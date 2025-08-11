Những thực phẩm nhiều người Việt 'nghiện mê mẩn' là thủ phạm khiến mụn nổi chi chít trên mặt

ThS.BS. Nguyễn Ngọc Oanh cho biết: mụn xuất hiện khi các nang lông bị tắc nghẽn bởi tế bào chết, dầu thừa và bụi bẩn. Một nghiên cứu cho thấy: má, cằm và hàm là những khu vực dễ xuất hiện mụn trứng cá Đặc biệt, ở phụ nữ thì nguy cơ bị mụn nhiều hơn so với nam giới. Ảnh minh họa: Internet

Vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc bị mụn và giải pháp để hạn chế mụn phát triển?ThS.BS Nguyễn Ngọc Oanh - Khoa Da liễu, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chia sẻ cho chúng ta về vấn đề này.

Nguyên nhân của mụn trứng cá

‏ThS.BS. Nguyễn Ngọc Oanh cho biết: mụn xuất hiện khi các nang lông bị tắc nghẽn bởi tế bào chết, dầu thừa và bụi bẩn. Một nghiên cứu cho thấy: má, cằm và hàm là những khu vực dễ xuất hiện mụn trứng cá Đặc biệt, ở phụ nữ thì nguy cơ bị mụn nhiều hơn so với nam giới.

Lý giải về nguyên nhân này, ThS.BS Oanh chia sẻ:‏ Rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ là một trong những căn nguyên dẫn đến việc xuất hiện mụn ở mặt, lưng…Mụn thường xuất hiện trong kỳ kinh nguyệt, tuổi dậy thì, tiền mãn kinh.

Một số phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang hoặc do sử dụng một số loại thuốc như thuốc tránh thai cũng làm gia tăng việc xuất hiện các đám mụn. Nguyên nhân của việc mất cân bằng nội tiết tố dẫn đến nổi mụn là do nồng độ androgen tăng, dẫn đến tăng sinh tuyến dầu và làm tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra mụn.‏

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống không hợp lý cũng là “thủ phạm” sinh ra mụn. Việc thường xuyên ăn các loại thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ cùng thói quen ăn ít rau xanh, uống ít nước làm cho làn da khô hơn, dễ bị nứt nẻ và thương tổn, từ đó gây ra tình trạng viêm mụn.‏

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng: sữa và đường là những yếu tố phổ biến liên quan đến mụn trứng cá nói chung và mụn ở cằm nói riêng. Những người thường xuyên tiêu thụ các sản phẩm chứa đường, sữa có khả năng bị mụn cao.

Ngoài ra, chu trình chăm sóc da không đúng cũng là yếu tố làm gia tăng mụn. Việc sử dụng những sản phẩm chăm sóc da không phù hợp cùng với thói quen cậy, nặn mụn có thể làm tình trạng mụn trứng cá trầm trọng hơn.‏

‏Nếu sở hữu làn da dầu tự nhiên, bác sĩ Ngọc Oanh khuyên chúng ta nên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da "không chứa dầu", "không gây mụn" hoặc gốc nước, ít có khả năng làm tắc nghẽn lỗ chân lông, hạn chế gây mụn trứng cá.‏

Và trên hết, giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe làn da. Thiếu ngủ có thể dẫn đến tình trạng mất nước, bùng phát trứng cá…

Giải pháp‏ khắc phục tình trạng mụn trứng cá

‏Từ những nguyên nhân trên, ThS.BS. Nguyễn Ngọc Oanh đưa ra một số biện pháp giúp khắc phục mụn trứng cá như sau:

‏- Làm sạch da mặt đúng cách, sử dụng các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với loại da để tránh tình trạng da nhờn rít sau khi rửa mặt, hạn chế viêm mụn trứng cá.‏

‏- Chăm sóc da với retinoids - có nguồn gốc từ vitamin A, giúp thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn dưới cằm. Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Tretinoin chỉ sử dụng cho tình trạng mụn trứng cá nghiêm trọng và không sử dụng cho phụ nữ mang thai vì nguy cơ dị tật bẩm sinh.‏

‏- Chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đồ cay nóng, ngủ đủ giấc, uống đủ nước… giúp cơ thể khỏe mạnh, từ đó giúp làn da sáng khỏe từ bên trong.‏

‏- Không nên tác động cơ học đến làn da, cụ thể hạn chế thói quen cậy, nặn mụn không đúng cách có thể làm mụn lây lan sang những vị trí khác hoặc tái đi tái lại ở khu vực viền hàm, cằm… gây khó khăn trong việc điều trị.‏

‏Nếu tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng, tốt nhất bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa da liễu. Qua thăm khám, bác sĩ có thể kê đơn cho bạn một số loại thuốc giúp điều trị mụn hiệu quả.

Làm sạch da mặt đúng cách, sử dụng các loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, phù hợp với loại da để tránh tình trạng da nhờn rít sau khi rửa mặt, hạn chế viêm mụn trứng cá. Ảnh minh họa: Internet