Những vụ học sinh bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường

Sự việc xảy ra tại cơ sở 2, Trường mầm non Hồng Nhung, TP Thái Bình. Theo báo cáo của Công an thành phố Thái Bình, khoảng 6h20 ngày 29/5, lái xe N.V.L và cô giáo P.Q.A có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường Mầm non Hồng Nhung 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), trong đó có bé T.G.H (sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư).

Sau khi đưa trẻ đến trường, cả cô giáo và lái xe đều không phát hiện cháu H. vẫn còn ở trên xe. 17h cùng ngày, người thân của bé H. đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường đồng thời tìm kiếm cháu H. và phát hiện cháu bé vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Mặc dù được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng cháu H. đã tử vong.



Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường (Nguồn: NLĐ)

Trước vụ việc đau lòng trên, ngay trong đêm 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015.



UBND thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Đồng thời, các sở, ngành liên quan và UBND thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu H.



Vụ việc trẻ mầm non tử vong trên xe ô tô đưa đón tại Thái Bình không phải trường hợp duy nhất bởi trước đó cũng từng xảy ra một số vụ trẻ bị bỏ quên trên xe đưa đón.



Bé trai 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway

Cái chết của bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trên xe của trường Gateway (Hà Nội) cũng đã từng khiến nhiều người xót xa. Vụ việc xảy ra vào ngày 6/8/2019 tại Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway, có cơ sở tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.



Sáng cùng ngày, gia đình đã đưa cháu bé L.H.L ra ô tô đưa đón học sinh để đến trường. Đến 16h45, gia đình nhận được cuộc gọi của cô giáo phụ trách đón cháu bé thông báo cháu bé đã tử vong. Nguyên nhân được xác định là do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của trường.

Ngày 7/8/2019, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" và triệu tập nhiều người liên quan để điều tra.

Ngày 23/8 và 3/9/2019, cơ quan chức năng lần lượt khởi tố bị can Nguyễn Bích Quy (người phụ trách đưa đón học sinh) và bị can Doãn Quý Phiến (lái xe ô tô đưa đón học sinh) với tội danh Vô ý làm chết người.

Ngày 14/10/2019, cơ quan công an khởi tố bị can Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp học của nạn nhân) với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 6/12/2019, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy truy tố với 3 bị can trên.

Theo kết luận điều tra, ông Phiến và bà Quy đã vô ý và cẩu thả, không kiểm tra học sinh trong ô tô trước khi rời xe, dẫn đến việc em học sinh bị bỏ quên. Còn cô giáo Thủy đã thiếu trách nhiệm khi thấy em học sinh vắng mặt nhưng không liên lạc, thông báo cho gia đình nạn nhân.

Ngày 15/1/2020, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tuyên án Nguyễn Bích Quy 24 tháng tù, Doãn Quý Phiến 15 tháng tù, cùng về tội vô ý làm chết người. Với bị cáo Nguyễn Thị Thủy, tòa tuyên phạt 12 tháng tù và không được dạy sau 1 năm.

Học sinh lớp 3 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) bị bỏ quên trên xe đưa đón

Khoảng 7h15 ngày 9/9/2020, tài xế Nguyễn Văn Thạo điều khiển xe ô tô số 38 trả học sinh tại cổng số 4, sau đó lái xe về cổng số 1 của trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (đóng tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để đỗ. Khi học sinh xuống xe, cô Lưu Thị Quỳnh Nga (phụ trách quản lý học sinh xe số 38) và tài xế Thạo chủ quan không kiểm tra, đã bỏ sót 1 học sinh ngủ trên xe.

Khoảng 8h cùng ngày, học sinh này tỉnh dậy và tự mở cửa xe để đi vào trường từ cổng số 1. Do học sinh vào kịp giờ điểm danh nên giáo viên không phát hiện ra sự việc.

Đến cuối ngày học, nhà trường phát hiện sự việc, đã tổ chức họp khẩn để kiểm tra quy trình và rà soát camera an ninh, xác định cô giáo theo xe và tài xế xe số 38 đã bỏ qua bước kiểm tra sau khi học sinh xuống xe theo quy định.

Ban lãnh đạo nhà trường đã quyết định kỷ luật cô Lưu Thị Quỳnh Nga và tài xế Nguyễn Văn Thạo, đồng thời, thay cán bộ phụ trách xe số 38 từ sáng 10/9. Lãnh đạo Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng đã trực tiếp liên hệ với gia đình học sinh để hỏi thăm tình hình sức khỏe, tâm lý của học sinh và trực tiếp đến xin lỗi gia đình.

Trước đó, tháng 6/2020, một nam sinh lớp 4 trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón. Sau khi tỉnh ngủ, em đã đập cửa nhờ người dân giải cứu.

Bé 3 tuổi ở Bắc Ninh bị bỏ quên trên xe

Tháng 9/2019, một cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường học ở Bắc Ninh nhưng rất may cháu bé được cứu sống.

Cụ thể, vào khoảng 6h30, ngày 13/9/2019, xe đưa đón trẻ của cơ sở Đồ Rê Mí do lái xe Nguyễn Công Tỵ (là chồng của chủ cơ sở, sinh năm 1976 quê quán xã Minh Đạo huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe mang biển số 99B- 010.08 đón 9 trẻ tại các gia đình và đến nhóm lớp vào khoảng 8h.

Do sơ suất, lái xe đã để quên cháu N.T.L (3 tuổi) trên xe đưa đón, cho đến khoảng hơn 15h cùng ngày mới phát hiện ra cháu trên xe. Ngay sau đó, chủ nhóm trẻ đã đưa trẻ ra Phòng Khám tư nhân tại xã Hoàn Sơn để sơ cứu, sau đó đưa trẻ ra Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn. Lúc này, chủ cơ sở thông báo với gia đình và cùng gia đình đưa cháu L. lên cấp cứu tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh, rồi tiếp tục chuyển cháu ra điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc, cơ sở mầm non đã bị đình chỉ hoạt động.



Đề xuất xe chở học sinh phải có còi báo động nếu học sinh bị bỏ quên

Xe đưa đón học sinh phải có hệ thống còi báo động, âm thanh khẩn cấp để cảnh báo khi có học sinh bị bỏ quên trên xe trong thời gian không quá 15 phút. Đây là một trong những yêu cầu riêng với xe chở học sinh được quy định tại dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô được Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến góp ý.

Ngoài ra, xe chở học sinh phải được thống nhất một màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt trước và cạnh 2 bên xe phía trên cửa sổ phải có biển báo nhận biết và số thứ tự xe cùng với hệ thống lối thoát hiểm để đảm bảo an toàn trong tình huống khẩn cấp. Không sử dụng xe bus 2 tầng và xe bus có khớp nối ở giữa làm xe chở học sinh. Xe chở học sinh phải được trang bị thiết bị giới hạn tốc độ không vượt quá 80km/h.

Đối với xe chở trẻ em mẫu giáo có số lượng học sinh không quá 45 người; đối với xe đưa đón học sinh tiểu học, trung học cơ sở tối đa số lượng học sinh không quá 56 người. Về ghế ngồi của học sinh, quy chuẩn quy định không được bố trí thuộc hàng ghế đầu tiên cùng với hàng ghế người lái xe.

Xe chở học sinh phải được trang bị thiết bị quan sát toàn bộ khu vực hành khách thông qua gương chiếu hậu bên trong và hệ thống camera giám sát bên trong để giám sát hành vi của lái xe, hành vi của giám hộ học sinh, hành vi của học sinh trên xe. Camera bên ngoài để giám sát tình trạng phía ngoài cửa lên xuống trước khi đón trả học sinh. Các thiết bị phải trang bị hệ thống ghi nhớ và xử lý thông tin lái xe.