600 tên lửa và UAV ồ ạt tấn công, Nga ra đòn chưa từng có – Bộ tham mưu Kiev hỗn loạn, lộ điểm yếu chí mạng

Hãng tin RBC-Ukraine ngày 21/8 đưa tin, Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra, khi phóng đồng loạt hơn 600 phương tiện tiến công đường không vào lãnh thổ Ukraine.

Theo số liệu của Lực lượng Không quân Ukraine, chỉ trong một đêm, đối phương đã sử dụng tổng cộng 614 vũ khí, trong đó có tới 574 UAV cảm tử Shahed và các loại máy bay không người lái giả mạo, 4 tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal, 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23, 19 tên lửa hành trình Kh-101, 14 tên lửa hành trình Kalibr cùng một tên lửa chưa xác định.

Các đợt phóng được thực hiện từ nhiều hướng khác nhau như Kursk, Bryansk, Millerovo, Oryol, Shatalovo, Primorsko-Akhtarsk, Gvardeiskoye, không phận các tỉnh Lipetsk, Voronezh, Saratov, từ vùng Biển Đen cũng như bán đảo Crimea.

Nga vừa phát động một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra. Ảnh: TST

Để đối phó, lực lượng phòng không Ukraine đã huy động toàn bộ hệ thống, bao gồm không quân, đơn vị tên lửa phòng không, các nhóm tác chiến điện tử và máy bay không người lái, cùng với các nhóm cơ động hỏa lực thuộc lực lượng phòng thủ.

Phía Ukraine tuyên bố, tính đến 9h sáng ngày 21/8 (theo giờ địa phương), họ đã bắn hạ và vô hiệu hóa 577 mục tiêu, trong đó có 546 UAV Shahed và UAV giả mạo, 1 tên lửa Kinzhal, 18 tên lửa hành trình Kh-101 và 12 tên lửa hành trình Kalibr.

Mặc dù vậy, vẫn ghi nhận một số tên lửa và UAV đã trúng vào 11 địa điểm, đồng thời có 3 khu vực khác bị ảnh hưởng bởi việc rơi của mục tiêu bị bắn hạ và các mảnh vỡ. Giới chức Ukraine cho biết đòn tấn công này gây ra những thiệt hại đáng kể, đồng thời cho thấy mức độ leo thang mới trong chiến thuật của Nga.

Tiếng nổ vang lên không chỉ tại thủ đô Kiev mà còn ở nhiều khu vực khác. Đòn tấn công chủ yếu tập trung vào thành phố Lviv và tỉnh Lviv, nơi nhiều UAV cảm tử và tên lửa đã được phóng tới.

Tại Mukachevo thuộc tỉnh Zakarpattia, một tên lửa đã bắn trúng cơ sở sản xuất địa phương, buộc lực lượng cứu hộ phải khẩn trương khắc phục hậu quả suốt buổi sáng.

Chính quyền địa phương đồng thời cảnh báo nguy cơ ô nhiễm không khí sau các vụ nổ lớn, khuyến cáo người dân hạn chế mở cửa sổ để giảm thiểu rủi ro.

Cuộc tấn công ồ ạt rạng sáng 21/8 được đánh giá là một trong những đợt tập kích bằng UAV và tên lửa quy mô nhất mà Ukraine phải hứng chịu kể từ đầu xung đột, với mức độ phối hợp phức tạp và cường độ cao.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hỗn loạn trước tình hình chiến trường

Song song với các đòn tập kích đường không, trên chiến trường mặt đất cục diện cũng biến động mạnh, khi những báo cáo từ tiền tuyến cho thấy phòng tuyến của Ukraine liên tục bị chọc thủng tại nhiều khu vực.

Theo tờ MK (Nga), Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi quân Nga bất ngờ đột phá ở khu vực vốn được tuyên bố là đã "ổn định" gần Pokrovsk.

Tốc độ tiến công được mô tả là quá nhanh, đến mức thành phố Konstantinovka – một chốt chặn chiến lược tại Donbass – nay bị coi là không còn giữ vai trò then chốt. Điều này cho thấy thế trận của Ukraine ở khu vực phía đông đang đứng trước sức ép ngày càng lớn.

Chỉ ít lâu sau khi Kiev công bố đã củng cố được phòng tuyến phía bắc Pokrovsk, các báo cáo từ chiến trường lại cho thấy một đợt đột phá mới của lực lượng Nga, lần này xuất phát từ hướng khác.

Các đơn vị tiến công mở rộng vùng kiểm soát, bỏ qua Konstantinovka và hướng thẳng đến Kramatorsk – trung tâm hành chính và quân sự quan trọng bậc nhất của Ukraine ở miền Đông.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đang hỗn loạn trước những gì xảy ra. Ảnh: Aljazeera

Sự thay đổi này đặt Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào thế bị động, khi những gì vừa được khẳng định là "ổn định" lập tức trở thành điểm yếu chí mạng.

Trên dọc tuyến biên giới, chiến sự cũng diễn ra khốc liệt. Tại Kursk, một nhóm Ukraine tìm cách vượt qua khu vực Tetkino nhưng bị chặn lại và phải rút lui với thương vong.

Ở hướng Sumy, các đợt phản công liên tiếp của Ukraine nhằm đẩy lùi quân Nga đều thất bại, trong khi không quân Nga được cho là đã đánh phá dữ dội lực lượng dự bị. Tại Kharkov, Ukraine đưa thêm quân để giữ Volchansk, song phía Nga tuyên bố đã tiến thêm ở Hatne và Melovoe nhờ pháo kích và không kích mạnh mẽ.

Ở Donbass, tình hình trở nên phức tạp hơn. Quân Nga tiếp tục dồn ép về phía Lyman Đỏ, đồng thời mở các mũi tấn công từ Toretsk đến Sofiivka, Shakhove và Rusyn Yar, nhằm từng bước siết chặt vòng vây quanh Konstantinovka.

Ngoài ra, họ cũng báo cáo tiến triển ở Kupyansk, Seversk và nhiều điểm nóng khác. Tại Zaporizhzhia, giao tranh diễn ra gần Stepnohirsk, với dấu hiệu cho thấy Moscow muốn mở đường tấn công vào sườn phòng thủ của Ukraine tại Gulyaypole.

Riêng gần Pokrovsk, các nguồn tin cho biết quân Nga đã chiếm được Sukhetskoye và Pankovka, giao tranh lan tới Rodynske và Vladimirovka, đồng thời tiếp tục tiến về Shakhove và Veseloye.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine bị đặt trong tình thế khó xử khi phòng tuyến liên tục bị chọc thủng. Một số nhà quan sát thân Kiev thừa nhận rằng nếu những đòn đánh như vậy lặp lại, Tư lệnh Syrsky sẽ khó duy trì khả năng phòng thủ.

Trong bối cảnh đó, Konstantinovka – dù bị bao vây ngày càng chặt – lại không phải mục tiêu trực tiếp.

Giới phân tích nhận định Nga chưa có ý định chiếm thành phố này bằng mọi giá, mà thay vào đó tập trung hướng mũi nhọn vào Kramatorsk. Nếu tuyến phòng thủ Kramatorsk–Slavyansk bị uy hiếp, năng lực kháng cự của Ukraine ở miền Đông sẽ suy yếu nghiêm trọng.

Ngoài mặt trận trên bộ, các hoạt động đặc nhiệm cũng gây chú ý. Ukraine được cho là đã sử dụng khoảng 10 xuồng vũ trang để tấn công giàn khí đốt của Nga trên Biển Đen. Moscow tuyên bố đã ngăn chặn thành công, một số nguồn tin cho rằng có tới 6 xuồng bị đánh chìm cùng lực lượng đặc nhiệm đi kèm.

Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể là khởi đầu cho một chuỗi hành động đặc biệt mới của Ukraine, nhằm mở rộng phạm vi chiến sự ra ngoài lãnh thổ Donbass.

(Theo RBC-Ukraine, TST, MK)