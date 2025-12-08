Những thay đổi sớm nhất khi mắc ung thư tuyến tụy là gì? Rất nhiều người "hối không kịp" khi nhận ra đã bỏ qua 6 thứ

Ung thư tuyến tụy là một trong những căn bệnh ung thư khó chữa trị nhất. Sự ra đi của những người nổi tiếng như nhà sáng lập Apple Steve Jobs đã khiến nhiều người lo lắng về cách phòng ngừa căn bệnh này. Tuyến tụy là cơ quan dài, hẹp, nằm phía sau dạ dày, đảm nhiệm chức năng quan trọng là tiết insulin điều hòa đường huyết và dịch tụy tiêu hóa thức ăn.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, ung thư tuyến tụy giai đoạn đầu thường không có dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, khiến bệnh thường được phát hiện muộn, khi đã lan rộng. Giáo sư Satoshi Nakaguchi thuộc Trường Y khoa Đại học Tokai (Nhật Bản) chỉ ra rằng, khi các triệu chứng rõ ràng xuất hiện, gần 80% trường hợp đã không thể phẫu thuật. Rất nhiều người "hối không kịp" khi nhận ra đã bỏ qua 6 thay đổi sớm nhất của cơ thể sau đây:

1. Vàng da bất thường

Vàng da là triệu chứng sớm ở hầu hết bệnh nhân ung thư nằm ở đầu tụy. Khối u tại đây chèn ép ống mật chủ, ngăn mật chảy trơn tru vào ruột non, khiến bilirubin tích tụ, gây vàng da và lòng trắng mắt. Triệu chứng này thường đi kèm với nước tiểu sẫm màu và phân nhạt màu hoặc có dầu.

2. Đau bụng và đau lưng dai dẳng

Đau bụng và đau lưng là dấu hiệu đáng báo động khi ung thư nằm ở giữa hoặc đuôi tụy. Khối u ở những vị trí này có xu hướng phát triển nhanh, bắt đầu chèn ép các cơ quan nội tạng khác hoặc lan đến các dây thần kinh xung quanh, gây đau. Cơn đau thường dai dẳng và không thuyên giảm.

3. Giảm cân và chán ăn không rõ nguyên nhân

Giảm cân mà không cố ý ăn kiêng là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư tuyến tụy. Khối u tiêu hao năng lượng và khiến cơ thể chán ăn, không muốn ăn. Ngoài ra, Tiến sĩ Koichi Hirahata cũng nhấn mạnh, sự suy giảm chức năng tuyến tụy còn dẫn đến tiêu chảy thường xuyên do khó phân hủy thức ăn nhiều dầu mỡ, góp phần gây sụt cân.

4. Buồn nôn và nôn sau bữa ăn

Khi khối u tuyến tụy phát triển và chèn ép dạ dày, nó có thể gây tắc nghẽn, khiến thức ăn khó đi qua. Tình trạng này có thể dẫn đến buồn nôn, nôn và đau bụng nặng hơn sau mỗi bữa ăn. Triệu chứng này thường bị nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa thông thường.

5. Khởi phát bệnh tiểu đường đột ngột

Trong một số trường hợp, ung thư tuyến tụy có thể khiến bệnh tiểu đường khởi phát lần đầu ở người trưởng thành khỏe mạnh hoặc làm tình trạng tiểu đường sẵn có trở nên tồi tệ hơn. Điều này xảy ra khi tế bào ung thư xâm lấn vào các tế bào tuyến tụy chịu trách nhiệm sản xuất insulin, gây rối loạn nghiêm trọng lượng đường trong máu.

6. Xuất hiện cục máu đông

Sự hình thành huyết khối tĩnh mạch sâu (cục máu đông nằm trong tĩnh mạch lớn, thường ở chân) có thể là một dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư tuyến tụy, dù ít người biết đến. Các triệu chứng bao gồm đau chân, đỏ, sưng và sốt. Khi cục máu đông vỡ và di chuyển đến phổi, nó có thể gây khó thở và đau ngực cấp tính.