Những thói quen âm thầm khiến gan quá tải mà nhiều người không hay biết

Tết Nguyên đán đang tới gần, lịch sinh hoạt thay đổi, các buổi tiệc tùng, liên hoan liên tiếp khiến nhiều người vô tình duy trì những thói quen không tốt cho sức khỏe. Ít ai biết rằng, chính những thói quen tưởng chừng quen thuộc này lại là nguyên nhân khiến gan phải làm việc quá sức và dễ bị tổn thương.

4 việc gây hại gan nên tránh

Thức khuya

Thức khuya kéo dài khiến gan không có thời gian phục hồi. (Ảnh: Shutterstock)

Theo People's Daily , chỉ một ngày thức khuya, gan có thể mất đến một tuần để phục hồi chức năng bình thường. Khi chất lượng giấc ngủ kém, đặc biệt là rối loạn giấc ngủ, gan cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, ngủ đủ và ngủ sâu đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ gan.

Uống rượu bia quá mức

Uống nhiều rượu bia làm tăng gánh nặng cho gan (Ảnh: Shutterstock)

Uống nhiều rượu bia khiến gan suy giảm khả năng thanh lọc máu, làm độc tố tích tụ và tăng nguy cơ tổn thương gan, viêm gan, thậm chí xơ gan nếu kéo dài. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo cần hạn chế rượu bia, đặc biệt người mắc bệnh gan nên tuyệt đối kiêng rượu, tránh tâm lý chủ quan “uống một chút cũng không sao”.

Ăn uống quá độ

Gan giữ vai trò chuyển hóa và giải độc cho cơ thể. Tuy nhiên, dịp Tết với mâm cơm nhiều dầu mỡ, thịt cá cùng thói quen ăn uống quá mức khiến cơ quan này dễ bị quá tải. Các chuyên gia cảnh báo, việc ăn nhiều đồ béo trong thời gian ngắn có thể làm tăng áp lực lên gan, túi mật và hệ tiêu hóa, làm gia tăng nguy cơ tổn thương gan, thậm chí dẫn đến gan nhiễm mỡ.

Cáu giận, căng thẳng

Theo y học cổ truyền Trung Quốc, cảm xúc tức giận kéo dài có thể gây hại cho gan. Bởi vì, gan cần sự thông suốt để thực hiện chức năng điều hòa. Các chuyên gia cho rằng, việc thường xuyên căng thẳng, cáu giận dễ làm rối loạn chức năng gan,và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan.

5 việc nên làm giúp bảo vệ gan

Thói quen sinh hoạt lành mạnh giúp bảo vệ gan dịp Tết. (Ảnh: Shutterstock)

Tránh ăn uống quá mức : Ăn quá no, nhiều dầu mỡ khiến gan phải hoạt động quá tải. Vì vậy, bạn nên ăn vừa đủ, cân đối các nhóm thực phẩm để giảm áp lực cho gan.

Ăn nhẹ trước khi uống rượu : Dùng một ít thức ăn trước khi uống rượu bia sẽ giúp bạn hạn chế cồn hấp thu nhanh vào máu, từ đó giảm tổn thương gan.

Đảm bảo ngủ đủ giấc : Ngủ đủ và ngủ sâu giúp gan có thời gian phục hồi, hỗ trợ quá trình thải độc và duy trì chức năng gan ổn định.

Uống đủ nước : Nước giúp tăng tuần hoàn máu, hỗ trợ gan đào thải độc tố và giảm gánh nặng chuyển hóa.

Nghỉ ngơi hợp lý : Dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn trong ngày giúp cơ thể hồi phục, tạo điều kiện để gan hoạt động hiệu quả hơn.