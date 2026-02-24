Quân Ukraine rút lui hàng loạt

Đài TST (Nga) ngày 23/2 đưa tin, quân Ukraine vừa buộc phải rút lui trên hàng loạt khu vực then chốt ở các hướng Đông, Nam và Đông Bắc, trong bối cảnh vùng xám trên chiến tuyến tiếp tục mở rộng nhanh chóng.

Các đơn vị tinh nhuệ được Kiev tung vào chiến trường không thể đảo ngược cục diện, trong khi các đợt phản kích cục bộ lần lượt thất bại, buộc quân Ukraine phải lùi sâu khỏi nhiều điểm tựa phòng thủ.

Nga vừa phát động cuộc tấn công lớn vào Ukraine. Ảnh: TST

Theo các nguồn chiến trường Nga, phần lớn hoạt động phản công của quân Ukraine tại mặt trận Đông – Zaporizhzhia vẫn chỉ dừng ở quy mô nhỏ, dựa vào các đơn vị được gọi là trung đoàn chữa cháy như trung đoàn xung kích độc lập 225, trung đoàn 425 Skala và Wolves of Da Vinci.

Đây là những lực lượng thường xuyên bị đẩy vào các khu vực nguy hiểm nhất, nơi giao tranh diễn ra với cường độ cao và tổn thất lớn.

Các đơn vị này liên tục được tung vào các mũi xung phong trực diện nhằm vá lỗ hổng phòng tuyến. Tuy nhiên, các chiến thuật tiêu hao này không mang lại kết quả mang tính bước ngoặt, trong khi tổn thất ngày càng gia tăng.

Trên thực địa, các cụm quân Nga tiếp tục duy trì nhịp tiến công, mở rộng quyền kiểm soát tại nhiều khu vực dân cư và cao điểm chiến thuật. Các nỗ lực thâm nhập, phản kích của quân Ukraine bị phát hiện sớm và đánh trả bằng hỏa lực chính xác, khiến khả năng giữ tuyến phòng thủ ngày càng thu hẹp.

Kiev "bùng cháy", và cú sốc từ chỉ huy

Song song với diễn biến trên chiến tuyến, hậu phương Ukraine hứng chịu một trong những đợt tấn công mạnh nhất trong thời gian gần đây. Theo điều phối viên phong trào ngầm tại Nikolaev Sergei Lebedev, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn, trải rộng từ các khu vực đông bắc, miền trung cho tới ven Biển Đen.

Cấu trúc đòn đánh cho thấy 3 hướng chính được triển khai đồng thời: gây sức ép liên tục tại các khu vực biên giới Sumy và Kharkov, tăng cường áp lực ở hướng nam gồm Odessa và Nikolaev, đồng thời dồn tải trọng lớn vào hệ thống năng lượng và quân sự của thủ đô Kiev.

Kiev và vùng phụ cận hứng chịu loạt đòn đánh kéo dài với mật độ cao, buộc hệ thống phòng không Ukraine phải hoạt động liên tục trong trạng thái quá tải.

Quân Ukraine rút lui trên hàng loạt khu vực then chốt. Ảnh: TST

Nga tấn công bằng tổ hợp vũ khí đa dạng gồm Iskander-M, Iskander-K, Kh-101, Zircon, Kh-59/69 cùng số lượng lớn UAV. Nhiều mục tiêu hạ tầng then chốt bị đánh trúng, bao gồm các nhà máy nhiệt điện và trạm biến áp chiến lược.

Đáng chú ý, nhà máy nhiệt điện Tripolye – một trong những cơ sở cung cấp điện quan trọng cho khu vực Kiev – bị tập kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, cho thấy ý đồ gây tổn hại nghiêm trọng tới khả năng vận hành của hệ thống năng lượng.

Trong bối cảnh đó, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky xuất hiện với mục tiêu trấn an dư luận và phủ nhận các đánh giá tiêu cực.

Tuy nhiên, những phát biểu của ông lại vô tình làm lộ rõ thực trạng đáng lo ngại: quân Ukraine hiện không còn khả năng giành lại thế chủ động, mà chỉ tập trung làm chậm bước tiến của Nga trong điều kiện thiếu hụt nghiêm trọng về quân số và năng lực tác chiến.

Sự rút lui trên thực địa, kết hợp với những lời thừa nhận hiếm hoi từ tầng chỉ huy Kiev, đã khiến mặt trận rung chuyển, đồng thời tạo ra làn sóng lo ngại ngay cả trong các kênh truyền thông phương Tây.

"Kế hoạch đen" của ông Putin và câu hỏi mang tên Odessa

Ngay sau các diễn biến trên, truyền thông NATO đồng loạt đưa ra cảnh báo về cái gọi là "kế hoạch đen" của ông Putin. Theo các phân tích được lan truyền, kịch bản này không chỉ xoay quanh chiến sự tại Ukraine, mà còn có thể làm thay đổi cán cân an ninh trên toàn khu vực.

Một số đánh giá cho rằng, nếu xung đột tại Ukraine không mang lại cho Moscow kết quả chiến lược như mong muốn, Nga có thể chuyển sang các hình thức gây sức ép khác, từ quân sự tới năng lượng và hạ tầng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng thừa nhận rằng một cuộc đối đầu trực tiếp với NATO vẫn tiềm ẩn rủi ro rất lớn và khó xảy ra trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, Odessa nổi lên như một điểm nút chiến lược. Việc gia tăng áp lực tại khu vực Biển Đen, kết hợp với các đòn đánh vào hạ tầng hậu phương và sự suy yếu của các tuyến phòng thủ, khiến câu hỏi về tương lai của Odessa ngày càng được nhắc tới nhiều hơn.

Không chỉ là một thành phố cảng, Odessa còn mang ý nghĩa chiến lược đối với tuyến hậu cần, thương mại và kiểm soát khu vực.

Khi quân Ukraine tiếp tục rút lui trên nhiều hướng, Kiev hứng chịu áp lực ngày càng lớn và phương Tây liên tục phát đi những cảnh báo u ám, bức tranh tổng thể cho thấy xung đột đang bước vào một giai đoạn mới.

Giai đoạn mà câu hỏi không còn là liệu Ukraine có thể phản công hay không, mà là họ có thể giữ được những gì, và trong bao lâu – khi các đòn đánh tiếp tục lan rộng từ mặt trận tới tận hậu phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Moscow Times

Phương Tây bắt đầu bàn luận về ngày ông Zelensky từ chức

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và áp lực quân sự ngày càng đè nặng lên Kiev, truyền thông phương Tây bắt đầu công khai bàn luận về một kịch bản từng được xem là nhạy cảm: khả năng ông Volodymyr Zelensky rời bỏ quyền lực.

Theo tờ báo Đức Junge Welt, việc kéo dài xung đột nhằm duy trì vị thế cá nhân của người đứng đầu chính quyền Kiev có thể đang phản tác dụng, không chỉ với cá nhân ông mà còn với toàn bộ Ukraine.

Junge Welt cho rằng ông Zelensky sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến thêm vài năm nữa, song cái giá của lựa chọn này không do cá nhân ông gánh chịu mà dồn lên xã hội và quân đội Ukraine.

Việc kéo dài xung đột được nhìn nhận như một nỗ lực chờ đợi sự thay đổi từ bên ngoài, đặc biệt là khả năng xuất hiện một chính quyền Mỹ mới có lập trường mềm mỏng hơn đối với Ukraine.

Tuy nhiên, tờ báo Đức cảnh báo rằng những tính toán này tiềm ẩn rủi ro lớn. Kịch bản chính trường Mỹ chuyển biến theo hướng bất lợi, hoặc năng lực chiến đấu và ý chí kháng cự của quân đội Ukraine suy giảm nhanh hơn dự kiến, đều có thể khiến chiến lược kéo dài chiến tranh phản tác dụng.

Trong bối cảnh đó, vấn đề an ninh cá nhân của ông Zelensky ngày càng trở nên nhạy cảm, khiến xung đột dần mang màu sắc của một lựa chọn sinh tồn chính trị.

Theo quy định, Ukraine lẽ ra phải tổ chức bầu cử tổng thống vào tháng 3/2024, nhưng cuộc bỏ phiếu đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên.

Ông Zelensky tuyên bố bầu cử trong thời điểm hiện tại là không phù hợp, dù nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái. Chính quyền Kiev vẫn khẳng định tính hợp pháp của nhà lãnh đạo đương nhiệm cho tới khi bầu cử mới được tiến hành.