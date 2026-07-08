Những vụ gian lận gây chấn động các kỳ thi tốt nghiệp THPT gần 20 năm qua

Nhiều vụ gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT suốt 20 năm qua buộc cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được xem là một trong những kỳ thi quan trọng nhất của ngành giáo dục. Từ năm 2006 trở lại đây, không ít vụ gian lận, tiêu cực từ quay cóp trong phòng thi, nâng điểm đến nghi vấn lộ đề gây chấn động dư luận, buộc cơ quan chức năng vào cuộc xử lý và siết chặt quy chế thi.

Năm 2006: Gian lận tại Trường THPT Phú Xuyên A (Hà Nội)

Năm 2006, thầy Đỗ Việt Khoa là một trong những giám thị tham dự coi thi tốt nghiệp tại THPT Phú Xuyên A, Hà Nội quay video ghi lại cảnh giáo viên tại trường bỏ vị trí, nhân viên phục vụ vào tận phòng thi phát bài giải cho thí sinh.

Thầy giáo này còn tố giám thị nhận 700.000 đồng/người để làm ngơ cho học sinh sử dụng tài liệu.

Sự việc được Bộ GD&ĐT tiếp nhận và thanh tra đột xuất, xác minh. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục yêu cầu lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Tây (cũ) báo cáo tình hình và xử lý tập thể, cá nhân liên quan.

Sau hành động của thầy Đỗ Việt Khoa, tháng 7/2006, Bộ GD&ĐT phát động phong trào “Hai không” (nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử).

Năm 2012: Gian lận tại Trường THPT dân lập Đồi Ngô (tỉnh Bắc Giang cũ)

Trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2012, sự việc tiêu cực thi cử diễn ra ở trường THPT dân lập Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang (cũ, nay là Bắc Ninh) gây chấn động lớn trong dư luận.

Ngay sau môn thi cuối cùng kết thúc ngày 4/6/2012, thầy Nguyễn Danh Ngọc - Giáo viên Thể dục, trường THPT Đồi Ngô, Bắc Giang cung cấp cho thầy giáo Đỗ Việt Khoa clip dài gần 10 phút quay cảnh nhốn nháo trong phòng thi tại hội đồng này.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều video khác cũng ghi lại cảnh tiêu cực ở các môn Toán, Ngoại Ngữ nhanh chóng được phát tán. Tổng cộng có tới 12 video quay lại cảnh gian lận trong thi cử tại hội đồng thi này.

Các video này đều do chính thí sinh trong phòng quay lại. Đó là hình ảnh học sinh thản nhiên nhìn bài, ném tài liệu cho nhau. Thậm chí, trong phòng có 2 giám thị nhưng các thí sinh vẫn trao đổi thoải mái. Đáp án còn được giải sẵn và cho phép tuồn vào phòng thi.

Sau hơn 2 tháng thanh tra, Sở GD&ĐT Bắc Giang (cũ) quyết định kỷ luật 42 cán bộ, giáo viên, nhân viên liên quan đến vụ việc này.

Từ năm 2006 trở lại đây, không ít vụ gian lận, tiêu cực từ quay cóp trong phòng thi, nâng điểm đến nghi vấn lộ đề gây chấn động dư luận. (Ảnh minh họa: AI)

Năm 2013: Gian lận tại Trường THPT Quang Trung (Hà Nội)

Mùa thi năm 2013, Bộ GD&ĐT nhận được video phản ánh tiêu cực tại hội đồng thi THPT Quang Trung Hà Đông, Hà Nội.

Video ghi lại cảnh phòng thi lộn xộn, thí sinh mặc sức trao đổi bài, thậm chí làm hộ bạn trước mặt giám thị tại phòng thi số 35. Trong khi đó giám thị lại làm ngơ và bỏ ra ngoài hành lang nói chuyện.

Vụ việc được Sở GD&ĐT Hà Nội điều tra, cảnh cáo các giám thị trong phòng thi số 35, khiển trách chủ tịch hội đồng, thanh tra viên được phân công phụ trách và các giám thị ở ngoài. Bên cạnh đó, lãnh đạo hội đồng gồm phó chủ tịch và thư ký, các thành viên của Tổ thanh tra cũng bị phê bình.

Năm 2018: Gian lận tại 3 tỉnh Hà Giang, Hoà Bình, Sơn La (trước sáp nhập)

Ngày 11/7/2018, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia. Chưa đầy một ngày sau, thông tin về những bất thường trong điểm thi ở Hà Giang gây xôn xao dư luận.

Là vùng trũng giáo dục, điểm trung bình chín môn thi THPT quốc gia thuộc hàng thấp nhất cả nước, nhưng Hà Giang có hàng trăm thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên ở các môn Khoa học tự nhiên. 36/76 thí sinh cả nước có tổng điểm khối A1 trên 27 đến từ Hà Giang. Với khối A, tỉnh biên giới cũng chiếm tới 1/3 số thí sinh được trên 27 điểm.

Kết quả điều tra 114 thí sinh bị phát hiện có sai lệch, cá biệt có em tổng điểm các môn tăng tới 29,95. Căn cứ quy chế thi THPT quốc gia, kết quả chấm thẩm định được sử dụng thay thế cho điểm thi đã công bố. 114 thí sinh được nâng điểm bị trả về điểm thực.

Tại Sơn La, Bộ GD&ĐT cùng Bộ Công an điều tra ra 42 bài thi ngữ văn thay đổi điểm thi; 97 bài thi có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, có bài thi được nâng tới 9 điểm; thí sinh có điểm thfi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng ba môn).

Hòa Bình có 63 thí sinh được nâng điểm năm 2018, 1 thí sinh được nâng điểm năm 2017. Thí sinh được nâng cao nhất là 26,45 điểm/3 môn.

Trước sự việc này cơ quan chức năng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 16 bị can về các tội danh khác nhau liên quan tới vụ gian lận thi cử tại 3 tỉnh thành, trong đó Sơn La có 8 người, Hòa Bình có 3 người và Hà Giang có 5 người.

Phiên toà xét xử vụ án lộ đề thi môn Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Năm 2021: Lộ đề thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học

Vụ lộ đề thi Sinh học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bắt nguồn từ bài viết trên Facebook của thầy giáo có tên Đinh Đức Hiền. Thầy giáo này chỉ ra 32/40 câu nội dung ôn tập trong lớp học online VIP ngày 7/7/2021 của thầy Nghệ giống đề thi chính thức.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh phát hiện Phạm Thị My (60 tuổi) và Bùi Văn Sâm (74 tuổi) đều là nguyên giáo viên Khoa Sinh học, Đại học Sư phạm Hà Nội vì động cơ cá nhân, làm trái công vụ, dẫn đến thiếu tính công bằng, minh bạch trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, Sâm trong quá trình là tổ trưởng và My là tổ phó được phân công tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và Hội đồng ra đề thi môn Sinh học do biết được phần mềm rút câu hỏi không phải ngẫu nhiên nên 2 bị cáo đã lợi dụng chức vụ được giao để mang tài liệu về nhà biên soạn thành câu hỏi.

Cả hai sắp xếp câu hỏi vào các vị trí để được rút ra làm nguồn đề thi chính thức và định hướng chọn các tổ hợp câu hỏi do mình biên soạn để xây dựng thành đề thi chính thức. Sau đó, 2 người này dùng câu hỏi trên để giảng dạy, ôn thi cho 8 học sinh lớp 12.