Những “vết khuyết” sau đoạn nhũ và hành trình tìm lại sự vẹn tròn cho phụ nữ sau đoạn nhũ

Thấu hiểu điều đó, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc triển khai chương trình nhân ái "Chắp cánh ước mơ: Tái tạo vẹn tròn - Trọn vẹn yêu thương", đồng hành cùng nhiều phụ nữ tìm lại sự tự tin và cảm giác trọn vẹn của chính mình.

"Mượn" bụng để tái tạo vẹn tròn trọn vẹn yêu thương

Trước đây, khi các phương pháp tái tạo vú chưa phổ biến, nhiều phụ nữ sau đoạn nhũ phải sống nhiều năm với tình trạng "mất ngực", mang theo mặc cảm khi đối diện với chính mình và hạn chế giao tiếp xã hội. Không ít người rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài.

Nhờ tiến bộ của y học, bệnh nhân sau đoạn nhũ có nhiều lựa chọn tái tạo vòng một, có thể thực hiện ngay sau phẫu thuật ung thư hoặc trì hoãn sau khi kết thúc điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, các kỹ thuật như đặt túi độn, vạt cơ lưng rộng hoặc vạt bụng được ứng dụng rộng rãi. Dựa trên tình trạng từng bệnh nhân, bác sĩ sẽ tư vấn phương án phù hợp, giúp tái tạo bầu ngực hài hòa và khôi phục sự tự tin sau điều trị ung thư.

Tìm lại sự tự tin sau phẫu thuật tái tạo vú

Gặp lại chị P.T.K.L (46 tuổi, Hà Nội) trong buổi tái khám, chị cho biết quyết định tái tạo vú là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Năm 2017, chị phải đoạn nhũ bên phải do u vú. Khi sức khỏe ổn định, việc đối diện với khiếm khuyết trên cơ thể khiến chị không khỏi chạnh lòng. "Ai cũng nói còn sống là may mắn, nhưng chỉ khi trải qua mới hiểu mất đi một bên ngực giống như mất đi một phần tuổi trẻ và sự tự tin," chị chia sẻ. May mắn biết đến chương trình và được các bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc hỗ trợ, chị được tái tạo vòng một mềm mại, tự nhiên và cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

Chị L được ThS. BS Võ Tùng thăm tái khám sau 3 tháng phẫu thuật tái tạo vú

Cảm giác ấy cũng là điều chị L.T.H (45 tuổi, Thanh Hóa) trải qua sau khi đoạn nhũ bên phải cách đây một năm. Dù được bảo tồn quầng và núm vú, sự thiếu hụt tuyến vú vẫn khiến chị tự ti trong sinh hoạt và đời sống gia đình. Sau phẫu thuật tái tạo, vạt ngực hồi phục tốt; khi tháo băng và nhìn thấy bầu ngực cân đối, chị không giấu được xúc động.

Chị H. vui vẻ sau 3 tháng phẫu thuật tái tạo vú

Theo ThS.BS Võ Tùng - bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, phẫu thuật vạt DIEP (Deep Inferior Epigastric Perforator) là kỹ thuật tái tạo vú hiện đại bằng mô tự thân, sử dụng da và mỡ vùng bụng dưới để tạo hình bầu ngực mà không cần cắt bỏ cơ thẳng bụng. Đây được xem là một trong những giải pháp vàng trong tái tạo vú cho bệnh nhân sau đoạn nhũ. Kỹ thuật vi phẫu là kỹ thuật hiện đại, đòi hỏi bác sĩ có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn; vạt da và mô mỡ được chuyển lên ngực và nối với hệ thống mạch máu bằng kỹ thuật vi phẫu tinh vi, giúp mô sống tốt, tạo dáng ngực mềm mại, tự nhiên, đồng thời bảo tồn cơ bụng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Phẫu thuật tái tạo vú bằng vạt DIEP sử dụng thiết bị kính vi phẫu

Nhiều nghiên cứu, trong đó có công bố trên Tạp chí Y học Việt Nam, cho thấy kỹ thuật DIEP an toàn, hiệu quả, mang lại kết quả thẩm mỹ cao, có thể thực hiện tái tạo tức thì hoặc trì hoãn, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân sau điều trị ung thư vú.

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, chúng tôi quan điểm rằng: "Tái tạo vú không chỉ khôi phục hình thể mà còn là một phần trong điều trị toàn diện sau ung thư vú, giúp phụ nữ sau đoạn nhũ tìm lại sự tự tin và cải thiện chất lượng sống. Mỗi bệnh nhân sẽ có chỉ định phẫu thuật khác nhau, mục tiêu chung vẫn là đảm bảo an toàn, tính thẩm mỹ và hiệu quả lâu dài." ThS.BS Bùi Tuấn Anh - Phó Trưởng khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc nhấn mạnh.

Vì lẽ đó, chương trình "Chắp cánh ước mơ: Tái tạo vẹn tròn - Trọn vẹn yêu thương" được Bệnh viện Hồng Ngọc tổ chức thường niên nhằm mang cơ hội tái tạo vú đến với những phụ nữ sau đoạn nhũ có hoàn cảnh khó khăn. Phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Hồng Ngọc - bệnh viện đạt chuẩn quốc tế ACHS.Bệnh nhân được thăm khám, xây dựng phác đồ cá nhân hóa bởi đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm; ca mổ thực hiện trong trong phòng mổ vô khuẩn hiện đại cùng quy trình gây mê hồi sức an toàn và chăm sóc hậu phẫu 24/24.

Hãy cùng Bệnh viện Hồng Ngọc lan tỏa chương trình, để nhiều phụ nữ sau đoạn nhũ có hoàn cảnh khó khăn được chạm tới ước mơ tái tạo, tìm lại sự tự tin và mở ra một hành trình sống trọn vẹn hơn.

Đăng ký tham gia thăm khám và phẫu thuật tái tạo vú miễn phí: https://forms.gle/juKDNXgzSckdprYu9

Thời gian phẫu thuật dự kiến: từ ngày 15/3 - 27/3/2026

Hotline tư vấn: 091.110.3243 - 024.3927.5565

Liên hệ trực tiếp: Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc

CS1: Tầng 5 - Bệnh viện Hồng Ngọc, 55 Phố Yên Ninh, Phường Ba Đình, Hà Nội

CS2: Tầng 4 - Bệnh viện Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, Số 8 đường Châu Văn Liêm, Phường Từ Liêm, Hà Nội



