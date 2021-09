Những thực phẩm bệnh nhân COVID-19 nên dùng khi điều trị tại nhà

Các thực phẩm nên dùng cho người nhiễm COVID-19

Theo hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà của Bộ Y tế, bệnh nhân COVID mức độ nhẹ và không có triệu chứng nên dùng các thực phẩm như: Gạo, mỳ, ngô, khoai, sắn… Thịt các loại, cá, tôm… Các loại trứng. Các loại hạt: đậu đỗ, vừng, lạc… Dầu thực vật, dầu oliu, dầu cá…

Người bệnh nên tăng cường ăn đa dạng các loại rau và trái cây tươi. Uống sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa tươi, sữa chua…

Người nhiễm COVID - 19 nên dùng sữa tươi và sữa chua.

Dùng các thực phẩm tăng cường miễn dịch

Trong chế độ dinh dưỡng của người nhiễm COVID-19 nên ưu tiên một số thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, nâng cao thể trạng. Cụ thể là các thực phẩm giàu vitamin A, C, D, E; Selen, kẽm, Omega 3…

Vitamin A

Vitamin A có tác dụng duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc đường hô hấp và tiêu hóa, tạo kháng thể trên bề mặt niêm mạc. Nguồn thực phẩm giàu vitamin A gồm: Gan, lòng đỏ trứng, cà rốt, khoai lang, bí ngô, đu đủ, xoài, bông cải xanh, rau cải bó xôi…

Thực phẩm giàu vitamin A tốt cho bệnh nhân COVID - 19.

Vitamin C

Vitamin C tăng cường miễn dịch, hạn chế sự tiến triển của viêm phổi do virus, cải thiện chức năng hô hấp. Vitamin C có nhiều trong trái cây và rau tươi như: Bưởi, cam, chanh, kiwi, ổi, dâu tây, đu đủ, ớt chuông…

Vitamin D

Vitamin D giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, hệ tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh. Do vậy, ngoài việc tiếp xúc với ánh nắng 15-30 phút mỗi ngày (ở trong phòng thoáng, có cửa sổ có ánh nắng mặt trời), người bệnh nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin D như cá, lươn, trạch, sữa, lòng đỏ trứng và các thực phẩm được bổ sung vitamin D (các loại sữa, ngũ cốc)…

Vitamin D giúp tăng cường hệ thống miễn dịch.

Vitamin E

Vitamin E thúc đẩy sự phát triển của các cơ quan miễn dịch. Nguồn thực phẩm giàu vitamin E là các sản phẩm từ đậu nành, giá đỗ, rau mầm…

Selen

Selen là chất chống oxy hóa mạnh, tăng cường khả năng chống nhiễm trùng. Selen có nhiều trong gạo lức, gạo lật nảy mầm, gạo mầm, cá, tôm, rong biển…

Kẽm

Kẽm có tác dụng điều hoà miễn dịch, điều hoà các phản ứng viêm. Người bệnh nên dùng các loại thực phẩm giàu kẽm như: Các loại thịt gia cầm, thịt bò, lòng đỏ trứng, các loại động vật có vỏ và hải sản như hàu, sò. Các loại hạt đậu,vừng…

Omega 3

Omega 3 giúp cải thiện hệ miễn dịch, chống viêm. Omega 3 có nhiều trong các loại cá như: cá mòi, cá hồi, cá basa, cá bơn, cá trích, cá ngừ, hàu, dầu gan cá…

Omega 3 có nhiều trong cá ngừ, cá hồi...

Ngoài ra, người bệnh nên bổ sung lợi khuẩn (Probiotic) như phô mai, sữa chua… trong các bữa ăn phụ để giúp tiêu hóa tốt và tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.