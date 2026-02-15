Ninh Bình: Bé 3 tuổi uống nhầm axit trong lúc bố mẹ mải mê dọn nhà đón Tết, bác sĩ thăm khám nhìn thực trạng không khỏi xót xa

Ngày 15/2, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang điều trị cho cháu Đ.B.K. (3 tuổi, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng loét miệng họng, quấy khóc nhiều.

Gia đình bệnh nhi cho biết, chiều ngày 8/2, trong lúc dọn nhà, gia đình có thu dọn bỏ đi một chai nhựa đựng dung dịch màu trắng, nhưng chưa kịp dọn thì bé K tưởng là chai nước lọc nên đã uống nhầm (gia đình không rõ lượng uống bao nhiêu). Sau khi uống, bé K bị bỏng miệng, khóc nhiều.

Kiểm tra chai nhựa gia đình xác định là axit đổ bình ác quy từng dùng trong công việc nên lập tức cho bé xúc miệng bằng nước sạch rồi đưa bé tới Bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chỉ định nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả nọi soi cho thấy bệnh nhi bị bỏng thực quản độ I do hóa chất ăn mòn (zargar). Bệnh nhi được đặt sonde dạ dày và chuyển điều trị tại Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi sau điều trị. (Ảnh: BVCC)

Sau 5 ngày điều trị tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, có thể xuất viện trong ít ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, uống nhầm axit là một trong những tai nạn sinh hoạt để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong trường hợp này, tác nhân gây bỏng là axit ăn mòn. Do tính chất oxy hóa mạnh nên khi tác động lên cơ thể, axit phá hủy cấu trúc mô như da, mỡ, gân, cơ… gây hoại tử từ ngoài vào trong theo cơ chế đông vón protein của cơ thể.

Ngay sau khi phát hiện trẻ uống nhầm axit hoặc hóa chất khác, việc cần làm ngay lúc đó là cho trẻ xúc miệng bằng nước sạch, uống càng nhiều nước lọc càng tốt. Việc pha loãng axit trong dạ dày là rất quan trọng giúp tránh tổn thương ở mức độ nặng tại cơ quan này.

"Tuyệt đối không gây nôn cho trẻ, vì khi nôn axit được đưa ra ngoài sẽ gây tổn thương cho thực quản và miệng thêm một lần nữa", bác sĩ nhấn mạnh.

Để phòng tránh những tác hại của hóa chất với trẻ em, đặc biệt là axit, người lớn cần phải biết cách phòng hộ và bảo quản axit, tránh những nơi dễ đổ vỡ hoặc bay mùi.