EP: Cú sốc lớn! Ukraine bao vây 800 lính Nga, giải vây Pokrovsk – Tổng Tư lệnh Syrskyi tuyên bố nóng

Ukraine bất ngờ tuyên bố bao vây 800 lính Nga

Tờ EuroMaidan Press (EP-Ukraine) đưa tin, diễn biến lớn nhất trên chiến trường đã diễn ra tại hướng Pokrovsk, nơi quân đoàn Azov được giao toàn quyền chỉ huy để ổn định tình hình sau đột phá của Nga.

Theo tờ báo, quân Nga đã bất ngờ xuyên thủng phòng tuyến Ukraine sâu tới 18 km và vượt qua tuyến phòng thủ Donbass mới khi khu vực này chưa có lực lượng trấn giữ.

Tuy nhiên, bộ chỉ huy Ukraine nhanh chóng điều động Quân đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, với lữ đoàn Azov ở tuyến đầu, để phản kích.

Trong ngày đầu giao tranh, trung đoàn xung kích "Da Vinci" đã chặn đứng mũi đột phá và đẩy lực lượng Nga lùi về Zolotyi Kolodiaz.

Ukraine tuyên bố bao vây 800 lính Nga. Ảnh: Pravda

Ngày tiếp theo, quân Ukraine tiếp tục phản công, tái chiếm khu định cư này và khôi phục tuyến phòng thủ Donbass mới. Đồng thời, lữ đoàn Azov phối hợp lữ đoàn cơ giới số 93 tấn công vào sườn mũi đột phá, giành quyền kiểm soát Kutuzivka và bao vây quân Nga thành hai cụm riêng biệt.

Trước nguy cơ thất bại, quân Nga tìm cách mở hướng tiến công mới giữa Rodynske và Bilytske nhằm tạo thế bao vây Pokrovsk. Tuy nhiên, đòn cơ động này cũng nhanh chóng bị Azov chặn đứng, gây thiệt hại nặng cho phía Nga.

Bộ chỉ huy Azov cho biết chỉ trong vài ngày, Quân đoàn số 1 đã loại khỏi vòng chiến 271 binh sĩ Nga, làm bị thương hơn 100 người và bắt giữ 13 tù binh. Nhiều đoạn video định vị địa lý cho thấy UAV Ukraine liên tục tấn công vào các vị trí Nga, trong khi một số binh sĩ Nga đã đầu hàng ngay khi phản công bắt đầu.

Kênh RFU News – Reporting from Ukraine đưa tin về tình hình Pokrovsk.

Giới phân tích nhận định dù đã vượt sông Kazenyi Torets, quân Nga không giành được đầu cầu hay căn cứ đủ rộng để duy trì hậu cần. Ukraine hiện dùng UAV cơ động để cắt đứt mũi đột phá, đồng thời tiến vào Nykanorivka và Nove Sakhove, đưa phần còn lại của khu vực trở lại tình trạng "vùng xám" dưới sự kiểm soát hỏa lực UAV.

Theo EuroMaidan Press, quân đoàn Azov đã giúp Ukraine khôi phục tuyến phòng thủ, đẩy lùi mối đe dọa từ mũi đột phá Dobropillia và bao vây khoảng 800 binh sĩ Nga.

"Hàng trăm (lính Nga) trong số này đã bị loại khỏi vòng chiến đầu chỉ trong vài ngày giao tranh" - EuroMaidan Press cho hay, đồng thời đánh giá đây sẽ là "cú sốc lớn" với Moscow.

Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào về thông tin do phía Ukraine đưa ra.

Tuyên bố của Tổng Tư lệnh Ukraine

Đáng lưu ý, ngay sau khi quân đoàn Azov tuyên bố bao vây khoảng 800 binh sĩ Nga tại Pokrovsk, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã có phát biểu cứng rắn, khẳng định "tâm thế chiến thắng của Nga đã biến thành tuyệt vọng".

Theo ông Syrskyi, Nga đã tập trung hơn 100.000 binh sĩ vào mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk — một lực lượng mà các chuyên gia cho rằng đủ sức để tấn công một quốc gia châu Âu.

Tuy nhiên, đà tiến công của Nga nhanh chóng bị chặn đứng sau khi Ukraine phản công và triển khai lữ đoàn tinh nhuệ Azov. Các đơn vị Ukraine không chỉ giành lại những vị trí đã mất mà còn tái kiểm soát nhiều khu định cư.

Ông Syrskyi tuyên bố "tâm thế chiến thắng của Nga đã biến thành tuyệt vọng". Ảnh: EP

Ông Syrskyi cho biết Nga đang sử dụng chiến thuật "ngàn vết cắt", chia nhỏ lực lượng thành những nhóm tấn công quy mô nhỏ để dàn trải áp lực trên toàn tuyến. Giai đoạn đầu, quân Nga đã tiến sâu 10–12 km, nhưng cục diện đảo ngược khi lực lượng tinh nhuệ của Ukraine được điều động.

"Chúng tôi đã quét sạch các khu định cư và khu vực then chốt, khiến tâm thế chiến thắng của đối phương biến thành tuyệt vọng. Trên mạng xã hội, khẩu hiệu 'tiến lên, chiến thắng' nay đã thành 'bị bao vây, kết thúc'" - ông Syrskyi nhấn mạnh.

Tổng tư lệnh Ukraine cũng nhắc lại rằng quân Nga đã chịu thất bại lớn ở tỉnh Sumy, nơi Moscow tung vào các đơn vị tinh nhuệ nhất như lính dù, lính thủy đánh bộ và lữ đoàn súng trường cơ giới nhưng vẫn không đạt được kết quả trong suốt hai tháng qua.

Ngoài ra, ông Syrskyi nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay của Ukraine là UAV và các hệ thống robot. Theo kế hoạch, trong năm nay, khoảng 15.000 nền tảng robot mặt đất sẽ được đưa vào trang bị, trong đó UAV có tích hợp trí tuệ nhân tạo được coi là vũ khí then chốt.

Bình luận về tuyên bố từ Điện Kremlin rằng Nga có thể tiếp tục chiến tranh "3, 5 hay 10 năm nữa", Tổng tư lệnh Ukraine khẳng định: "Tôi cho rằng đó chỉ là lời phô trương".



