Nổ khắp 10 vùng ở Nga, tin khẩn báo về Kremlin – Kalibr lập tức đáp trả, RG công bố chỉ thị của ông Putin

Ukraine đồng loạt tấn công 10 vùng của Nga

Tờ Mail ngày 22/8 dẫn báo cáo khẩn của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong đêm qua, Ukraine đã phát động một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái, đồng thời nhắm vào 10 khu vực của Nga. Theo cơ quan này, tổng cộng 49 UAV đã bị phòng không Nga bắn hạ, trong đó nhiều nhất là tại tỉnh Rostov với 21 chiếc.

Các khu vực khác cũng bị nhắm mục tiêu, gồm Voronezh (7 UAV), Belgorod (9 UAV), Bryansk và Kaluga (mỗi nơi 3 UAV), Crimea (4 UAV), Oryol và Biển Đen (mỗi nơi 2 UAV), Tula và Kursk (mỗi nơi 1 UAV).

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không có thương vong dân sự, nhưng ghi nhận một vụ cháy tại nhà máy ở Novoshakhtinsk, tỉnh Rostov, cùng tình trạng gián đoạn khoảng 20 chuyến tàu ở Voronezh. Ngoài ra, nhiều tiếng nổ được ghi nhận.

Tờ Kyiv Post cho biết các UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Rostov, gây hỏa hoạn lớn. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cũng ghi nhận lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã đánh vào đường sắt và mạng lưới điện tại Voronezh nhằm làm suy yếu khả năng hậu cần của Nga. Đây được xem là một trong những đợt tập kích UAV quy mô lớn nhất trong năm nhằm vào lãnh thổ Nga.

Ukraine vừa phát động đợt tập kích bằng UAV vào nhiều vùng lãnh thổ Nga (Ảnh minh họa: DW)

Đáng chú ý, đợt tấn công này diễn ra không lâu sau khi hãng tin RBC-Ukraine đưa tin Nga đã tiến hành một trong những cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhất kể từ đầu xung đột, khi phóng đồng loạt hơn 600 phương tiện tấn công vào lãnh thổ Ukraine trong đêm 21/8.

Theo số liệu của Không quân Ukraine, đối phương đã sử dụng tổng cộng 614 vũ khí, gồm 574 UAV cảm tử Shahed và các loại máy bay không người lái giả mạo, 4 tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23, 19 tên lửa hành trình Kh-101, 14 tên lửa hành trình Kalibr cùng một tên lửa chưa xác định.

Các đợt phóng được thực hiện từ nhiều hướng như Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Gvardeiskoye, không phận các tỉnh Lipetsk, Voronezh, Saratov, từ Biển Đen cũng như bán đảo Crimea.

Để đối phó, lực lượng phòng không Ukraine đã huy động toàn bộ hệ thống, bao gồm không quân, đơn vị tên lửa phòng không, các nhóm tác chiến điện tử, UAV và các đơn vị cơ động hỏa lực.

Kalibr ồ ạt đáp trả

Trong một động thái được cho là trả đũa, tờ MK (Nga) cho biết quân đội Nga đã tiến hành một đòn tập kích hiệp đồng quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quan trọng ở miền Tây Ukraine.

Theo thông tin công bố, các hệ thống tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV Geran đã được triển khai đồng loạt, tạo nên nhiều vụ nổ lớn được ghi nhận tại Lviv, Mukachevo, Lutsk, Rivne, Dnipro, Kiev và Sumy. Người dân ở Vinnytsia và Ivano-Frankivsk cũng báo cáo nghe thấy tiếng nổ, cho thấy phạm vi tấn công trải dài từ miền Tây tới miền Trung Ukraine.

Một trong những mục tiêu được nhắc đến nhiều nhất là nhà máy Flex tại Mukachevo, cơ sở có vốn đầu tư từ Mỹ và được đánh giá có vai trò đáng kể trong chuỗi cung ứng công nghiệp điện tử.

Nga được cho là đã ra đòn đáp trả ngay sau đó. Ảnh: TST

Ngoài ra, các trạm biến áp và hạ tầng năng lượng tại Rivne và Ivano-Frankivsk cũng bị ảnh hưởng. Báo cáo từ các kênh giám sát quân sự cho rằng đây là một trong những đòn tập kích phối hợp lớn nhất của Nga nhằm vào khu vực phía Tây Ukraine trong thời gian gần đây.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các mục tiêu được lựa chọn đều có "giá trị chiến lược" và nhấn mạnh rằng việc tập kích nhằm làm suy yếu khả năng hậu cần cũng như cơ sở công nghiệp then chốt phục vụ cho chiến trường.

Một số chuyên gia nhận định, việc Moscow mở rộng phạm vi tấn công sang các tỉnh miền Tây thể hiện nỗ lực cắt đứt tuyến tiếp tế từ châu Âu, đồng thời cảnh báo rằng các hạ tầng trọng yếu của Ukraine sẽ tiếp tục nằm trong tầm ngắm.

Ông Putin ra chỉ đạo nóng

Trước diễn biến hai bên liên tiếp tung các đòn tập kích, Điện Kremlin cũng có những động thái tăng cường bảo đảm an toàn cho lực lượng trên tiền tuyến.

Theo tờ RG (Nga), Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu phương án trang bị phương tiện chống UAV cho các xe quân sự chuyên chở thương binh.

Theo chỉ thị, các loại xe được bàn giao cho Lực lượng Vũ trang Nga và sử dụng trong công tác sơ tán thương binh sẽ được xem xét lắp đặt "lưới chống UAV" và chăn chống mảnh đạn.

Tổng thống Putin đưa ra các chỉ đạo mới liên quan tới các hoạt động của quân đội. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông Putin cũng yêu cầu rút ngắn thời gian sản xuất và bàn giao lưới ngụy trang cho quân đội.

Chính phủ Nga được giao xây dựng cơ chế mua sắm và bảo đảm vận chuyển nhanh chóng vật liệu tới các tổ chức tình nguyện đang tham gia sản xuất, nhằm rút ngắn thời gian chế tạo và cung cấp loại trang bị này cho lực lượng vũ trang.

Có thể nói, những diễn biến dồn dập trong đêm 21/8 đánh dấu chiến sự Nga – Ukraine đang bước vào giai đoạn căng thẳng mới, khi các đòn tập kích bằng UAV và tên lửa được sử dụng với quy mô lớn và phạm vi sâu rộng.

Việc Moscow và Kiev liên tiếp tung ra những động thái cứng rắn không chỉ làm gia tăng nguy cơ leo thang quân sự, mà còn đặt ra thách thức lớn cho các nỗ lực ngoại giao vốn đang bế tắc.

Trong bối cảnh đó, các mệnh lệnh mới từ Điện Kremlin cho thấy Nga đang tìm cách củng cố phòng thủ hậu phương và duy trì sức bền cho cuộc xung đột vốn đã kéo dài gần hai năm rưỡi.

(Theo Mail, TST, MK, RG)