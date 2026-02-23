Báo Nga: Việt Nam chốt thương vụ mua máy bay "lớn nhất từ trước đến nay"

Thương vụ "lớn nhất từ trước đến nay"

Hãng tin Nga Sputnik (phiên bản tiếng Việt) ngày 21/2 đăng bài viết cho biết, Việt Nam vừa ghi dấu thương vụ mua máy bay của Mỹ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Vietnam Airlines đã ký thỏa thuận mua 50 máy bay thân hẹp Boeing 737-8, với tổng giá trị ước tính 8,1 tỷ USD. Số máy bay này dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2030–2032, qua đó giúp Vietnam Airlines hiện thực hóa kế hoạch mở rộng đội bay lên 151 chiếc vào năm 2030.

Việt Nam vừa ghi dấu thương vụ mua máy bay của Mỹ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, hãng hàng không quốc gia cũng đang làm việc với Boeing về phương án đầu tư thêm 30 máy bay thân rộng trong thời gian tới, với tổng giá trị ước tính vượt 12 tỷ USD.

Là dòng máy bay bán chạy nhất trong lịch sử của Boeing, Boeing 737-8 nổi bật về thiết kế tiên tiến, hiệu quả khai thác và tính bền vững vượt trội. Với cấu hình tối đa khoảng 200 ghế và tầm bay lên tới 6.570 km, máy bay này phù hợp khai thác linh hoạt trên nhiều đường bay.

Ở một diễn biến khác, Sun PhuQuoc Airways (SPA) – hãng hàng không nghỉ dưỡng mới thành lập – đã ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, tổng trị giá khoảng 22,5 tỷ USD.

Ngoài ra, Vietjet cùng Griffin Global Asset Management cũng đạt thỏa thuận tài trợ tài chính cho 6 máy bay Boeing 737-8, với giá trị xấp xỉ 965 triệu USD.

(Vietnam Airlines ký kết mua 50 tàu bay thân hẹp Boeing 737-8 trị giá lên đến 8,1 tỷ USD tại Washington, D.C. (Hoa Kỳ), dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao nhân dịp chuyến công tác đến Hoa Kỳ tham gia Hội đồng Hòa bình).

Trước đó, ông Dave Schulte, Giám đốc điều hành phụ trách tiếp thị máy bay thương mại của Boeing tại khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á và châu Đại Dương, cho biết Boeing đã gắn bó với Việt Nam trong suốt ba thập kỷ qua.

Mối quan hệ này được khởi đầu từ năm 1995, khi Vietnam Airlines thuê các máy bay Boeing 767-300ER, và được nối dài bằng những hợp đồng quy mô lớn gần đây, gồm việc Vietjet Air đặt mua 200 máy bay 737 MAX cùng thương vụ Vietnam Airlines mua thêm 50 chiếc cùng dòng.

Theo báo cáo của Boeing, trong vòng 10 năm tới, nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng gấp đôi, vượt mốc 75 triệu lượt khách mỗi năm. Các đơn đặt hàng 737 MAX của Vietjet Air và Vietnam Airlines được xem là minh chứng rõ nét cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường hàng không Việt Nam.

Boeing đánh giá dòng 737 MAX đặc biệt phù hợp để phục vụ các đường bay nội địa và khu vực đang tăng trưởng nhanh, kết nối những điểm đến như Cần Thơ, Huế, Hải Phòng, Đà Lạt, Phú Quốc và Nha Trang.

Ông Dave Schulte cũng cho biết, hiện diện của Boeing tại Việt Nam không chỉ giới hạn trong lĩnh vực hàng không thương mại mà còn mở rộng sang quốc phòng, chuỗi cung ứng, đào tạo kỹ thuật, hợp tác với các trường đại học và nhiều sáng kiến hướng tới cộng đồng.

Hiện đã có 5 nhà cung cấp đặt trụ sở tại Việt Nam tham gia sản xuất linh kiện cho Boeing, từ cấu trúc và khung thân máy bay, hệ thống điện tử cho tới vật liệu composite.

Các tàu bay Boeing 737-8 của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Cơ hội ở Việt Nam và Đông Nam Á

Đáng chú ý, Boeing từng dự báo đến năm 2043, thị trường hàng không sẽ cần bổ sung khoảng 4.270 máy bay mới, trong đó phần lớn là máy bay thân hẹp một lối đi. Sự gia tăng đội bay kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực, bao gồm phi công, kỹ sư kỹ thuật và nhân viên mặt đất, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho Việt Nam và toàn khu vực Đông Nam Á.

Cụ thể, các hãng hàng không trong khu vực được dự báo sẽ phải tuyển dụng và đào tạo thêm khoảng 234.000 lao động mới, bao gồm phi công, kỹ thuật viên bảo dưỡng và tiếp viên hàng không — con số cao gấp hơn ba lần quy mô nhân lực hiện tại của ngành trong khu vực.

Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh trong khi tốc độ sản xuất máy bay chưa theo kịp đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt máy bay mới. Nhiều máy bay có tuổi đời cao buộc phải tiếp tục khai thác.

Thống kê cho thấy mỗi năm chỉ khoảng 3–3,5% đội máy bay già được loại bỏ, song do nguồn cung hạn chế, thời gian khai thác của các máy bay này đang bị kéo dài.

Riêng tại Đông Nam Á, số lượng máy bay có tuổi khai thác trên 25 năm hiện vào khoảng 365 chiếc và dự kiến đến năm 2040, số máy bay trên 20 năm tuổi sẽ tăng lên 518 chiếc. Tỷ lệ đội bay già vì thế đang gia tăng nhanh chóng.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu phối hợp chặt chẽ giữa nhà sản xuất máy bay, các hãng hàng không và các bên liên quan trở nên cấp thiết. Đồng thời, các hãng bay cũng sẽ phải tăng cường hợp tác với các công ty cho thuê máy bay; việc kéo dài vòng đời khai thác sẽ kéo theo yêu cầu cao hơn về bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp kỹ thuật cho đội bay.