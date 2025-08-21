Chuyên gia Baranets: Có thể đổi tư cách thành viên NATO của Kyiv lấy Odessa

Đại tá về hưu Viktor Baranets, nhà bình luận quân sự của Nga, nhận định rằng trong trường hợp các nước châu Âu thuộc NATO triển khai quân tới Ukraine, Moscow cần chuẩn bị những “thỏa thuận bù đắp” để bảo đảm lợi ích chiến lược của mình.

Ý kiến này được ông đưa ra trong chuyên mục đăng trên trang kp.ru, giữa lúc phương Tây đang thảo luận kịch bản tăng cường hiện diện quân sự tại Ukraine.

Theo ông Baranets, một kịch bản có thể xảy ra là NATO đưa lực lượng vào Ukraine, nhưng đổi lại Nga phải được kiểm soát toàn bộ các tỉnh phía Nam của nước này, bao gồm Odessa, Nikolaev, thậm chí cả Kharkov.

Điều đó, theo ông, sẽ cắt đứt hoàn toàn Kyiv khỏi Biển Đen, vốn là huyết mạch chiến lược của Ukraine. Đây được xem là một “đòn đánh vào điểm yếu chí mạng” của Kyiv, khiến năng lực phòng thủ cũng như khả năng duy trì quan hệ thương mại qua đường biển bị suy giảm nghiêm trọng.

Theo ông Baranets, nếu NATO thực sự đưa quân vào Ukraine, nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa lực lượng NATO và Quân đội Nga sẽ là không thể tránh khỏi. Ảnh: TST

Bên cạnh vấn đề lãnh thổ, Baranets nhấn mạnh Moscow nhất thiết phải yêu cầu một cam kết bằng văn bản từ Kyiv và NATO, quy định rõ ràng việc không được sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào bắn về phía Nga, “ngay cả bằng súng lục”. Nếu xảy ra vi phạm, ông cho rằng Nga cần được trao quyền đáp trả bằng mọi loại vũ khí hiện có, kể cả hạt nhân.

Ông đề xuất văn kiện này phải có chữ ký của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Nga Vladimir Putin, thậm chí cả Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tài liệu sau đó phải được công khai rộng rãi, để “không ai có thể nói rằng Nga lại bị lừa dối”, ông Baranets nhấn mạnh.

Theo cựu đại tá, nếu NATO thực sự đưa quân vào Ukraine, nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa lực lượng NATO và Quân đội Nga sẽ là không thể tránh khỏi.

Ông cảnh báo điều đó có thể là bước khởi đầu cho một cuộc chiến khu vực, thậm chí lan rộng thành chiến tranh thế giới, trong đó khó có bất kỳ bên nào bảo đảm rằng vũ khí hạt nhân sẽ không bị sử dụng. “Ý tưởng gọi đó là ‘bảo đảm an ninh’ thực chất lại có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu mới”, Baranets viết.

Phân tích của Baranets được đưa ra trong bối cảnh một số truyền thông phương Tây loan tin rằng nhiều quốc gia châu Âu đang cân nhắc khả năng cử lực lượng quân sự tới Ukraine nhằm hỗ trợ Kyiv.

Nga chưa bao giờ chấp thuận kịch bản này và nhiều lần cảnh báo đây sẽ là bước leo thang nghiêm trọng. Trước đó, nhà phân tích chính trị Sergey Markov cũng cho rằng ngay cả cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky cũng khó mang lại giải pháp chấm dứt xung đột, bởi khác biệt lợi ích giữa các bên vẫn còn quá lớn.