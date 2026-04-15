Những thói quen giúp pin xe máy điện bền bỉ và an toàn trong nắng nóng mùa Hè

Nên để xe máy điện ở những nơi có mái che, thoáng mát, đặc biệt là khi sạc điện. Ảnh: Hoàng Linh

Trên xe máy điện hiện nay, hai loại pin phổ biến nhất là pin lithium-ion (Li-ion, chủ yếu thuộc nhóm NMC/NCA) và pin LFP (Lithium Iron Phosphate).

Trong đó, pin lithium-ion có ưu thế về mật độ năng lượng, cho phép xe đi được quãng đường dài hơn với trọng lượng nhẹ hơn, thường xuất hiện trên các mẫu xe cao cấp thiên về hiệu suất và trải nghiệm. Pin LFP dù có mật độ năng lượng thấp hơn, nặng hơn, nhưng lại có tuổi thọ chu kỳ sạc xả cao và “dễ sử dụng” hơn trong thực tế - do đó phù hợp với các dòng xe phổ thông đa dụng.

Với cả hai loại pin, khi nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng lý tưởng, các phản ứng hóa học diễn ra nhanh hơn, khiến pin dễ bị suy giảm dung lượng và chai nhanh. Về lý thuyết, pin LFP nhỉnh hơn chút ít so với Li-ion về khả năng vận hành ở nhiệt độ cao. Tuy nhiên trong thực tế, khả năng chịu nhiệt phụ thuộc nhiều vào thiết kế, chất lượng linh kiện, phân khúc xe... Vì vậy, dù sở hữu loại pin nào trên phương tiện di chuyển, người dùng cũng nên tập cho mình những thói quen tốt để đảm bảo độ bền, an toàn cũng như hiệu suất pin tốt nhất.

Pin từ các nhà sản xuất uy tín đều ghi rõ khoảng nhiệt độ tối ưu cho sạc và xả (khi xe vận hành). Ảnh: Hoàng Linh

Trước hết, trong điều kiện mùa hè trên 40 độ phổ biến ở Việt Nam, người dùng xe sử dụng pin cần đặc biệt lưu ý không đỗ xe dưới nắng gắt quá lâu. Đỗ xe ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực không có mái che, vô tình khiến nhiệt độ pin tăng cao kéo dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến pin mà còn tác động đến các linh kiện điện tử khác.

Nếu pin thường xuyên phải hoạt động hoặc sạc trong điều kiện 40°C trở lên, tuổi thọ có thể giảm đáng kể chỉ sau một thời gian sử dụng. Trong điều kiện bắt buộc phải đỗ xe ngoài trời, người dùng nên tìm vị trí có bóng râm hoặc sử dụng bạt che để giảm nhiệt.

Bên cạnh đó, thói quen sạc pin cũng cần được điều chỉnh phù hợp với mùa hè. Việc sạc pin ngay sau khi vừa di chuyển quãng đường dài trong điều kiện nắng nóng là điều nên tránh, bởi lúc này pin đang ở trạng thái nhiệt cao. Nếu tiến hành sạc ngay, nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng, dễ gây quá nhiệt và ảnh hưởng đến tuổi thọ pin. Các chuyên gia khuyến nghị nên để xe “nghỉ” khoảng 30–60 phút trước khi sạc để pin ổn định nhiệt độ.

Ngoài ra, người dùng không nên sạc pin trong môi trường quá nóng, chẳng hạn như khu vực kín, không thông gió hoặc gần nguồn nhiệt. Việc sạc ở nơi thoáng mát, có lưu thông không khí tốt sẽ giúp quá trình tản nhiệt diễn ra hiệu quả hơn, từ đó bảo vệ pin tốt hơn. Đây là yếu tố thường bị bỏ qua trong thực tế sử dụng hàng ngày. Việc nhét cục sạc vào cốp - dù là để tránh mất trộm - cũng là thói quen không tốt và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Bộ sạc chuyên dụng của pin xe Honda CUV e: với hệ thống làm mát tích hợp. Ảnh: Hoàng Linh

Một vấn đề khác cần lưu ý là không nên để pin cạn kiệt hoàn toàn rồi mới sạc, đặc biệt trong mùa hè. Việc xả pin xuống mức quá thấp có thể khiến pin phải hoạt động “căng thẳng” hơn khi sạc lại, làm tăng nhiệt và ảnh hưởng đến cấu trúc hóa học bên trong. Thay vào đó, nên duy trì mức pin trong khoảng 20–80% để tối ưu độ bền – đây cũng là khuyến nghị chung của nhiều nhà sản xuất xe.

Trong quá trình sử dụng, người điều khiển cũng nên tránh các thói quen gây tiêu hao năng lượng đột ngột như tăng tốc mạnh liên tục hoặc chở quá tải trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Những yếu tố này không chỉ làm giảm quãng đường di chuyển mà còn khiến pin phải xả năng lượng với cường độ cao, sinh nhiệt nhiều hơn và nhanh xuống cấp. Trong những chuyến đi dài, việc dừng nghỉ hợp lý cũng cần thiết để pin "dưỡng sức", hạ nhiệt.

Đối với người dùng ít sử dụng xe trong thời gian dài, việc bảo quản pin cũng cần được chú ý. Không nên để pin ở trạng thái đầy 100% hoặc cạn kiệt trong thời gian quá dài, đặc biệt trong môi trường nhiệt độ cao. Với xe ít đi, mức pin lý tưởng để lưu trữ là khoảng 40–60%, đồng thời nên kiểm tra định kỳ để tránh tình trạng pin bị “chết sâu”.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng là phải sử dụng bộ sạc chính hãng, chất lượng cao. Các loại sạc kém chất lượng có thể làm pin nóng hơn bình thường, đặc biệt nguy hiểm trong mùa hè.

Mỗi hãng xe có thể có khuyến nghị riêng về sạc pin phù hợp với đặc thù sản phẩm, đồng nghĩa người dùng cần lưu ý tuân thủ. Ảnh: Hoàng Linh

Có thể thấy, trong điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt, việc sử dụng xe máy điện đòi hỏi sự hiểu biết và điều chỉnh thói quen để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Nếu được sử dụng đúng cách, pin xe điện hoàn toàn có thể duy trì độ bền trong nhiều năm, giúp người dân tiết kiệm chi phí và góp phần thúc đẩy xu hướng giao thông xanh tại đô thị.

Trong tương lai, khi số lượng xe máy điện tiếp tục gia tăng, những kiến thức sử dụng cơ bản như trên cần được phổ biến rộng rãi hơn. Đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn liên quan đến hiệu quả chung của quá trình chuyển đổi sang phương tiện sạch – một mục tiêu đang được Thủ đô Hà Nội và nhiều đô thị lớn hướng tới.