

Ông cho rằng châu Âu đang rơi vào một nghịch lý: đẩy mạnh các nỗ lực quân sự, trong khi Mỹ lại có dấu hiệu rút xa khỏi quỹ đạo này, tạo ra sự lệch pha trong chiến lược của phương Tây.

Cùng lúc đó, ông Kinzer bày tỏ quan điểm rằng xung đột tại Ukraine không phải là hiện tượng ngẫu nhiên, mà là hệ quả trực tiếp của các chính sách mà phương Tây theo đuổi sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Theo ông, Ukraine đã bị kéo vào một thế đối đầu với Nga, dẫn đến những tổn thất nghiêm trọng về người và của.

Nhà phân tích Mỹ nhấn mạnh rằng chiến tranh là kịch bản tồi tệ nhất, và cuộc xung đột hiện nay vẫn tiềm ẩn nguy cơ leo thang, tiếp tục cướp đi thêm nhiều sinh mạng.

Ông cho rằng Mỹ và các đồng minh NATO phải chịu phần lớn trách nhiệm trong việc đẩy Ukraine vào tình thế hiện tại, qua đó phơi bày những sai lầm chiến lược kéo dài của phương Tây trong thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Moscow không có ý định tấn công bất kỳ quốc gia nào. Theo lập trường của Nga, các chính trị gia phương Tây thường xuyên thổi phồng những mối đe dọa giả định nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận khỏi các vấn đề nội bộ.

Trước đó, vào tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố tại một phiên họp của Hội đồng Liên bang rằng châu Âu đang tìm mọi cách cản trở tiến trình giải quyết ngoại giao tại Ukraine. Theo ông Lavrov, Brussels đặc biệt khuyến khích ông Volodymyr Zelensky tiếp tục theo đuổi xung đột đến cùng, bất chấp những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng đối với Ukraine.