TST: Văn phòng TT Zelensky chấn động trong đêm - EU tặng ông Putin món quà “chặn hàng ngàn quân tới Kiev“

Đài TST (Nga) ngày 26.2 đưa tin, giữa bối cảnh nhiều khu vực của Ukraine liên tiếp hứng chịu các đợt không kích dữ dội trong đêm, sự vụ chấn động và đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra ngay tại trung tâm Kiev.

Truyền thông Ukraine cho biết, Văn phòng Tổng thống Zelensky trên phố Bankova đã bị "tấn công" khi một UAV lao vào tòa nhà văn phòng, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn tại khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất của nước này.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Nga triển khai một đợt tấn công quy mô lớn, sử dụng hàng trăm UAV cùng nhiều loại tên lửa hiện đại nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng trên khắp Ukraine.

Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Ukraine. Ảnh: TST

Văn phòng Tổng thống Ukraine bị "tấn công"

Theo các nguồn tin Ukraine được TST dẫn lại, một máy bay góc nhìn thứ nhất (FPV) đã lao vào tòa nhà Văn phòng Tổng thống Ukraine trên phố Bankova (Kiev), làm vỡ một ô cửa kính. Tuy nhiên, không có vụ nổ xảy ra, do UAV không được trang bị đầu đạn.

Sự cố không gây thương vong và không phá hủy kết cấu tòa nhà, song được xem là tín hiệu cảnh báo nghiêm trọng, khi một UAV có thể tiếp cận khu vực an ninh cấp cao nhất tại Kiev.

Cùng thời điểm này, các tên lửa Iskander, Zircon, và hỏa lực từ UAV Geran của Nga đồng loạt giội xuống hậu phương Ukraine.

TST dẫn các kênh giám sát chiến trường Nga cho biết, không quân – vũ trụ Nga và Hạm đội Biển Đen đã đồng loạt tiến hành các đòn tấn công vào hậu phương Ukraine. Các vụ phóng tên lửa từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đã được ghi nhận, trong khi UAV và tên lửa tiếp tục xuất hiện trên nhiều hướng.

Suốt đêm, những đòn đánh dữ dội liên tiếp trút xuống các khu vực phía sau chiến tuyến. Tại Poltava và vùng phụ cận, bầu trời rực sáng vì hỏa hoạn.

Ngoài hạ tầng năng lượng, theo TST, sân bay quân sự Mirgorod – nơi Nga cáo buộc Ukraine sử dụng làm căn cứ trung chuyển cho không quân phương Tây và cơ sở huấn luyện có sự hiện diện của các huấn luyện viên nước ngoài – cũng bị đánh trúng.

Theo thống kê, hơn 200 UAV Geran đã được Nga triển khai nhằm vào hệ thống năng lượng Ukraine chỉ trong 1 ngày. Kiev và Kharkov đồng thời hứng chịu các đòn đánh bằng Iskander, trong khi tổng số UAV và tên lửa được sử dụng ước tính lên tới 400 Geran và ít nhất 7 Iskander.

Tại Kiev và vùng phụ cận, các đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo tiếp tục diễn ra, với ít nhất 5 tên lửa được ghi nhận. Một tên lửa Zircon đánh trúng trạm biến áp 750 kV Kievskaya tại khu dân cư Nalivaykovka; hai quả khác rơi xuống khu vực Belaya Tserkov và Borodyanka.

Tại Kharkov, ngoài UAV và tên lửa, pháo phản lực Tornado-S cũng được sử dụng. Theo thông tin sơ bộ, nhiều mục tiêu năng lượng và kho quân sự của Ukraine đã bị phá hủy.

Đáng chú ý, lần đầu tiên UAV điều khiển bằng cáp quang xuất hiện tại Kharkov, bay ở độ cao cực thấp, khiến các hệ thống tác chiến điện tử và radar phòng không của Ukraine không phát huy hiệu quả.

Một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: EuroNews

"Món quà đặc biệt" ngăn hàng ngàn quân EU tới Kiev

Giữa lúc Nga đang gia tăng cường độ tấn công bằng UAV và tên lửa trên nhiều hướng, Kiev bất ngờ nhận thêm một "tin nóng" liên quan tới kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc đưa hàng ngàn binh sĩ châu Âu tới Ukraine. Tuy nhiên, đây không phải là thông tin tích cực như kỳ vọng.

Theo tiết lộ của các nguồn ngoại giao và quốc phòng châu Âu với The Telegraph, các quốc gia thuộc cái gọi là "liên minh những nước sẵn sàng" chỉ chấp nhận triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình hoặc lực lượng "bảo đảm an ninh" tới Ukraine nếu có sự đồng ý trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nói cách khác, toàn bộ kế hoạch đưa quân của Liên minh châu Âu hiện phụ thuộc vào lập trường của Moscow, do lo ngại rằng bất kỳ đơn vị châu Âu nào xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine mà không có sự chấp thuận của Nga sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh ngày 24.2, đúng dịp kỷ niệm bốn năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO), Volodymyr Zelensky đã tiếp đón khoảng một chục nhà lãnh đạo châu Âu tại Kiev.

Cùng thời điểm, một cuộc họp trực tuyến của "liên minh những nước sẵn sàng" cũng được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, với nội dung công khai là thảo luận về tiến trình hòa đàm và các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Tuy nhiên, theo The Telegraph, phía sau cánh cửa đóng kín, các bên đã thẳng thắn thừa nhận rằng sẽ không có bất kỳ lực lượng châu Âu nào được triển khai tại Ukraine nếu thiếu sự chấp thuận từ Moscow.

Trước đó, Anh và Pháp từng công khai tuyên bố sẵn sàng điều binh sĩ và vũ khí hạng nặng nhằm "củng cố" bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, trong khi ít nhất 26 quốc gia khác – bao gồm nhiều nước EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy và Iceland – tham gia thảo luận về kịch bản này.

Dù vậy, một nguồn ngoại giao cấp cao tiết lộ rằng trong các cuộc trao đổi riêng, thông điệp chung của các nước tham gia rất rõ ràng: "Chúng tôi chỉ đưa quân nếu Nga đồng ý."

Các nguồn tin ngoại giao giải thích rằng, nếu Nga tuyên bố không chấp thuận và coi lực lượng châu Âu là đối phương, thì mọi lữ đoàn EU triển khai tại Ukraine sẽ tự động trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.

Một nguồn tin cho biết trong trường hợp đó, châu Âu sẽ phải cân nhắc việc điều động "một loại lực lượng hoàn toàn khác", điều hiện vượt quá khả năng chính trị và quân sự của nhiều quốc gia EU.

Một nhà ngoại giao khác thừa nhận rằng, trên thực tế, các chính phủ châu Âu đã trao cho ông Putin một "món quà đặc biệt", đó là quyền phủ quyết đối với toàn bộ kế hoạch của "liên minh những nước sẵn sàng", bởi nếu Nga không tham gia hoặc không đồng ý, kế hoạch này khó có thể triển khai trên thực địa.

Trong khi đó, ông Zelensky vẫn tiếp tục khẳng định rằng xung đột chỉ có thể chấm dứt nếu Ukraine nhận được các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc từ Mỹ và châu Âu. Một số chính trị gia EU tuyên bố sẵn sàng triển khai lực lượng răn đe, kiểm soát bầu trời và vùng biển Ukraine với sự hỗ trợ về tình báo và hậu cần từ Washington.

Song, theo các nguồn quốc phòng châu Âu, khả năng hàng ngàn quân EU thực sự tới Ukraine hiện vẫn chỉ mang tính "giả định", bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiều năm qua đã nhiều lần cảnh báo rằng bất kỳ lực lượng NATO nào, hoặc lực lượng hoạt động dưới danh nghĩa NATO, xuất hiện tại Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp trực tiếp vào SVO.

Đáng chú ý, bản kế hoạch hòa bình ban đầu gồm 28 điểm, do các nhà đàm phán Nga và Mỹ soạn thảo, từng loại trừ hoàn toàn sự hiện diện của quân đội phương Tây tại Ukraine.

Dù điều khoản này sau đó bị lược bỏ trong phiên bản rút gọn 20 điểm, nhưng diễn biến hiện nay cho thấy Liên minh châu Âu đang dần quay trở lại đúng giới hạn mà Moscow đã đặt ra từ trước.