150 lính Nga kịch chiến 2000 quân Ukraine, Pokrovsk rực lửa – Ông Medvedev tuyên bố về "quân NATO tới Kiev"

150 lính Nga kịch chiến 2000 quân Ukraine, Pokrovsk rực lửa

Tờ RG (Nga) ngày 20/8 đưa tin, gần 150 lính xung kích Nga đã 3 ngày liên tiếp phòng thủ trước khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine tại khu vực đột phá của quân đội Nga gần Krasnoarmeysk (Pokrovsk), miền đông Ukraine.

Bài viết cho biết: “Ba đến bốn trung đội tăng cường của quân đội Nga tại Kucherov Yar đã nhiều ngày liên tiếp giữ vững trận tuyến.”

Nguồn tin nêu rõ, Ukraine đã tung vào khu vực này các đơn vị tinh nhuệ nhất – lực lượng đặc nhiệm, lính dù và binh sĩ thuộc tiểu đoàn quốc gia – tổng cộng khoảng 2.000 người.

Tình hình tại Pokrovsk đang rất căng thẳng. Ảnh: TST

Kênh tin tức Mash (Nga) cho biết, nhóm quân của Nga đang chờ viện binh từ phía nam, cụ thể là từ Fedorovka, cách Kucherov Yar khoảng 10 km, nhằm đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine và củng cố hành lang cho việc luân chuyển lực lượng.

Trước đó, theo tờ EuroMaidan Press (EP-Ukraine), quân Nga đã bất ngờ xuyên thủng phòng tuyến Ukraine sâu tới 18 km và vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới khi khu vực này chưa có lực lượng trấn giữ.

Tuy nhiên, bộ chỉ huy Ukraine nhanh chóng điều động Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, với lữ đoàn Azov ở tuyến đầu, để phản kích.

Theo tờ báo này, quân đoàn Azov đã giúp Ukraine khôi phục tuyến phòng thủ, đẩy lùi mối đe dọa từ mũi đột phá Dobropillia (Pokrovsk) và bao vây khoảng 800 binh sĩ Nga.

"Hàng trăm (lính Nga) trong số này đã bị loại khỏi vòng chiến đầu chỉ trong vài ngày giao tranh" - EuroMaidan Press cho hay, đồng thời đánh giá đây sẽ là "cú sốc lớn" với Moscow.

Nhóm quân Nga đang chờ viện binh tới. Ảnh: TST

Pokrovsk giữ vị trí đặc biệt quan trọng trên bản đồ chiến sự miền Đông Ukraine bởi đây vừa là một trung tâm công nghiệp, vừa là nút giao thông then chốt nối Donetsk với các thành phố trọng điểm khác như Kramatorsk và Sloviansk.

Trước chiến tranh, Pokrovsk còn là địa bàn khai thác than cốc phục vụ ngành thép – lĩnh vực có vai trò sống còn đối với nền kinh tế Ukraine.

Về mặt quân sự, việc kiểm soát Pokrovsk cho phép bên chiếm giữ khống chế tuyến hậu cần chiến lược chạy dọc vùng Donetsk, tạo hành lang tiến công hoặc phòng thủ vững chắc cho các chiến dịch tiếp theo.

Chính vì vậy, cả Nga và Ukraine đều coi Pokrovsk là “cửa ngõ” quyết định cục diện trên mặt trận Donetsk, nơi bất kỳ sự thay đổi quyền kiểm soát nào cũng có thể kéo theo tác động sâu rộng về kinh tế, hậu cần và tâm lý chiến.

Thậm chí, nhiều chuyên gia nhận định rằng việc Pokrovsk thất thủ hoặc được giữ vững sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng duy trì sức chiến đấu lâu dài của Ukraine tại toàn bộ khu vực Donbass. Chính yếu tố chiến lược này đã biến Pokrovsk trở thành một trong những điểm nóng khốc liệt nhất hiện nay, với cả hai bên đều chấp nhận tổn thất lớn để giữ lấy ưu thế.

Ông Medvedev tuyên bố nóng về "quân NATO tới Kiev"

Giữa lúc tình hình chiến trường Nga-Ukraine có các diễn biến căng thẳng mới, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh – cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã một lần nữa cảnh báo về khả năng NATO đưa quân tới Ukraine.

Nga không chấp nhận bất kỳ “sự đảm bảo an ninh” nào dưới hình thức binh sĩ NATO tại Ukraine, ngay cả khi được ngụy trang dưới danh nghĩa “lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Ông đồng thời chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không từ bỏ ý định điều quân.

Ông Medvedev cảnh cáo về việc NATO đưa quân tới Ukraine. Ảnh: Guardian

Theo tờ Guardian (Anh), 10 quốc gia châu Âu đã bày tỏ sự đồng ý trong việc đưa lực lượng vũ trang của mình tới lãnh thổ Ukraine.

Theo nguồn tin, trong cuộc họp của các quan chức châu Âu ngày 19/8, một kế hoạch triển khai binh sĩ Anh và Pháp tới Ukraine trong khuôn khổ tiến trình hòa bình đã được thảo luận, bao gồm cả vấn đề quân số và địa điểm đóng quân.

Ngày 19/8, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để trao đổi về kết quả đàm phán gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời thống nhất các bước tiếp theo nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Cùng ngày, văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo, trong cuộc họp trực tuyến của “liên minh tự nguyện”, khả năng triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine trong trường hợp ngừng bắn cũng đã được đề cập.

Ngoài ra, các lãnh đạo châu Âu cũng cân nhắc việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Ở giai đoạn hiện tại, Anh tuyên bố sẵn sàng triển khai máy bay và tàu chiến tới Biển Đen và các sân bay ở miền tây Ukraine để hỗ trợ an ninh. Tuy nhiên, các nguồn tin của Guardian nhận định, giới lãnh đạo châu Âu không kỳ vọng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chấp nhận ngay cả hình thức triển khai giới hạn này của NATO trên lãnh thổ Ukraine.